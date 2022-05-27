Юноша из Непала официально признан самым низкорослым в мире

Дор Бахадур Хапанги родился 14 ноября 2004 года, то есть сейчас жителю Катманду (Непал) 17 лет.
С семилетнего возраста стало ясно, что Дор отличается от сверстников, ведь он перестал расти. Сейчас рост Дора составляет 73,43 сантиметров, и он попал в Книгу рекордов Гиннеса, будучи официально признанным самым низкорослым юношей в мире.
Однако, рекордсмен постеснялся всеобщего внимания, так что сертификат пришёл получать его старший брат Нара Бахадур.
Родственник рассказал, что младший брат учится в школе, причём довольно успешно. Теперь Нара надеется, что признание, которое Дор обрёл благодаря Книге рекордов Гиннеса, поможет ему получить дальнейшее образование.
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