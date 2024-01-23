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Женщина зашлёпала себя до смерти под руководством целителя альтернативной медицины

Женщина зашлёпала себя до смерти под руководством целителя альтернативной медицины

Автор:
23 января 2024 16:04
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Даниэль Карр-Гомм   Правo   Хунчи Сяо   альтернативная медицина   здоровье   лечение   методика   обвинение   пайда ладжин   шлепок   
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Альтернативная медицина – тема спорная. Одни категорически против таких методов, а другим они помогают сохранить здоровье, когда традиционные оказываются неэффективными. Но даже если приходится хвататься за соломинку, важно не потерять здравый смысл и не переступить тонкую грань.

История произошла довольно давно, ещё в 2016 году. Но только сейчас удалось разыскать главного фигуранта, причастного к трагедии семилетней давности.

Китайский терапевт и представитель нетрадиционной медицины Хунчи Сяо активно пропагандирует методику пайда ладжин. Или так называемую «шлёпающую терапию».

Хунчи Сяо – автор книги «Исцели себя сейчас естественным путём» твёрдо уверен, что наносимые мастером или самостоятельно шлепки и пощёчины позволяют вывести из организма токсины, улучшают кровообращение.

Альтернативную методику решила на себе испытать 71-летняя Даниэль Карр-Гомм из Льюиса, Восточный Сассекс. Женщина страдала диабетом первого типа и испытывала панический страх перед иглами. Пенсионерка надеялась, что семинар по шлепкам позволит улучшить её состояние, и она сможет отказаться от инъекций инсулина.

Женщина подтвердила своё участие в курсе, стоимость которого составляла 951 доллар. Семинар по шлепкам должен был стать вторым за год. Первый проводился в Болгарии. После него у Даниэль на теле остались крупные синяки, которые обрадованная женщина назвала в посте проявлением выхода отравленной крови и токсинов.

Помимо пощёчин пациентка подверглась специальной процедуре по растяжке, которая, по словам Даниэль, ощущалась как агония в вечности.

Она надеялась после второго или хотя бы третьего сеанса полностью излечиться от диабета. И даже отказалась от уколов инсулина за два дня до сеанса. Но мечтам Карр-Гомм не суждено было сбыться: 20 октября 2016 года она скончалась в своей комнате в отеле Клив-Хаус в Уилтшире, где проходил семинар.

Хунчи Сяо – основатель и глава калифорнийского института Пайлала был экстрадирован из Австралии в Великобританию. В конце прошлого года китайцу были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по грубой неосторожности в связи со смертью Карр-Гомм в 2016 году. Сяо, который не признал свою вину, в настоящий момент находится под стражей. Следующее слушание назначено на 26 июня 2024 года.

Сын погибшей Мэтью назвал её «жертвой ложной надежды» и уверен, что мать, которая была полна сил, ещё жила бы, не обратись она к альтернативной методике.

Случай наглядно продемонстрировал, что альтернативные техники типа метода шлепков, который, по утверждению Сяо лечит всё, от паралича до онкологии, тоже нуждаются в каком-то правовом регулировании. Несмотря на то, что их выбор – исключительно личное право пациента.

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Метки: Даниэль Карр-Гомм   Правo   Хунчи Сяо   альтернативная медицина   здоровье   лечение   методика   обвинение   пайда ладжин   шлепок   
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6  комментариев
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34k
Юрий Полчаса назад
"И даже отказалась от уколов инсулина за два дня до сеанса."
Так может она не от шлепков умерла? Не поставила себе дозу инсулина и готово?
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11k
Сергей Попов 14 минут назад
Это же насколько нужно быть безграмотным, чтобы верить подобным "методикам"???
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33k
Ego sum qui sum 16 минут назад
возможно это трейлер фильма "тупой и еще тупее 3"
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
А ведь есть шлепки, которые это все лечат...

Ссылка youtu.be
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5k
Харон Полчаса назад
Так значит и отцовский лещ целебный?
То-то после него вся дурь проходит.
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901
Олеся К Полчаса назад
бред какой то
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