Хакеры сперли 41 миллион долларов для развития ядерной программы КНДР

Предприимчивые северокорейские ребята в очередной раз обнесли онлайн-платформы крипто-азартных игр.
В прошлую среду Федеральное бюро расследований США (ФБР) ужасно ругалось на хакерскую организацию Lazarus Group, которую поддерживает Северная Корея. Дело в том, что 4 сентября кто-то красиво взломал Stake.com и вывел кучу криптовалюты на 33 разных адреса.
ФБР утверждает, что за этим стоят хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). За спиной этих деятельных ребят уже не одно похищение, всего же по подсчетам американцев они похитили более 600 миллионов долларов цифровых валют в этом году, включая средства, выведенные с криптоплатформ Alphapo и CoinsPaid. А за всю историю трудовой деятельности северокорейских хакеров было экспроприировано у всяких любителей игр и криптовалют около 3 миллиардов долларов.
В ФБР уверены, что средства, украденные киберпреступниками, используются для поддержки оружейных программ Северной Кореи. А то чего Ким вечно такой довольный на фоне всяких ракет и подводных лодок фотается, явно неспроста!
Источник:
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Так вот, эти рекламные ролики как раз от туда, из самой закрытой страны мира идут.
За просмотр вами той рекламы, им капает, пусть и не много, но хоть что-то.А таких зрителей миллионы и миллионы, каждый час, каждый день...
Капает игре и платформе рекламы.