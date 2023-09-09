Хакеры сперли 41 миллион долларов для развития ядерной программы КНДР

ФБР утверждает, что за этим стоят хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). За спиной этих деятельных ребят уже не одно похищение, всего же по подсчетам американцев они похитили более 600 миллионов долларов цифровых валют в этом году, включая средства, выведенные с криптоплатформ Alphapo и CoinsPaid. А за всю историю трудовой деятельности северокорейских хакеров было экспроприировано у всяких любителей игр и криптовалют около 3 миллиардов долларов.