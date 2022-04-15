20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов

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Спорить о том, какой дизайн красивый, а какой - нет, можно бесконечно, ведь порой у нас совершенно разные вкусы и представления о красоте. Посмотрим на подборку нескольких примеров оригинального, удобного, а где-то странного дизайна - все эти примеры привлекают внимание.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Смотрится, конечно, интересно. Но пользоваться именно как ковром непрактично, пиз@анешься не один раз на таком.
Остальное либо не в тему, либо по#бень.
Не, Москва.