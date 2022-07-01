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Пользователи показали, что олдскульные наряды, которым больше 50 лет и сегодня выглядят стильно

Пользователи показали, что олдскульные наряды, которым больше 50 лет и сегодня выглядят стильно

Автор:
01 июля 2022 12:20
Метки: Reddit   винтаж   красиво   одежда   олдскул   пользователи   соцсети   стиль   фото   
2506
15

Не спешите убирать старые вещи, доставшиеся от бабушек и дедушек, в дальний шкаф. Пользователи сайта Reddit поделились фото своих образов с 1950 по 1970 годы, которые выглядят классно даже в 2022.

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А у вас есть старые вещи, которые вы до сих пор носите?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Reddit   винтаж   красиво   одежда   олдскул   пользователи   соцсети   стиль   фото   
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12  комментариев
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−173
Thomsen Час назад
Больше всего повезло чуваку с 5-ой фотки - он в шкафу дедушкин "мустанг" нашёл.
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10k
Dmitry 18 минут назад
Так в те времена мужикам не запрещалось выглядеть мужиками, а женщинам как женщины. Неудивительно что олдовая мода смотрится зачастую интереснее. Она-же менее андрогинна. Но фемки, 3,14-дорасы и прочие ЛГБТ-шники с этим не согласятся)))).
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3k
Copycat Полчаса назад
Стиль остается, а мода фигня полная - достаточно взглянуть на клоунфиесту под названием "показ мод"
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7
Marina Kristensen 36 минут назад
Сделала лук....,сделала морковь,свеклу....
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2k
АлексЮстасу 45 минут назад
Да, ребята, русский язык скоро некоторые забудут совсем. Кругом вайб, лук, олдскул...
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3k
Babangdida Час назад
Комбинизон - фу! А остальное кое-как сойдёт. Как они это хранили, что его моль не пожрала!? У меня она научилась даже синтетику и упаковочный нейлон хавать.
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3k
SandMANn Час назад
Последние пару фоток: а чё – ничё так
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Спелая кукурузинка

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