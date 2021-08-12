Стиль 1910-х: ретро снимки с парижских скачек

85
35
Париж - одна из столиц моды, и так было даже в 1910-х годах. Известные кутюрье тогда регулярно отправляли моделей, одетых в свои интересные образы, на ипподром Лоншан, где собирался весь свет Франции. Эти снимки сделаны в разные годы начала 20-го века, когда Париж уже начал задавать тренды.
Ипподром Лоншан расположен в Булонском лесу на берегу реки Сены, в Париже, Франция. Его открыли по инициативе герцога де Морни в 1857 году - тогда же прошли первые скачки. Позже, в 1910-х, в Париже начали устраивать модные показы, а известные кутюрье того времени отправляли женщин в своей новомодной одежде именно на ипподром - ведь там собирались все светские круги.
По мере того, как у женщин появлялось больше социальной свободы, менялась и их одежда. Жесткие корсеты заменили более мягкими и комфортными, конструкции стали асимметричными. Для создания одежды использовали популярные ткани того времени - атлас, тафта, шифон, легкие шелка и хлопок.
×
Юбки становились не такими длинными и пышными, а после постановки "Шахерезады" в Париже в 1910 году, в моду вошел восточный стиль. Новому веянию моды последовали модельеры Поль Пуаре, Жанна Пакен и Жак Дусе, которые создали более свободные вещи прямого силуэта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- "Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев
- Ретро-фотографии Испании в 70-х
- 30 раскрашенных исторических фото, которые расскажут о событиях прошлого
- Красота - очень страшная сила: как выглядел салон Элены Рубинштейн в 1936 году
- Рождение легенды: как придумали Микки Мауса?
Метки: 20 век винтаж люди ретро ретро фото старые фото стиль фото
12
Понравилось12
Новости партнёров