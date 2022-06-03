История, поразившая мир: маленькая девочка спит вместе с кобрами

В настоящее время девочку можно назвать настоящим мастером своего дела. Она спит со змеями, играет с ними и даже совместно обедает. Естественно, девочка не один раз испытывала боль от укусов кобр. Ее организм удивительным образом адаптирован к яду. После очередного укуса Каджол просто чувствует сонливость. Ее папа готовит специальное снадобье, которое быстро приводит ее в чувства. Специалисты утверждают, что девочка награждена от природы уникальным иммунитетом к ядам змей. Самыми тяжелыми были первые укусы. Девочка тогда была еще совсем маленькой, но все обошлось. Сейчас ее организм уже способен выстоять при любом укусе.