Из рядового философа в драматического актёра: трансформация Сергея Барковского

Хотя публика тепло приняла актера, режиссеры все же видели его как обычного «сериальника» и не торопились с предложениями главных ролей. Барковский как-то откровенно рассказал о наболевшем:

На «Ленфильме» у некоторых режиссёров есть такая «установка»: если артист снимается в сериале, то он «второго сорта», в какой-то степени себя дискредитирует. Серьёзно! Один режиссёр как-то подошёл ко мне со словами: «О-о, ты снимаешься в сериале? Жалко, жалко. Хороший артист…» (вроде, был). Это, конечно, от лукавого. И что же мне — сидеть, ждать, хранить «девственность» для большого и нетленного?..

Тот же режиссёр, который подходил ко мне и «жалел», не снимает меня в больших ролях. Так ты сними! Тогда и будем говорить. А если мне предлагают работу (к тому же это деньги), почему я должен от неё отказываться? Ведь то, что платят в театре, – это не деньги, а оскорбление. Единственную возможность заработать дают антрепризы…