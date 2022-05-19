Дома, в которых каждый хотел бы жить, а повезло немногим

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Если населенный пункт может похвастаться домом, от которого невозможно оторвать взгляд, - его жителям повезло! Даже взгляд на такой дом приобщает человека к прекрасному. А ведь кому-то повезло в них жить!
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"Этот дом выглядит скромно, но на самом деле он очень стильный и очень дорогой. И еще в нем есть конюшня"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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