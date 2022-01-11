Константин Хабенский: как тяжёлая утрата подтолкнула актёра спасать жизни

11 января свой 50-летний юбилей отмечает один из самых популярных актёров современного кино Константин Хабенский.
На его счету уже больше сотни ролей в российских фильмах и сериалах, несколько ярких работ в Голливуде, множество выдающихся театральных постановок и даже собственный режиссёрский опыт. А с годами любимец миллионов зрителей только набирает обороты...
Будущий актёр появился на свет 11 января 1972 года в Ленинграде в семье инженера-гидролога и учительницы математики. В начале 80-х Костя вместе с родителями переехал в далёкий Нижневартовск, но спустя четыре года вернулся в северную столицу, где окончил восьмой класс и по настоянию мамы и папы поступил в ленинградский авиационный техникум. Уже на третьем курсе Хабенский понял, что точные науки — не его призвание, и забрал документы. С тех пор начались поиски своего места в жизни: Константин подметал дворы, мыл полы, играл и пел на улице для прохожих.
Всё изменилось, когда Хабенский попал за кулисы театра-студии «Суббота». Сюда он временно устроился монтировщиком, но театральный мир так захватил нового сотрудника, что спустя пару недель он уже выходил на сцену в качестве артиста массовки. Здесь Константин впервые почувствовал всю прелесть актёрской профессии и всерьёз решил связать с ней свою жизнь. Хабенский без труда поступил в ЛГИТМИК, а параллельно продолжал принимать участие в театральных постановках. В институте молодой актёр познакомился с другими восходящими звёздами — Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухиным и Андреем Зибровым, с которыми дружен и по сей день.
После выпуска Константин Хабенский был принят в труппу экспериментального театра «Перекрёсток», а также получил место ведущего на региональном телевидении. Уже спустя год талантливому актёру предложили стать артистом Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, где для него нашлось сразу несколько крупных ролей — дурачок Карл в «Войцеке», Эстрагон из «В ожидании Годо», Валентайн в «Поживём — увидим». Ждали харизматичного ленинградца и в Москве: в знаменитом «Сатириконе» Константину выделили небольшие роли в популярных спектаклях «Трёхгрошовая опера» и «Сирано де Бержерак». В начале 2000-х Хабенский окончательно обосновался в столице, став одним из ведущих актёров МХТ имени Чехова. На этой сцене он блистал в «Утиной охоте», «Белой гвардии», «Гамлете», «Трёхгрошовой опере», «Контрабасе». А в октябре 2021 года Константин Хабенский занял пост художественного руководителя этого театра.
Сниматься в кино Хабенский начал ещё студентом — промелькнул в образе пешехода в очках в комедии «На кого Бог пошлёт». Вскоре молодой актёр появился в лентах «Наташа», «Хрусталёв, машину!», «Женская собственность», предстал в образе охотника за сенсациями Гурьева в картине «В движении». Но первый большой успех ему принесла роль оперативника Игоря Плахова в сериале «Убойная сила». После этого на экраны один за одним выходили кинохиты с участием Хабенского: он сыграл Антона Гордецкого в «Ночном дозоре», Костю Лукашина в «Иронии судьбы. Продолжение», Колчака в «Адмирале», школьного учителя географии Служкина в «Географ глобус пропил», космонавта Беляева во «Времени первых», следователя Меглина в «Методе». А среди новых ярких работ актёра — роль гроссмейстера Виктора Корчного в драме «Чемпион мира».
Константин Хабенский никогда не отказывался от работы в Голливуде — актёр с интересом брался за иностранные проекты в компании мировых звёзд. Россиянин появился в боевике «Особо опасен» с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли, в детективе «Шпион, выйди вон!» с Гэри Олдменом и Бенедиктом Камбербэтчем, в триллере «Чёрное море» с Джудом Лоу. В 2018 году Хабенский впервые попробовал себя в качестве режиссёра — сменил на этом посту Андрея Малюкова на съёмках военной драмы «Собибор» о восстании заключённых в концлагере в годы войны. Константин Хабенский принял участие в написании сценария и сам исполнил главную роль военнопленного Александра Печерского. Картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но не вошла в шорт-лист.
О личной жизни Константин Хабенский распространяться не любит. Возможно потому, что много лет назад пережил тяжёлую утрату. В конце 90-х актёр познакомился в кафе с симпатичной девушкой — журналисткой и радиоведущей Анастасией Смирновой. Они сразу почувствовали друг в друге родственные души, а вскоре уже сыграли скромную свадьбу в кругу нескольких близких и знакомых. С подачи мужа Настя тоже понемногу снималась в кино — появилась в лентах «Линии судьбы», «Убойная сила», «Sapiens», «9 месяцев». А вот популярность самого Константина не давала молодожёнам покоя: поклонницы актёра буквально атаковали его, пытаясь разрушить брак. Стены подъезда, где жили супруги, были исписаны неприятными надписями в адрес Анастасии, а одна сумасшедшая фанатка даже грозилась облить жену звезды кислотой.
Несмотря на все испытания, Хабенские были по-настоящему счастливы, а особенно сплотило их рождение сына Ивана. Однако вслед за радостью в дом пришла беда: Анастасии поставили страшный диагноз — рак мозга. Константин все силы бросил на лечение любимой жены: распродал имущество, влез в долги, чтобы оплатить её лечение в США. Казалось, дорогостоящие процедуры пошли Насте на пользу. Врачи давали прогноз на десять лет жизни, но ожидания медиков не оправдались. Спустя всего год 33-летняя Анастасия умерла в Лос-Анджелесе.
Для Констинтина Хабенского потеря молодой жены стала тяжёлым ударом. Поговаривали, что актёр пристрастился к алкоголю, однако со временем смог справиться со всеми проблемами. Воспитанием сына Ивана занялась бабушка по материнской линии, которая перевезла внука в Барселону, где они живут и сегодня. А с отцом мальчик всегда на связи по телефону. В память о первой жене Константин Хабенский основал благотворительный фонд, который помогает детям с онкологией. На базе фонда по всей стране были созданы творческие мастерские, где пожилые актёры делятся знаниями с юными талантами.
Лишь спустя пять лет Константин Хабенский смог немного прийти в себя после потери супруги. Вернуть актёра к нормальной жизни удалось коллеге по театру Ольге Литвиновой. Актёры вместе были заняты в нескольких постановках МХТ имени Чехова, а со временем сблизились и решили создать семью. Сегодня Ольга и Константин воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Александру и двухлетнюю Веру.
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