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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
01 июля 2022 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2809
16
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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29  комментариев
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20k
иванов дмитрий 6 часов назад
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Этот юмор для немногих посвященных ?
если кто то понял - обьясните пожалуйста .
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9k
a_komolow 9 минут назад
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Забираешь ручку, уходишь домой
Через час он тебе звонит с просьбой вернуть ручку
Договариваетесь через час на бутылку водки
Выпиваете вместе, ручку возвращаешь
Всё! Задание выполнено!
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9k
a_komolow 14 минут назад
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Сойдёт!
Главное что-бы яйца не вывалились
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9k
a_komolow 17 минут назад
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Учитывая современную молодёжь, поверят!
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7k
Bely Полчаса назад
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какая жара? где у на градусов 12
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7k
Elena Ki 52 минуты назад
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Потому что перед выходом из душа надо облиться горячей водой. Она начнет испаряться, пока вы выходите, обтираетесь и ищете халат (я, например, в жару ноги не вытираю, сами высохнут), что охладит кожу и не даст вспотеть.
У меня такая же проблема с морем. На улице +38. Идешь к морю, чтобы хоть немного охладиться, но пока дойдешь обратно, опять хочется в воду.
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25k
SerGProS 4 часа назад
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Чёткая ветиляция
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7k
Regerald 4 часа назад
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При такой инфляции выгоднее их пропить сегодня же.
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32k
Korolev 5 часов назад
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А не является ли это дискредитацией действий войск РФ?
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199
hammog 5 часов назад
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У моей даже в жару руки холодные. Можно и обнять)
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69k
Доктор Джонс 6 часов назад
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Я вот, например, не люблю "бантики"...
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57k
doker 6 часов назад
Хороший друг, в принципе...
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1k
Kariya 6 часов назад
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Соус лучше или хуже пропитывает.
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4k
Тамара 6 часов назад
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Дурашка. Да вы драться будете - кто пьет, а кто везет.
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hammog Тамара 5 часов назад
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Просто нужно самому не иметь прав и драка отменяется)
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8k
Б.Касторский 6 часов назад
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Что-то лайкодрочеры не следят за актуальностью картинок. 01.07 на календаре.
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