Как тысячи битых бутылок Луизианы превращаются в цветной песок для побережья

Молодые люди составили план и стали собирать средства на оборудование, включая измельчители для бутылок. На это им понадобилась всего пара месяцев — в Луизиане достаточно людей, которых также заботят пустые бутылки и переполненные свалки.

Сначала пара начинала свое дело в совсем маленьком помещении, но вскоре перебралась в огромный склад. Сейчас им поставляется столько бутылок, что у Франциски не хватает времени переработать их все! Обычно другие переработчики стекла отправляют стеклянный песок обратно на заводы по изготовлению бутылок, но рядом с Луизианой нет таких заводов, а потому молодые люди начали искать другие способы реализации.