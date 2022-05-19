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Дома, в которых каждый хотел бы жить, а повезло немногим

Дома, в которых каждый хотел бы жить, а повезло немногим

Автор:
19 мая 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   дизайн   дома   красиво   красота   со вкусом   стиль   фото   
762
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Если населенный пункт может похвастаться домом, от которого невозможно оторвать взгляд, - его жителям повезло! Даже взгляд на такой дом приобщает человека к прекрасному. А ведь кому-то повезло в них жить!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   дома   красиво   красота   со вкусом   стиль   фото   
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