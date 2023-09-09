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Хакеры сперли 41 миллион долларов для развития ядерной программы КНДР

Хакеры сперли 41 миллион долларов для развития ядерной программы КНДР

Автор:
09 сентября 2023 08:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   ФБР   кндр   криптовалюта   онлайн-казино   хакеры   
1968
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Предприимчивые северокорейские ребята в очередной раз обнесли онлайн-платформы крипто-азартных игр.

В прошлую среду Федеральное бюро расследований США (ФБР) ужасно ругалось на хакерскую организацию Lazarus Group, которую поддерживает Северная Корея. Дело в том, что 4 сентября кто-то красиво взломал Stake.com и вывел кучу криптовалюты на 33 разных адреса.


 

ФБР утверждает, что за этим стоят хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). За спиной этих деятельных ребят уже не одно похищение, всего же по подсчетам американцев они похитили более 600 миллионов долларов цифровых валют в этом году, включая средства, выведенные с криптоплатформ Alphapo и CoinsPaid. А за всю историю трудовой деятельности северокорейских хакеров было экспроприировано у всяких любителей игр и криптовалют около 3 миллиардов долларов.


В ФБР уверены, что средства, украденные киберпреступниками, используются для поддержки оружейных программ Северной Кореи. А то чего Ким вечно такой довольный на фоне всяких ракет и подводных лодок фотается, явно неспроста!


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Метки: США   ФБР   кндр   криптовалюта   онлайн-казино   хакеры   
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6  комментариев
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Pashuta Час назад
Здравствуйте, вас беспокоит Служба безопасности Сбербанка. Мы заметили подозрительную активность по вашим счетам...
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Степан Гереро Полминуты назад
молодцы ,что скажешь , заработали на крипте для безопасности своей страны , уважаю.
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Maximvs Полчаса назад
Да как так? Говорили же, что Северная Корея делает компьютеры из бамбука и риса....
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194
Александра С 55 минут назад
Сейчас в телефоне включаешь игрушку, так каждые три минуты самопроизвольно включается реклама. Предлагают в тех рекламах зарегистрироваться на неких игровых платформах и выигрывать большие деньги. В основном азиаты в тех рекламах снимаются.
Так вот, эти рекламные ролики как раз от туда, из самой закрытой страны мира идут.
За просмотр вами той рекламы, им капает, пусть и не много, но хоть что-то.А таких зрителей миллионы и миллионы, каждый час, каждый день...
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151
Алексей Куликов Александра С Полчаса назад
За просмотр им вообще ничего не капает. Наоборот, они платят за размещение рекламы.
Капает игре и платформе рекламы.
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