16 умилительных снимков бобрят, которые вызывают улыбку и поднимают настроение

Бобры — удивительные животные, великолепные строители, настоящие инженеры в природном царстве. Кроме того они очень милые. Если вы никогда не видели бобра вживую или видели, но он не вызвал у вас нежных чувств, то предлагаю вашему вниманию подборку снимков, которые вызывают улыбку и умиление.
Разве можно устоять и не сделать селфи с таким улыбающимся перед фотокамерой бобренком
Эти двое даже чем-то похожи.
Эти бобрята еще совсем маленькие
Они живут в американском парке дикой природы Northwest Trek, где о них хорошо заботятся.
Даже для бобров существуют наряды
Этот одет в костюм пчелы. Неожиданный выбор, но ему идет.
Малыша спасли после того, как наводнение разлучило его с родителями
На снимке он вместе со своим спасителем.
Эти двое обожают сладкий картофель и проводят друг с другом всё время
И этому парню досталось что-то вкусненькое, чему он явно очень рад
Водные процедуры
Этого и других пойманных бобров заботливо отмывают после случившегося разлива нефти. Кстати, их плотины сдержали распространение масляного пятна.
То ли девушка старается соответствовать улыбающемуся бобру, то ли он ей
Но однозначно фото получилось очень позитивным.
Однако даже бобрам не сравниться с самыми улыбчивыми зверушками — квокками.
Какая вкусная смесь
Стоит придержать шприц лапками, а то вдруг заберут.
«Что у тебя есть вкусненького для меня, человек? Я в предвкушении»
Немного попозируем для фото
Бобрята тоже могут играть в игрушки
Этому малышу понравился плюшевый заяц, который больше него в три раза.
Кормление бобренка
У него хороший аппетит.
Сонных малышей заметили во время дневного отдыха, пока их родители, вероятно, отлучились на поиски еды
И просто сфотографировали их.
Трое маленьких и очаровательных пушистиков
Мама-бобриха спит стоя прямо во время кормления детенышей
Не все животные легко справляются с ролью родителя. Некоторым из них приходится тяжело и хочется куда-нибудь сбежать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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