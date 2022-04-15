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20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов

20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов (30 фото)

Автор:
15 апреля 2022 19:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   красиво   креатив   подборка   стиль   фото   фотографии   
16520
30
Спорить о том, какой дизайн красивый, а какой - нет, можно бесконечно, ведь порой у нас совершенно разные вкусы и представления о красоте. Посмотрим на подборку нескольких примеров оригинального, удобного, а где-то странного дизайна - все эти примеры привлекают внимание.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   красиво   креатив   подборка   стиль   фото   фотографии   
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37  комментариев
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878
Mihhail Mishin 2 дня назад
Урна в принципе очень удобная, но для бесснежных регионов.
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29k
Nataly 6 часов назад
Есть прикольные, есть нелепые, есть просто ненужные, как всегда. Зачем "держалка для пакетов? Каждый пакет - сам себе держалка. У него бумажка на хвост нарочно приклеена. Ставишь на нее кружку - и всё.
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22k
Валерий День назад
Зеркало со встроенной гладильной доской использую в полный рост. Только там зеркало открывается как дверка, и за ней откидная доска. В принципе, очень удобно.
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4k
Вячеслав День назад
"Ковер ручной работы от дизайнера Ванессы Баррагао"
Смотрится, конечно, интересно. Но пользоваться именно как ковром непрактично, пиз@анешься не один раз на таком.
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2k
Kom9ipa День назад
Хотелось бы посмотреть, что останется от итальянской виллы после шторма хотя бы балла в 4.
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1k
Лимонадный Джо День назад
Колечко с объятием впечатлило!
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35
Илюха 2 дня назад
У меня одного чайник с машонкой ассоциируется?
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15k
Valiko 2 дня назад
Букет-ваза нештяк, цветной витраж особым дизайном не блещет, но смотрится клево; урна интересная, но у неё много "но" (если только она не встроена в ливневку).
Остальное либо не в тему, либо по#бень.
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937
Aleksei 2 дня назад
комод довольно стилен. баночки из фарфора тоже
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1k
Михалыч 2 дня назад
что-то я походу совсем испорчен. лично мне этот чайник какую-то мошонку напоминает.
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123
Саша Гр. Михалыч 2 дня назад
Первая мысль
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7k
Elena Ki 2 дня назад
Сурглинок по своей мошонке чайник лепил? Буээээ!
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4k
Руслан 2 дня назад
Уран и редкоземельные там тоже есть? ;-)
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23k
Владимир 2 дня назад
Удивительно но совершенно невозможно найти хотя бы терпимый на вид чайник для газовой плиты. Одна срань китайская
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21
Barmaleyy Владимир 2 дня назад
Нижний Новгород, но уже раньше ответили. :-)
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18k
Karagi 2 дня назад
Чтоб этому дизайнеру Amandaharwal0412 окосеть. От таких дизайнерских решений эпилептический припадок схватить можно.
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6k
Думай о хорошем! 2 дня назад
вилла в Италии, зебра и круглые сады. мне очень понравились. в Италии и круглых садах готов жить
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21
Barmaleyy Думай о хорошем! 2 дня назад
Круглый сад, как на фото - это пипец как не удобно.
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259
Олеся Егор 2 дня назад
Цвет, может, и без разницы, а вот значек и форма нет. Часто встречали людей, которые на геликах чувствуют себя (и на дороге в том числе) как на весте?
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1k
Andrey 2 дня назад
верните слону колокольчик
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