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2 брата, 2 мотоцикла и целая страна: путешествие по Марокко на двух колесах

2 брата, 2 мотоцикла и целая страна: путешествие по Марокко на двух колесах

Автор:
08 июня 2022 09:38
Сообщество : Путешествия
Метки: братья   в мире   видео   люди   мото   путешествия   фото   
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Братья Коста всегда мечтали отправиться в пустынную страну Африки, но будничная рутина в виде работы и учебы отдаляла их не только от цели, но и друг от друга. Тогда они решили все изменить.

Еще в детстве Карлос и Алекс Коста с замиранием сердца слушали рассказы своего отца о ралли в Марокко. Туда он ездил в качестве доктора при гонках и привозил массу интересных историй о самой стране, ее жителях, культуре, местной кухне и бескрайней пустыне. Карлос и Алекс росли на этих рассказах и мечтали побывать в Марокко, на себе почувствовать дружелюбие ее граждан и испытать себя в пустыне. Но время шло, братья становились взрослее. Они разъехались по разным местам родной Испании и редко созванивались, постепенно теряя связь.

В какой-то момент Коста решили, что лучшим способом наладить отношения станет совместное путешествие. Они подготовили пару мотоциклов, палатку и провизию, а также камеру, чтобы снимать свое приключение. Сев на паром из Испании, они вскоре оказались у берегов Марокко, и их путешествие началось. Как сказал Алекс, в первый же день создалось впечатление, словно братья попали в другой мир, совершенно не похожий на Барселону.

Они ехали по городам и селам, ночевали в палатках под открытым небом и знакомились с местными жителями. Многие интересовались, отчего братья Коста выбрали мотоциклы для столь длинного и сложного путешествия. «Мотоцикл дарит чувство свободы и позволяет ехать туда, куда невозможно добраться на других видах транспорта», — отвечали любопытным Карлос и Алекс. Дороги в Марокко имеют свойство полностью исчезать на полпути, превращаться в узкие колеи и даже обрываться на краю кратеров. Мотоциклами легче маневрировать в такой ситуации.

Парни предусмотрели все, но тем не менее им пришлось столкнуться с рядом проблем. Во-первых, это проколотые шины и отсутствие механиков за пределами городов. Так, на последнем этапе путешествия братьям Коста пришлось пересесть на верблюдов, чтобы осмотреть местность, а ночевать в лагере для бедуинов. Во-вторых, пришлось постараться, чтобы запастись должным количеством воды и даже изучить главное правило ее питья в пустыне: не глотать, а только прополаскивать рот. Так теряется чувство жажды, но не вымывается соль из организма, удерживающая влагу. Третьей проблемой стала жара. Конечно братья знали, что в пустыне температура очень высокая, но не думали, что жара сможет расплавить рюкзак. Тем не менее они довольны поездкой и тем, как совместное преодоление препятствий их сплотило.


Источник:

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Метки: братья   в мире   видео   люди   мото   путешествия   фото   
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17k
Пумба 39 минут назад
Я так 29.05.22 друга-однокашника лишился...
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Джонни 6 минут назад
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Соломей 13 минут назад
...отсутствие механиков за пределами городов..да не, не может быть!вы же подготовились!
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