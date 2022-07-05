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Как тысячи битых бутылок Луизианы превращаются в цветной песок для побережья

Как тысячи битых бутылок Луизианы превращаются в цветной песок для побережья

Автор:
05 июля 2022 09:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: бутылки   в мире   видео   люди   пляж   студенты   цветной песок   
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Два студента колледжа основали единственную в Луизиане компанию по переработке стекла. Они превращают стекло в песок и используют его для восстановления побережья и сохранения водоемов и болот от высыхания. Это в будущем спасет не только местных животных, но и людей, которых болота защищают от сильных ураганов и наводнений, не пуская штормы с океана.

Чтобы создать стекло и бутылки, нужен песок, но пара молодых предпринимателей занимаются обратным процессом: из старых ненужных бутылок делают песок. За два года девушка и ее парень освободили городские свалки штата Луизиана, США, от 4 000 000 пивных бутылок. Что заставило ребят сделать это, и могут ли всего два человека что-то изменить для природы?

Франциска Траутман и ее молодой человек живут в Новом Орлеане, городе, где береговая линия быстро исчезает. Это происходит из-за того, что местные строительные компании использую слишком много песка, и природа не успевает компенсировать такой большой расход. Тогда пара решила найти решение этой проблемы, и на ум им пришла идея: как при помощи мусора укрепить береговую линию. Чтобы противостоять воде, мусор должен быть прочным, и тогда ребята подумали о стекле: оно хранится тысячелетиями и может заменить песок.

Молодые люди составили план и стали собирать средства на оборудование, включая измельчители для бутылок. На это им понадобилась всего пара месяцев — в Луизиане достаточно людей, которых также заботят пустые бутылки и переполненные свалки.

Сначала пара начинала свое дело в совсем маленьком помещении, но вскоре перебралась в огромный склад. Сейчас им поставляется столько бутылок, что у Франциски не хватает времени переработать их все! Обычно другие переработчики стекла отправляют стеклянный песок обратно на заводы по изготовлению бутылок, но рядом с Луизианой нет таких заводов, а потому молодые люди начали искать другие способы реализации.

Они поделили весь стеклянный песок на две части. Необычного цвета песок, получаемый из ярких синих или желтых бутылок, перерабатывается отдельно и продается художникам, садоводам, и всем желающим, кто использует материал в своем творчестве или декорировании. Но самые простые бутылки идут на восстановление береговой линии.

Песок закладывается в мешки, и из него делается небольшая плотина, которая сохраняет водоемы от пересыхания и мельчания. Мешки, пожертвованные местными производителями по обжарке кофе, распадутся через полгода, оставив после себя только стеклянный песок. Чтобы он укрепился на месте, волонтеры через пару недель сажают камыш — его корни удержат материал.

Местные власти за год убедились в удачливости проекта и чистоте продукта: вода не вымывается, береговая линия держится, а камыш растет. Они выдали Франциске и ее партнеру грант на развитие бизнеса.

На данный момент ребята работают над новыми проектами: что делать с металлическими и пластиковыми крышками, бумажными этикетками и прочим не стеклянным мусором, который встречается в их работе. Они уверены, что найдут интересное решение, ведь даже один или два человека могут изменить мир к лучшему и помочь природе очиститься.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бутылки   в мире   видео   люди   пляж   студенты   цветной песок   
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7  комментариев
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7k
SuperTroll 46 минут назад
Песок плаваят в стекло, что бы потом превратить в песок)
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4k
V2.Smirnov 3 минуты назад
Глядя а это "экологическое чудо" - централизованный сбор бутылок в СССР кажется утопией далекого будущего.
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378
Rom 9 минут назад
Не специалист, надо поискать информацию, но мне кажется, такой песок не очень "полезен" для природы, для вдыхания, и прочее. Ну ладно.
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24k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Чушь какая
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23k
ПаганецЪ 39 минут назад
Интересно, а как там у них дела с местными СЭС, пожарными, администрацией и т. д.? Вот так просто взяли - и организовали производство?
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4k
Алексей Куликов 50 минут назад
В руках пыль, а не песок
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