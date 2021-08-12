Стиль 1910-х: ретро снимки с парижских скачек

Ипподром Лоншан расположен в Булонском лесу на берегу реки Сены, в Париже, Франция. Его открыли по инициативе герцога де Морни в 1857 году - тогда же прошли первые скачки. Позже, в 1910-х, в Париже начали устраивать модные показы, а известные кутюрье того времени отправляли женщин в своей новомодной одежде именно на ипподром - ведь там собирались все светские круги.