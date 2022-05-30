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Сообщество Без кота и жизнь не та 1308 постов • 436 подписчиков подписаться
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Круче одного кота, может быть только несколько котов

Круче одного кота, может быть только несколько котов

Автор:
30 мая 2022 09:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   забавно   кот   кошка   милота   фото   
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Каждый владелец кота точно скажет, что мурчащий питомец — это источник любви, уюта и хорошего настроения. А что, если таких пушистых источника будет сразу два, а то и больше? Получается, пропорционально будет увеличиваться и радость!

Правда, не стоит забывать и о том, что с увеличением количества котов неизбежно растёт и количество их проделок. С чем же сталкиваются люди, которые решаются завести сразу несколько кошек? Давайте посмотрим!


Ты же должна была вернуться не раньше пяти!

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Новый кот научил старшего есть вот так…

Мне две коробки с котиками, пожалуйста!

Папа устроился с максимальным комфортом

Лучшая подушка — это другой кот

Итак, они заметили новое украшение на Хеллоуин

В целом, больше дом можно и не украшать, ведь ничего прекраснее котов гости уже не увидят!


Идеальная симметрия

Соревнование по высовыванию языков объявляется открытым

Сегодня я купила свой первый суккулент. Его хватило на 8 часов

Кажется, покрытие для крыши выбирали коты

Что-то мне это напоминает…

А вам чья версия ближе: фреска «Сотворение Адама» Микеланджело или художественно спящие коты?


Заведи двух котов и получи личный «Бойцовский клуб»

Растение дало довольно необычные плоды

Понятия не имею, что они делают, но похоже на какой-то ритуал

Три кота — в три раза больше пристального внимания

Что ж, кажется, если у вас пока только один кот, кажется, самое время задуматься о пополнении кото-семьи!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец   животные   забавно   кот   кошка   милота   фото   
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