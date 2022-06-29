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Талантливые актёры «Ералаша», слишком рано ушедшие из жизни

Талантливые актёры «Ералаша», слишком рано ушедшие из жизни

Автор:
29 июня 2022 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актёр   ералаш   кино   киножурнал   роль   смерть   судьба   
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Весёлый киножурнал полностью оправдывал своё название и кредо: на коротеньких злободневных позитивных историях выросло не одно поколение.

А еще он за 48 лет успел взрастить целую плеяду неплохих актеров, продолживших карьеру уже во взрослом возрасте. Но не всем суждено было раскрыть все грани своего таланта.


Зрители запомнили этого яркого мальчишку именно по этому эпизоду: школьник предпочитал игру в хоккей помощи по дому. Затем были другие серии. Продолжил Николай Румянцев актерскую карьеру и после киножурнала, но продлилась она недолго: после главной роли в «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» пропал с радаров. В последнее время работал в компании, занимавшейся поставками и продажей сантехники. Жизнь Николая Михайловича оборвалась на 55 году жизни из-за проблем с сердцем.


Этот образ особенно удавался Антону Наркевичу, впервые сыгравшему в фильме «Усатый нянь». Затем были эпизоды в «Ералаше» в похожем амплуа. Он немного поработал за кадром, но потом перешел в финансовую сферу. Антона сильно подкосила смерть матери в 2016 году. Через пару недель ему стало очень плохо. Прибывшая на вызов скорая уже не смогла помочь бывшему актеру: он скончался в возрасте 49 лет от сердечной недостаточности.  


Эту выразительную девчушку зрители впервые увидели в эпизоде «Нет никого дома» в 2002 году. Затем Вера Иванко сыграла в нескольких фильмах, в том числе «Одиночество крови». Поступила во ВГИК и одновременно работала в театре. Девушку точно ждало блестящее будущее. Но в конце осени 2013 года ее не стало. Вера торопилась на репетицию, но в институт так и не попала. Тело Иванко обнаружили на железнодорожной колее. Посчитали, что ее сбил поезд, но родственники так и не поверили в случайность и уверены, что Веру намеренно лишили жизни.


После «Ералаша» Коля Фомкин снялся в одной из главных ролей в фильме «Гостья из будущего» и стал настоящей звездой. Но слава, в общем, и разрушила его жизнь. Парень не смог получить школьный аттестат из-за плотного съемочного графика. После службы в армии новых ролей ему не предлагали. Николай работал где придется, но подолгу не задерживался на одном месте из-за увлечения спиртным и вытекающими из этого проблемами. В 1996 году он трагически погиб, задохнувшись в дыму во время пожара.


Саша Варакин виртуозно воплощал на экране хулиганов и задир. «Маленькая дневная серенада» – самый яркий эпизод с его участием в киножурнале. А самой яркой киноролью стал Гусь в детском фильме «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». После этого в кино он не вернулся. В лихие 90-е Варакин занялся бизнесом, не совсем законным. Сопутствующие стрессы заставили его полезть в бутылку и пристраститься к запрещенным веществам. В возрасте 36 лет он умер от передозировки.


Этому выразительному рыжему парнишке определенно надо было развивать актерскую карьеру. Тем более что Максим был сыном известного кинооператора Николая Пучкова. Впервые мальчик сыграл в фильме «Ищу человека» в пятилетнем возрасте. Потом был тот самый Вовка в «Ералаше». Но мечте о карьере в кино не суждено было сбыться: Максим с детства был слаб здоровьем, страдал диабетом. А в 1998 году скончался от туберкулеза, не обратив внимания на тревожные сигналы и не обратившись своевременно в больницу.


Талантливый мальчишка с необычной выразительной внешностью был своего рода лицом «Ералаша». Вася Бургман снялся в таких эпизодах как «Влюбленные», «Зараза», «Галантный кавалер», «Замри!». Увы, плотный график съемок не позволил получить нормальное образование. И Василий уехал в Израиль, где перебивался случайными заработками. Там в 24 года он попал в автокатастрофу, которую не пережил.


А кто из юных актеров «Ералаша» был у вас самым любимым и почему?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   актёр   ералаш   кино   киножурнал   роль   смерть   судьба   
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15  комментариев
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11k
harlamov 2 часа назад
По сути их судьба это судьба страны и судьба целого поколения.
Все те, чье детство прошло в прекрасной стране СССР, оказались не готовы к шоку 90-х.
Капитализм, бандитизм, игилизация страны, культуры, социума.
Катастрофический распад общества и подмена общечеловеческих ценностей западным симулякром привели к страшной деградации, которая была страшнее экономических проблем. Многие не могли жить в новой реальности. В том уродливом обществе, которое создавалось на пепелище великой страны. Отсюда и саморазрушение. Алкоголь, наркотики, самоубийство, эмиграция, существование без смысла и цели. Полная апатия.
Каток американского фашизма безжалостно проехался по всему поколению юных и наивных советских "индейцев".
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14k
Сергей 18 минут назад
Вот еще из детства помнится!
Ссылка vk.com
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14k
Сергей 21 минуту назад
Саша Нижегородцев!
Ссылка youtu.be
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0
Павел Здоровец 22 минуты назад
что за бред про плотный график? всё снималось в Москве, ролики 7-12 минут, ежегодно выходило 6 выпусков
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88
Ame onna Полчаса назад
Мне ещё вот этот мальчик нравился, Александр Добриков, если не ошиблась. Двадцати одного года в машине задохнулся. Мне кажется,серьезным актером стать мог,но...
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