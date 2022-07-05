Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека

В копилке этого талантливого разнопланового актёра более 140 ролей. Иван Петрович Рыжов одинаково хорошо справлялся с ролями светлых людей и негодяев, а коллеги отзывались о нём как добрейшем человеке, у которого по определению не может быть врагов.
В общем жизнь Рыжова была спокойной и счастливой. Но под конец судьба решила, что безмятежность нужно компенсировать испытаниями. Иван Петрович был однолюбом и 60 лет прожил в любви и согласии с женой Ниной. Некоторым со стороны казалось странным, что может объединять эту пару? Она – утонченная аристократка, он – простоватый рубаха-парень. Рыжов был родом из деревни. И когда заявил, что хочет пойти в артисты, над ним дружно хохотала вся его родня. А смеяться было кому: Ваня был девятым по счету ребенком.
Добравшись в Москву, паренек заставит хохотать теперь уже приемную комиссию. Он понятия не имел о правильном чтении стихов. И посчитал, что для выразительности каждое слово лучше сопровождать активной жестикуляцией. А когда Ванюша еще и плясать пошел, члены приемной комиссии тихо сползли под стол. Годы спустя актер повторит этот выход с огоньком в фильме «Кощей Бессмертный».
Парня приняли, и обсмеявшие его родственники поразились. А потом и гордились своим талантливым братом и сыном. В силу деревенского менталитета юноше приходилось испытывать большие сложности в учебе по сравнению с сокурсниками. Комичных и нелепых ситуаций было не счесть. Но неотесанность парня впоследствии режиссеры использовали с выгодой для проектов.
Вскоре после первой роли и зачисления в штат Союздетфильма (современная студия им. Горького) парень встретил свою единственную любовь. Утонченную красавицу Нину Никольскую он покорил своей искренностью: Ваня никогда никем не притворялся, был собой, таким, какой он есть.
Нина вскоре поняла, что актерского таланта ей досталось не так много и ушла из профессии. Но всегда была для супруга верной помощницей, давала советы, поддерживала.
После войны Рыжов снимался мало. Да оно и понятно. А потом дела пошли на лад. Пошли роли, правда, в основном эпизодические. Первую полноценную роль актер сыграл, когда ему было уже 46 лет, в фильме «Му-му». Затем были интересные, но не слишком заметные работы в таких фильмах как «Алешкина любовь», «Дело было в Пенькове» и других. Народная любовь, слава и признание пришли к актеру, когда ему уже перевалило за 50.
Истинным счастьем для Ивана Петровича была семья. Он не стремился к богатству и роскоши, все делал для жены и детей. Помогал и коллегам, когда к нему обращались. Для себя же никогда ничего не просил.
Бесценным подарком для Рыжова стало рождение дочери Тани. В 24 года с девушкой случилась беда: в такси, где она ехала, врезался грузовик. Год заняло восстановление, и все это время отец был рядом и ухаживал за Татьяной.
В конце 90-х Рыжову выпало еще одно испытание: у Нины случился инсульт, и женщину парализовало. Иван не отходил от любимой, которая всю жизнь поддерживала и помогала ему. Последние 4 года жизни Нина совсем не поднималась, не разговаривала. А когда жена скончалась, убитый горем Иван Петрович, кажется, потерял смысл жизни.
Он не уделил особого внимания глубокому порезу на руке. В больнице не остановили вовремя кровотечение, и Рыжов скончался в возрасте 91 года, пережив любимую Ниночку всего на год.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Александр Збруев: трагедия старшей дочери, внебрачный ребёнок и знаменитый племянник
- Николай Крючков: четыре жены знаменитого «дяди Коли»
- Что стало с актером, сыгравшего робота Вертера в фильме «Гостья из будущего»
- Георгий Жжёнов: цирковое прошлое, молодость в лагерях и счастье в четвёртом браке
- Константин Хабенский: как тяжёлая утрата подтолкнула актёра спасать жизни
Проверяйте печатаемую информацию, пожалуйста
"Всё в порядке! Идёт! В красной рубахе как палач! Вот теперь заживем! По внутреннему распорядку!"
" И сколько сейчас дают за недоразумение?
Пять.
Мало, раньше больше давали."
"Да я Стахановец - вечный! У меня 18 похвальных грамот...
У шкавчику..."
- Да, я, ётить...