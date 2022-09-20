В Ирландии врачи извлекли из тела женщины более 50 батареек

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В Дублине 66-летняя женщина по неизвестной причине проглотила большое количество батареек типа АА и ААА. Врачи извлекли из кишечника и желудка пациентки 50 мелких предметов.
Медицинский персонал Университетской больницы Святого Винсента (Дублин, Ирландия) был крайне удивлён случаем явившейся к ним женщины.
После рентгена в теле 66-летней женщины обнаружились многочисленные батарейки АА и ААА — они были как в желудке, так и в кишечнике. Поскольку по счастливой случайности ни один из инородных предметов не препятствовал работе желудочно-кишечного тракта, врачи поначалу решили просто понаблюдать за женщиной, надеясь, что батарейки выйдут естественным образом.
После рентгена в теле 66-летней женщины обнаружились многочисленные батарейки АА и ААА — они были как в желудке, так и в кишечнике. Поскольку по счастливой случайности ни один из инородных предметов не препятствовал работе желудочно-кишечного тракта, врачи поначалу решили просто понаблюдать за женщиной, надеясь, что батарейки выйдут естественным образом.
Но в течение недели из тела пациентки вышло всего лишь 5 батареек. Несчастная так страдала от спазмов, что медики приступили к операции и сумели извлечь из тела женщины остальные батарейки. Всего их оказалось 55 штук.
Конечно, история получилась интригующей. Доктора хотя и слышали о подобном членовредительстве, но никогда не сталкивались с таким количеством батареек. Похоже, дама, поиздевавшись над собой, установила болезненный рекорд. Причина, по которой батарейки были проглочены, не раскрывается. Видимо, этим предстоит заниматься психиатрам, а не хирургам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Подзаряжалась же