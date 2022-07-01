Пользователи показали, что олдскульные наряды, которым больше 50 лет и сегодня выглядят стильно

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Не спешите убирать старые вещи, доставшиеся от бабушек и дедушек, в дальний шкаф. Пользователи сайта Reddit поделились фото своих образов с 1950 по 1970 годы, которые выглядят классно даже в 2022.
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А у вас есть старые вещи, которые вы до сих пор носите?
Источник:
АНТИФИШКИ
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когда человек насыщает свою речь кучей английских слов тогда когда в русском языке есть четкое слово и заимствование просто не нужно тут либо:
- у него просто бедный словарный запас и он не знает нужных слов
- он думает что выглядит "важно" типа "смотрите я знаю иностранные слова, а вы дураки нет, а вы меня переспрашиваете что это значит, а я картинно закатывая глаза объясняю вам деревенщинам что я хотел сказать"
на самом же деле словарный запас надо развивать иначе ты такой же дурной как "элочка людоедка" из 12ти стульев и иметь дела с тобой нормальные люди не станут, только дурачки твоего же уровня
ты так же не выглядишь умным - ты выглядишь глупым так как ты не можешь нормально говорит ни на том ни на другом языке и если у тебя люди переспрашивают типа "что что? че такое вайб?" то ты просто идиот так как не умеешь говорить с людьми так что бы они тебя поняли