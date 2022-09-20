FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9458 постов • 1341 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Ирландии врачи извлекли из тела женщины более 50 батареек

В Ирландии врачи извлекли из тела женщины более 50 батареек

Автор:
20 сентября 2022 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: батарейки   в мире   видео   дублин   женщина   ирландия   люди   необычно   проглотила   
523
4
В Дублине 66-летняя женщина по неизвестной причине проглотила большое количество батареек типа АА и ААА. Врачи извлекли из кишечника и желудка пациентки 50 мелких предметов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: батарейки   в мире   видео   дублин   женщина   ирландия   люди   необычно   проглотила   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
MPEG-8 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 19 минут назад
Забыла пальцы в розетку вставить, чтоб зарядка началась. Склероз однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
? ? ? 23 минуты назад
...когда энергии уже не хватает...
*реклама с зайцем-энерджайзером*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok 24 минуты назад
Инопланетянка. В фильме"Моя мачеха - инопланетянка" Ким Бейсингер кислоту из аккумуляторов пила вместо еды. Эта решила сухой корм попробовать. Но с голодухи переела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Slash Полчаса назад
Тот случай, когда ты за "зеленую" повестку (экологичная утилизация батареек), но не понимаешь как это делать правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
kalinser Полчаса назад
Новый гендер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш 53 минуты назад
Да она просто картинку эту увидела и решила здоровье поправить, долголетием себя обеспечить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 58 минут назад
квиток за ЖКХ увидела, решила самоубиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
"Причина, по которой батарейки были проглочены, не раскрывается."
---------
Подзаряжалась же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Сергей Час назад
Похоже она их не глотала, а с другой стороны засунула.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Graf_Dracula Час назад
Илон, прекрати аггитировать свои лектромобили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Дура, вместо такого количества батареек надо было пару комплектов аккумуляторов проглотить с зарядкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 2 часа назад
"Кремлевская таблетка" - бюджетная версия :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

995980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мои акварельные работы. Часть 7
Мои акварельные работы. Часть 7
Интересные снимки актрис советского кино
Интересные снимки актрис советского кино
Набирающие популярность в сообществах
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#в мире#Приколы#интересное#дтп#авто аварии#познавательно#Индия
#Юмор#прикол#люди#СССР#автомобили#страна#кино#автомир#Россия#истории
#история#животные#фотографии#факты#картинки#аварии#позитив#Ynews#Еда#коты
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок В Бразилии женщина обманным путем лишила мать имущества почти на 143 миллиона долларов В Бразилии женщина обманным путем лишила мать имущества почти на 143 миллиона долларов Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Как тысячи битых бутылок Луизианы превращаются в цветной песок для побережья Как тысячи битых бутылок Луизианы превращаются в цветной песок для побережья Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в криптовалюту Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в... 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь

На что жалуетесь?

Вернуться