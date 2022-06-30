Не только травы: как животные помогают в исцелении болезней?

Самый, пожалуй, известный символ врачевания во все времена – это змея. Считается, что по легенде случайно убитое Асклепием пресмыкающееся оживила другая змея с помощью особой травы. Врачеватель взял методику на вооружение и сам стал с ее помощью лечить людей.

С тех пор его посох – символ победы медицины над смертью. С помощью мяса змей древние эскулапы лечили от отравлений, которые были очень популярны, особенно в среде знати. Современники отчасти подтвердили эту теорию, и сегодня компоненты, получаемые из змей, используют для приготовления противоядий, мазей и различных препаратов широкого действия.