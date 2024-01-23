Женщина зашлёпала себя до смерти под руководством целителя альтернативной медицины

Альтернативная медицина – тема спорная. Одни категорически против таких методов, а другим они помогают сохранить здоровье, когда традиционные оказываются неэффективными. Но даже если приходится хвататься за соломинку, важно не потерять здравый смысл и не переступить тонкую грань.
История произошла довольно давно, ещё в 2016 году. Но только сейчас удалось разыскать главного фигуранта, причастного к трагедии семилетней давности.
Китайский терапевт и представитель нетрадиционной медицины Хунчи Сяо активно пропагандирует методику пайда ладжин. Или так называемую «шлёпающую терапию».
Хунчи Сяо – автор книги «Исцели себя сейчас естественным путём» твёрдо уверен, что наносимые мастером или самостоятельно шлепки и пощёчины позволяют вывести из организма токсины, улучшают кровообращение.
Альтернативную методику решила на себе испытать 71-летняя Даниэль Карр-Гомм из Льюиса, Восточный Сассекс. Женщина страдала диабетом первого типа и испытывала панический страх перед иглами. Пенсионерка надеялась, что семинар по шлепкам позволит улучшить её состояние, и она сможет отказаться от инъекций инсулина.
Женщина подтвердила своё участие в курсе, стоимость которого составляла 951 доллар. Семинар по шлепкам должен был стать вторым за год. Первый проводился в Болгарии. После него у Даниэль на теле остались крупные синяки, которые обрадованная женщина назвала в посте проявлением выхода отравленной крови и токсинов.
Помимо пощёчин пациентка подверглась специальной процедуре по растяжке, которая, по словам Даниэль, ощущалась как агония в вечности.
Она надеялась после второго или хотя бы третьего сеанса полностью излечиться от диабета. И даже отказалась от уколов инсулина за два дня до сеанса. Но мечтам Карр-Гомм не суждено было сбыться: 20 октября 2016 года она скончалась в своей комнате в отеле Клив-Хаус в Уилтшире, где проходил семинар.
Хунчи Сяо – основатель и глава калифорнийского института Пайлала был экстрадирован из Австралии в Великобританию. В конце прошлого года китайцу были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по грубой неосторожности в связи со смертью Карр-Гомм в 2016 году. Сяо, который не признал свою вину, в настоящий момент находится под стражей. Следующее слушание назначено на 26 июня 2024 года.
Сын погибшей Мэтью назвал её «жертвой ложной надежды» и уверен, что мать, которая была полна сил, ещё жила бы, не обратись она к альтернативной методике.
Случай наглядно продемонстрировал, что альтернативные техники типа метода шлепков, который, по утверждению Сяо лечит всё, от паралича до онкологии, тоже нуждаются в каком-то правовом регулировании. Несмотря на то, что их выбор – исключительно личное право пациента.
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Так может она не от шлепков умерла? Не поставила себе дозу инсулина и готово?
То-то после него вся дурь проходит.