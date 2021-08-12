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Стиль 1910-х: ретро снимки с парижских скачек

Стиль 1910-х: ретро снимки с парижских скачек (35 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: 20 век   винтаж   люди   ретро   ретро фото   старые фото   стиль   фото   
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Париж - одна из столиц моды, и так было даже в 1910-х годах. Известные кутюрье тогда регулярно отправляли моделей, одетых в свои интересные образы, на ипподром Лоншан, где собирался весь свет Франции. Эти снимки сделаны в разные годы начала 20-го века, когда Париж уже начал задавать тренды.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 20 век   винтаж   люди   ретро   ретро фото   старые фото   стиль   фото   
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