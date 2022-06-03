История, поразившая мир: маленькая девочка спит вместе с кобрами

Считается, что каждый человек сам выбирает свое призвание. И девочка из Индии по имени Каджол Хан сделала свой выбор в пользу профессии змеелова. Все свое свободное время она проводит в окружении змей. Она не испытывает ни малейшего страха или неприязни при общении с опасными существами, а те не могут причинить ей вреда. И вот ее головокружительная история.
Юная укротительница пресмыкающихся родилась в городе Гхатампур. В данном месте люди давно славятся мастерством дрессировки змей. Отец девочки профессионально ловит ядовитых существ уже много лет. Более того, его дед и прадед посвятили этому ремеслу всю свою жизнь. Маленькая Каджол решила продолжить мастерство династии.
В настоящее время девочку можно назвать настоящим мастером своего дела. Она спит со змеями, играет с ними и даже совместно обедает. Естественно, девочка не один раз испытывала боль от укусов кобр. Ее организм удивительным образом адаптирован к яду. После очередного укуса Каджол просто чувствует сонливость. Ее папа готовит специальное снадобье, которое быстро приводит ее в чувства. Специалисты утверждают, что девочка награждена от природы уникальным иммунитетом к ядам змей. Самыми тяжелыми были первые укусы. Девочка тогда была еще совсем маленькой, но все обошлось. Сейчас ее организм уже способен выстоять при любом укусе.
Укротительница считает, что сама виновата в агрессии змей, ведь она обожает их дразнить. Отец скрупулезно передает все свои знания дочери. Со временем она сумеет самостоятельно помогать людям в отлове опасных хищников и получать за это деньги. Придет время, и папа передаст ей семейный секрет изготовления противоядия, а пока после каждого трагического укуса мужчина мгновенно убегает в лес и возвращается со снадобьем. Уникальный рецепт, который помогает нейтрализовать в крови человека даже самый страшный яд кобры, для всех остается загадкой.
Смелая девочка больше всего на свете любит своих змей. Вместо уроков в школе она предпочитает играть с ползучими существами, и они отвечают ей взаимностью. Мама Каджол неспроста мечтает об обычной жизни для дочки, ведь ее малышку уже прозвали девочка-кобра, а ей еще необходимо получить образование и удачно выйти замуж.
Как протекает обычная жизнь маленькой укротительницы кобр, расскажет автор видеоролика. А вы что думаете об этой девочке и ее истории?
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