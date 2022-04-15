20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов

Спорить о том, какой дизайн красивый, а какой - нет, можно бесконечно, ведь порой у нас совершенно разные вкусы и представления о красоте. Посмотрим на подборку нескольких примеров оригинального, удобного, а где-то странного дизайна - все эти примеры привлекают внимание.

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Упаковка для молока и кефира 0 Источник:

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Держатели для чайных пакетиков Jiang Taigong 0 Источник:

Скульптура персонажей Нелло и Патраша из романа "Фландрийский пес" 0 Источник:

Ковер ручной работы от дизайнера Ванессы Баррагао 0 Источник:

Милота 0 Источник:

Упаковка для цветов + ваза. Дизайнер Niangui Cai⁠ 0 Источник:

Вилла в Италии. Дизайн Creamatelier 0 Источник:

Скульптура от дизайнера Lee Sangsoo Artsangsoo 0 Источник:

Световая инсталляция от Gabrieldawe 0 Источник:

Мост под водой в Мюнстере, Германия 0 Источник:

Архитектурная скульптура. Дизайнер Мэтью Симмондс 0 Источник:

Баночки из фарфора 0 Источник:

Цветные стёкла 0 Источник:

Огромная работа по макраме от Агнес Ханселлы 0 Источник:

Необычный дизайн диско-шара 0 Источник:

Место для отдыха в виде глаза 0 Источник:

Концепт уличной урны 0 Источник:

Периодическая таблица с настоящими кусочками элементов 0 Источник:

Работа дизайнера Amandaharwal0412 0 Источник:

Футболки, сделанные из переработанного пластика 0 Источник:

Круглые сады 0 Источник:

Дом из контейнеров 0 Источник:

Складное зеркало с гладильной доской внутри 0 Источник:

Необычный комод 0 Источник:

Дизайн троянского коня 0 Источник:

Кольцо с объятиями 0 Источник:

Мини скульптура "Глажка чипсов" 0 Источник:

Дизайн чайничка от Surglinok 0 Источник: