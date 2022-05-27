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Юноша из Непала официально признан самым низкорослым в мире

Юноша из Непала официально признан самым низкорослым в мире

Автор:
27 мая 2022 09:50
Сообщество : Истории
Метки: Непал   в мире   видео   внешность   люди   рост   фото   
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Дор Бахадур Хапанги родился 14 ноября 2004 года, то есть сейчас жителю Катманду (Непал) 17 лет.


С семилетнего возраста стало ясно, что Дор отличается от сверстников, ведь он перестал расти. Сейчас рост Дора составляет 73,43 сантиметров, и он попал в Книгу рекордов Гиннеса, будучи официально признанным самым низкорослым юношей в мире.


Однако, рекордсмен постеснялся всеобщего внимания, так что сертификат пришёл получать его старший брат Нара Бахадур.


Родственник рассказал, что младший брат учится в школе, причём довольно успешно. Теперь Нара надеется, что признание, которое Дор обрёл благодаря Книге рекордов Гиннеса, поможет ему получить дальнейшее образование.


Источник:

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Метки: Непал   в мире   видео   внешность   люди   рост   фото   
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1  комментарий
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wwwoffka 1 3 минуты назад
Непальчик
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