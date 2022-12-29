Холод, дети и вибрации: самые странные аллергии, способные удивить

Сегодня сложно удивиться аллергии, ведь мы постоянно с ними сталкиваемся. Например, весенняя пыльца и тополиный пух вызывают чихание и кашель, а новые продукты в рационе могут представлять опасность. Однако бывают и довольно безумные аллергены, которые сложно представить в роли наших заклятых врагов.
В следующие аллергии трудно поверить, однако они есть, да и доставляют своим носителям немало проблем.
Например, аллергия на всё вибрирующее. У людей появляется крапивница от контакта с газонокосилкой или заведённым мотоциклом. Кроме того, всё это сопровождается зудом, отёком тела, ухудшением зрения и головной болью.
Не повезло людям, страдающим от дерматографии. Именно так называют аллергию на прикосновения, которой страдает примерно 5% населения. Даже при лёгких контактах появляются выпуклые красные линии, сопровождаемые отёком.
Существует и аллергия на выход на улицу. Чем-то это напоминает вампиров, однако солнечная крапивница гораздо хуже. Ведь, если не принимать лекарств, солнечный свет наградит аллергиков всеми «прелестями» - от кожной сыпи до тошноты. Причём на улицу всё равно лучше выходить закутанным с ног до головы.
Вряд ли многие сохранят спокойствие при мысли о присутствии тараканов, однако куда хуже, если у вас на них аллергия. Вернее, на их отходы жизнедеятельности, которые в вашей квартире могут оказаться где угодно.
А вот пемфигоид беременных – это, по сути, аллергия на вашего же собственного ребёнка, сопровождаемая неприятной и болезненной кожной реакцией. Образующиеся на животе волдыри и шишки могут разойтись по всему телу, но, к счастью, подобное заболевание большая редкость.
Не повезло людям и с аллергией на жаркую погоду, особенно, если они родились и живут в тёплом климате. Ведь даже лёгкое тепловое воздействие вызывает крапивницу и жутко зудящие рубцы.
Встречается и аллергия на холод. Конечно, у многих на морозе краснеет кожа, однако у аллергиков она покрывается яркими пятнами. Но и это далеко не всё, ведь человек может словить анафилактический шок, вплоть до летального исхода.
Многие любят запах травы после грозы, однако, у некоторых на эту самую траву аллергия, сопровождаемая сенной лихорадкой или грозовой астмой. Последняя и вовсе может привести к смерти. Чаще же всего реакция проявляется через зуд в глазах, першение в горле и насморк.
Следующая аллергия встречается крайне редко, однако случаи её проявления всё-таки были задокументированы. Речь идёт об аллергической реакции на мужское семя, выраженное отёчностью на месте, куда попала жидкость, и жжением.
Довольно печально тем, кто страдает от анафилаксии, ведь это аллергия на любые физические нагрузки, занятие которыми может закончиться анафилактическим шоком. В лучшем случае человеку предстоит столкнуться с покраснением кожи, крапивницей, хрипами и тошнотой.
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Точно так же покрывался краснющими чешущимися волдырями наподобие комариных укусов (только побольше). Большая жуть случилась один раз, когда я решил сходить в строительный магазин за 150 метров от дома. Уже к магазу я почуял, что с лицом что-то не то происходит. Вернулся домой, в зеркало глянул и охренел. Лицо мало того что было красным и горело огнём, так оно всё опухло настолько, что буквально стекло вниз!.. Брови висят, веки не поднять, нос раза в полтора больше и тоже висит, щёки обвисли.. Натуральный шарпей, один в один был. Из-за этого перестал пешком вообще ходить, стал планировать все магазины и дела так, чтобы везде ездить на машине.
Через 3 с хвостиком года всё прошло само (тьфу-тьфу!).
Всех с Наступающим! :)