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История, поразившая мир: маленькая девочка спит вместе с кобрами

История, поразившая мир: маленькая девочка спит вместе с кобрами

Автор:
03 июня 2022 09:54
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   история   кобра   люди   фото   
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Считается, что каждый человек сам выбирает свое призвание. И девочка из Индии по имени Каджол Хан сделала свой выбор в пользу профессии змеелова. Все свое свободное время она проводит в окружении змей. Она не испытывает ни малейшего страха или неприязни при общении с опасными существами, а те не могут причинить ей вреда. И вот ее головокружительная история.

Юная укротительница пресмыкающихся родилась в городе Гхатампур. В данном месте люди давно славятся мастерством дрессировки змей. Отец девочки профессионально ловит ядовитых существ уже много лет. Более того, его дед и прадед посвятили этому ремеслу всю свою жизнь. Маленькая Каджол решила продолжить мастерство династии.

В настоящее время девочку можно назвать настоящим мастером своего дела. Она спит со змеями, играет с ними и даже совместно обедает. Естественно, девочка не один раз испытывала боль от укусов кобр. Ее организм удивительным образом адаптирован к яду. После очередного укуса Каджол просто чувствует сонливость. Ее папа готовит специальное снадобье, которое быстро приводит ее в чувства. Специалисты утверждают, что девочка награждена от природы уникальным иммунитетом к ядам змей. Самыми тяжелыми были первые укусы. Девочка тогда была еще совсем маленькой, но все обошлось. Сейчас ее организм уже способен выстоять при любом укусе.

Укротительница считает, что сама виновата в агрессии змей, ведь она обожает их дразнить. Отец скрупулезно передает все свои знания дочери. Со временем она сумеет самостоятельно помогать людям в отлове опасных хищников и получать за это деньги. Придет время, и папа передаст ей семейный секрет изготовления противоядия, а пока после каждого трагического укуса мужчина мгновенно убегает в лес и возвращается со снадобьем. Уникальный рецепт, который помогает нейтрализовать в крови человека даже самый страшный яд кобры, для всех остается загадкой.

Смелая девочка больше всего на свете любит своих змей. Вместо уроков в школе она предпочитает играть с ползучими существами, и они отвечают ей взаимностью. Мама Каджол неспроста мечтает об обычной жизни для дочки, ведь ее малышку уже прозвали девочка-кобра, а ей еще необходимо получить образование и удачно выйти замуж.

Как протекает обычная жизнь маленькой укротительницы кобр, расскажет автор видеоролика. А вы что думаете об этой девочке и ее истории?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   история   кобра   люди   фото   
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4  комментария
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38k
Александр 2 часа назад
Свои.. ))))
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Дмитрий Байков 11 минут назад
до поры до времени
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Sergey Час назад
после многочисленных укусов вырабатывается иммунитет к яду, ничего тут сверхъестественного
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3k
Babangdida Час назад
Не не такая онa уже и девочка. Скорее на невесту тянет. Вот муж будет рад... Мне особенно понравился тесть, на 3:12!
Ссылка www.youtube.com
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