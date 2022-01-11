Константин Хабенский: как тяжёлая утрата подтолкнула актёра спасать жизни

Константин Хабенский никогда не отказывался от работы в Голливуде — актёр с интересом брался за иностранные проекты в компании мировых звёзд. Россиянин появился в боевике «Особо опасен» с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли, в детективе «Шпион, выйди вон!» с Гэри Олдменом и Бенедиктом Камбербэтчем, в триллере «Чёрное море» с Джудом Лоу. В 2018 году Хабенский впервые попробовал себя в качестве режиссёра — сменил на этом посту Андрея Малюкова на съёмках военной драмы «Собибор» о восстании заключённых в концлагере в годы войны. Константин Хабенский принял участие в написании сценария и сам исполнил главную роль военнопленного Александра Печерского. Картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но не вошла в шорт-лист.