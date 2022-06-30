Не только травы: как животные помогают в исцелении болезней?

Лекарственные животные… Звучит нелепо, тогда как словосочетание «лекарственные травы» давно и прочно вошло в лексикон. Им активно пользуются, как и самими травами, цветами, листьями, стеблями и корнями для лечения самых разных болезней.
Тогда как спасать здоровье помогают и животные. И довольно эффективно.
Самый, пожалуй, известный символ врачевания во все времена – это змея. Считается, что по легенде случайно убитое Асклепием пресмыкающееся оживила другая змея с помощью особой травы. Врачеватель взял методику на вооружение и сам стал с ее помощью лечить людей.
С тех пор его посох – символ победы медицины над смертью. С помощью мяса змей древние эскулапы лечили от отравлений, которые были очень популярны, особенно в среде знати. Современники отчасти подтвердили эту теорию, и сегодня компоненты, получаемые из змей, используют для приготовления противоядий, мазей и различных препаратов широкого действия.
Древние врачеватели очень активно применяли в работе насекомых. Из божьих коровок они готовили отвар против зубной боли, гусеницами шелкопряда лечили нервные расстройства, а жуков-нарывников отлавливали для приготовления средств, повышающих потенцию.
Но лидером в части результативности была и остается пчела. Пчелиный яд обладает способностью регулировать давление, улучшать обменные процессы и кровообращение в головном мозге.
Прополис применялся и применяется как мощное антисептическое, ранозаживляющее и противовоспалительное средство. О пользе мёда так и вообще можно говорить бесконечно. А еще один продукт жизнедеятельности трудолюбивых медоносов – воск применяют для изготовления кремов и мазей.
Кровососы неизменно вызывают чувство брезгливости, раздражения и гнева. Но среди них есть и полезные. Речь о пиявках. Хотя методика гирудотерапии вызывает споры, но точно установлено, что после присасывания пиявка начинает выделять гирудин – вещество, расширяющее капилляры. Оно предупреждает сворачивание крови и формирование тромбов.
Эти части животных тоже использовались давно и активно. И хотя основная масса древних рецептов притянута за уши предприимчивыми шарлатанами, определенная доказательная база эффективности копыт и рогов все же имеется.
Давно известна польза пантокрина, способного улучшать общее состояние организма и ускорять регенерационные процессы. Вещество получают из молодых рогов благородного оленя.
Высокий уровень содержания фосфора, магния, кремния, аминокислот делает рога и животных других видов ценным лекарственным сырьем. Даже рога и копыта обычных сельскохозяйственных животных при условии специальной обработки превращаются в ценное сырье. Из них получают глутаминовую кислоту, которая необходима при лечении некоторых нервных болезней и нарушений в работе щитовидной железы.
Как знать, возможно, с учетом цен на фармацевтическую продукцию лечиться мы будем в основном подорожником и мёдом.
А вам доводилось сталкиваться с ситуациями, когда помогли именно народные средства, а традиционная медицина оказалась бессильна?
Источник:
АНТИФИШКИ
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