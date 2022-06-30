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Не только травы: как животные помогают в исцелении болезней?

Не только травы: как животные помогают в исцелении болезней?

Автор:
30 июня 2022 10:42
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Животное   вещество   здоровые   змея   лечение   медицина   польза   пчела   
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Лекарственные животные… Звучит нелепо, тогда как словосочетание «лекарственные травы» давно и прочно вошло в лексикон. Им активно пользуются, как и самими травами, цветами, листьями, стеблями и корнями для лечения самых разных болезней.

Тогда как спасать здоровье помогают и животные. И довольно эффективно.


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Самый, пожалуй, известный символ врачевания во все времена – это змея. Считается, что по легенде случайно убитое Асклепием пресмыкающееся оживила другая змея с помощью особой травы. Врачеватель взял методику на вооружение и сам стал с ее помощью лечить людей.

С тех пор его посох – символ победы медицины над смертью. С помощью мяса змей древние эскулапы лечили от отравлений, которые были очень популярны, особенно в среде знати. Современники отчасти подтвердили эту теорию, и сегодня компоненты, получаемые из змей, используют для приготовления противоядий, мазей и различных препаратов широкого действия.


Древние врачеватели очень активно применяли в работе насекомых. Из божьих коровок они готовили отвар против зубной боли, гусеницами шелкопряда лечили нервные расстройства, а жуков-нарывников отлавливали для приготовления средств, повышающих потенцию.

Но лидером в части результативности была и остается пчела. Пчелиный яд обладает способностью регулировать давление, улучшать обменные процессы и кровообращение в головном мозге.

Прополис применялся и применяется как мощное антисептическое, ранозаживляющее и противовоспалительное средство. О пользе мёда так и вообще можно говорить бесконечно. А еще один продукт жизнедеятельности трудолюбивых медоносов – воск применяют для изготовления кремов и мазей.


Кровососы неизменно вызывают чувство брезгливости, раздражения и гнева. Но среди них есть и полезные. Речь о пиявках. Хотя методика гирудотерапии вызывает споры, но точно установлено, что после присасывания пиявка начинает выделять гирудин – вещество, расширяющее капилляры. Оно предупреждает сворачивание крови и формирование тромбов.


Эти части животных тоже использовались давно и активно. И хотя основная масса древних рецептов притянута за уши предприимчивыми шарлатанами, определенная доказательная база эффективности копыт и рогов все же имеется.

Давно известна польза пантокрина, способного улучшать общее состояние организма и ускорять регенерационные процессы. Вещество получают из молодых рогов благородного оленя.

Высокий уровень содержания фосфора, магния, кремния, аминокислот делает рога и животных других видов ценным лекарственным сырьем. Даже рога и копыта обычных сельскохозяйственных животных при условии специальной обработки превращаются в ценное сырье. Из них получают глутаминовую кислоту, которая необходима при лечении некоторых нервных болезней и нарушений в работе щитовидной железы.

Как знать, возможно, с учетом цен на фармацевтическую продукцию лечиться мы будем в основном подорожником и мёдом.

А вам доводилось сталкиваться с ситуациями, когда помогли именно народные средства, а традиционная медицина оказалась бессильна?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   вещество   здоровые   змея   лечение   медицина   польза   пчела   
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1  комментарий
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SandMANn 19 минут назад
Что китайцу хорошо, то русскому смерть! Непонятно и противно!
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