Женщина зашлёпала себя до смерти под руководством целителя альтернативной медицины

Хунчи Сяо – автор книги «Исцели себя сейчас естественным путём» твёрдо уверен, что наносимые мастером или самостоятельно шлепки и пощёчины позволяют вывести из организма токсины, улучшают кровообращение.

Альтернативную методику решила на себе испытать 71-летняя Даниэль Карр-Гомм из Льюиса, Восточный Сассекс. Женщина страдала диабетом первого типа и испытывала панический страх перед иглами. Пенсионерка надеялась, что семинар по шлепкам позволит улучшить её состояние, и она сможет отказаться от инъекций инсулина.