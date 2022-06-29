Талантливые актёры «Ералаша», слишком рано ушедшие из жизни

Эту выразительную девчушку зрители впервые увидели в эпизоде «Нет никого дома» в 2002 году. Затем Вера Иванко сыграла в нескольких фильмах, в том числе «Одиночество крови». Поступила во ВГИК и одновременно работала в театре. Девушку точно ждало блестящее будущее. Но в конце осени 2013 года ее не стало. Вера торопилась на репетицию, но в институт так и не попала. Тело Иванко обнаружили на железнодорожной колее. Посчитали, что ее сбил поезд, но родственники так и не поверили в случайность и уверены, что Веру намеренно лишили жизни.