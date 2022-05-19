Дома, в которых каждый хотел бы жить, а повезло немногим

Если населенный пункт может похвастаться домом, от которого невозможно оторвать взгляд, - его жителям повезло! Даже взгляд на такой дом приобщает человека к прекрасному. А ведь кому-то повезло в них жить!

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Викторианский дом в Кливленде 0 Источник:

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"Самый красивый дом в нашей деревне" 0 Источник:

Дом в Бухаресте 0 Источник:

Красиво! 0 Источник:

Дом в Санто-Доминго, Доминикана 0 Источник:

"Очаровательный дом рядом с домом моей мамы" 0 Источник:

Дом в Маунтин Крик среди природы 0 Источник:

Вильфран, юго-запад Франции 0 Источник:

"Этот замок в Нанте недавно обновили, и я не могу на него насмотреться" 0 Источник:

Дом священника, XVIII век, Чехия 0 Источник:

Коттедж в Делавэре 0 Источник:

"Я вырос в этом доме, и для меня он самый красивый" 0 Источник:

Усадьба в Южном Тринидаде 0 Источник:

Хэлишем Грейндж, Восточный Сассекс, Великобритания 0 Источник:

Современная переработка дизайна 1950-х. Эдмонтон, Альберта 0 Источник:

Коттедж в Саффолке, Великобритания 0 Источник:

Дом с историей, построенный в 1920-х годах 0 Источник:

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"В деревне у моей мамы" 0 Источник:

"Мне очень нравится этот особняк" 0 Источник:

Дом викторианской эпохи, Винона, Нью Джерси 0 Источник:

"Мне нравится дом по соседству с маминым" 0 Источник:

"Этому дому всего несколько лет, а выглядит он как исторический особняк" 0 Источник:

"Лучший дом - наш дом в Кенте, где я вырос" 0 Источник:

"Не только дом, но и газон идеальный!" 0 Источник:

"Шикарный особняк. Мой любимый!" 0 Источник:

"Типичный особняк в южной Франции. Обожаю этот стиль" 0 Источник:

"Этот дом выглядит скромно, но на самом деле он очень стильный и очень дорогой. И еще в нем есть конюшня" 0 Источник: