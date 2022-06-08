2 брата, 2 мотоцикла и целая страна: путешествие по Марокко на двух колесах

Парни предусмотрели все, но тем не менее им пришлось столкнуться с рядом проблем. Во-первых, это проколотые шины и отсутствие механиков за пределами городов. Так, на последнем этапе путешествия братьям Коста пришлось пересесть на верблюдов, чтобы осмотреть местность, а ночевать в лагере для бедуинов. Во-вторых, пришлось постараться, чтобы запастись должным количеством воды и даже изучить главное правило ее питья в пустыне: не глотать, а только прополаскивать рот. Так теряется чувство жажды, но не вымывается соль из организма, удерживающая влагу. Третьей проблемой стала жара. Конечно братья знали, что в пустыне температура очень высокая, но не думали, что жара сможет расплавить рюкзак. Тем не менее они довольны поездкой и тем, как совместное преодоление препятствий их сплотило.