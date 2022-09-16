Из рядового философа в драматического актёра: трансформация Сергея Барковского

В адрес Сергея Дмитриевича нередко можно услышать такой эпитет как исключительный актёр. И с этим сложно поспорить, поскольку такие мастера сцены как Барковский – это действительно редкий бриллиант в груде обычной породы. А ведь его как драматического актёра могло и не быть.
Любители театра приезжают из других городов, чтобы насладиться игрой таланта. А вот в кинематографе у него все сложилось не так радужно: хотя на счету десятки ролей, практически все они второго плана.
Сергей – человек мира. Он родился в Казахстане, юность провел на Украине, а жил и живет в России. На третьем курсе философского факультета ЛГУ устремления парня, который верил в светлое коммунистическое будущее и даже был школьным комсоргом, изменились. Его увлек волшебный мир театра. Диплом Сергей все же получил, с отличием, и год занимался преподавательской деятельностью, одновременно занимаясь в любительском театре и готовясь к воплощению своей мечты – поступлению в театральный.
У него не только получилось, но и одновременно Сергей увлекся режиссурой и окончил еще и вечернее отделение режиссуры мастерской Мара Сулимова. Багаж Барковского пополнился новыми знаниями и еще двумя красными дипломами.
Тогда же, в 1994 году, состоялся его дебют в кино: он сыграл роль в совместном российско-французском проекте «Ключ». Были и другие, менее значимые роли в криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности». Первую главную роль – Николая Доре актер сыграл в сериале «Спецотдел».
Хотя публика тепло приняла актера, режиссеры все же видели его как обычного «сериальника» и не торопились с предложениями главных ролей. Барковский как-то откровенно рассказал о наболевшем:
На «Ленфильме» у некоторых режиссёров есть такая «установка»: если артист снимается в сериале, то он «второго сорта», в какой-то степени себя дискредитирует. Серьёзно! Один режиссёр как-то подошёл ко мне со словами: «О-о, ты снимаешься в сериале? Жалко, жалко. Хороший артист…» (вроде, был). Это, конечно, от лукавого. И что же мне — сидеть, ждать, хранить «девственность» для большого и нетленного?..
Тот же режиссёр, который подходил ко мне и «жалел», не снимает меня в больших ролях. Так ты сними! Тогда и будем говорить. А если мне предлагают работу (к тому же это деньги), почему я должен от неё отказываться? Ведь то, что платят в театре, – это не деньги, а оскорбление. Единственную возможность заработать дают антрепризы…
Сергей стал ведущим актером на Фонтанке, одинаково превосходно справлялся с воплощением самых разных образов, характеров и героев, активно сотрудничал с другими театрами и многократно удостаивался престижных театральных премий.
Попробовал он себя и в режиссуре, поставив спектакль «Волшебный полёт над Багдадом» по пьесе «Калиф-аист». Ее он написал еще в бытность студенчества. Пьеса имела успех, но Барковский решил больше не развивать это направление, не желая распыляться.
Важной частью жизни Сергея Анатольевича является и спорт. Еще в годы студенчества он нежно полюбил футбол. И вот уже 30 лет как возглавляет футбольную команду Молодежного театра на Фонтанке.
Личную жизнь Барковский старательно оберегает. Известно, что он женат, супруга Ника тоже из актерской среды. Единственный сын Никодим после развода переехал с матерью во Францию, получил профессию врача.
Сейчас Барковскому 58 лет. Но юношеского задора он не растерял: активно работает в театре, участвует в съемках телепередач на канале «365 дней» на постоянной основе, снимается в кино. На настоящий момент счет его киноролей перевалил за 160. Сейчас он принимает участие в кинопроектах «Огниво против волшебной скважины» и «Шаляпин», над которыми ведется работа и пока еще не объявлена дата выхода на экран этих картин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Интересно, есть вообще хоть один современный лицедей, который бы не считал, что он гений, что он недооценён, что он прозябает в сериалах исключительно из-за слепоты режиссёров, что он рождён для великих ролей, что ему пора самому заняться режиссурой, что вокруг него строят козни всякие менее талантливые завистники, что на самом деле зритель туп и лишён вкуса и так далее.
По-моему, это профессиональная деформация всех без исключения, нет?