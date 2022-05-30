Круче одного кота, может быть только несколько котов

Каждый владелец кота точно скажет, что мурчащий питомец — это источник любви, уюта и хорошего настроения. А что, если таких пушистых источника будет сразу два, а то и больше? Получается, пропорционально будет увеличиваться и радость!
Правда, не стоит забывать и о том, что с увеличением количества котов неизбежно растёт и количество их проделок. С чем же сталкиваются люди, которые решаются завести сразу несколько кошек? Давайте посмотрим!
Ты же должна была вернуться не раньше пяти!
Новый кот научил старшего есть вот так…
Мне две коробки с котиками, пожалуйста!
Папа устроился с максимальным комфортом
Лучшая подушка — это другой кот
Итак, они заметили новое украшение на Хеллоуин
В целом, больше дом можно и не украшать, ведь ничего прекраснее котов гости уже не увидят!
Идеальная симметрия
Соревнование по высовыванию языков объявляется открытым
Сегодня я купила свой первый суккулент. Его хватило на 8 часов
Кажется, покрытие для крыши выбирали коты
Что-то мне это напоминает…
А вам чья версия ближе: фреска «Сотворение Адама» Микеланджело или художественно спящие коты?
Заведи двух котов и получи личный «Бойцовский клуб»
Растение дало довольно необычные плоды
Понятия не имею, что они делают, но похоже на какой-то ритуал
Три кота — в три раза больше пристального внимания
Что ж, кажется, если у вас пока только один кот, кажется, самое время задуматься о пополнении кото-семьи!
Источник:
АНТИФИШКИ
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