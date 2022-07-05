Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека

В общем жизнь Рыжова была спокойной и счастливой. Но под конец судьба решила, что безмятежность нужно компенсировать испытаниями. Иван Петрович был однолюбом и 60 лет прожил в любви и согласии с женой Ниной. Некоторым со стороны казалось странным, что может объединять эту пару? Она – утонченная аристократка, он – простоватый рубаха-парень. Рыжов был родом из деревни. И когда заявил, что хочет пойти в артисты, над ним дружно хохотала вся его родня. А смеяться было кому: Ваня был девятым по счету ребенком.