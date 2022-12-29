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Холод, дети и вибрации: самые странные аллергии, способные удивить

Холод, дети и вибрации: самые странные аллергии, способные удивить

Автор:
29 декабря 2022 23:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аллерген   аллергии   анафилактический шок   здоровые   медицина   редкий вид аллергии   
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Сегодня сложно удивиться аллергии, ведь мы постоянно с ними сталкиваемся. Например, весенняя пыльца и тополиный пух вызывают чихание и кашель, а новые продукты в рационе могут представлять опасность. Однако бывают и довольно безумные аллергены, которые сложно представить в роли наших заклятых врагов.

В следующие аллергии трудно поверить, однако они есть, да и доставляют своим носителям немало проблем.


Например, аллергия на всё вибрирующее. У людей появляется крапивница от контакта с газонокосилкой или заведённым мотоциклом. Кроме того, всё это сопровождается зудом, отёком тела, ухудшением зрения и головной болью.

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Не повезло людям, страдающим от дерматографии. Именно так называют аллергию на прикосновения, которой страдает примерно 5% населения. Даже при лёгких контактах появляются выпуклые красные линии, сопровождаемые отёком.

Существует и аллергия на выход на улицу. Чем-то это напоминает вампиров, однако солнечная крапивница гораздо хуже. Ведь, если не принимать лекарств, солнечный свет наградит аллергиков всеми «прелестями» - от кожной сыпи до тошноты. Причём на улицу всё равно лучше выходить закутанным с ног до головы.

Вряд ли многие сохранят спокойствие при мысли о присутствии тараканов, однако куда хуже, если у вас на них аллергия. Вернее, на их отходы жизнедеятельности, которые в вашей квартире могут оказаться где угодно.


А вот пемфигоид беременных – это, по сути, аллергия на вашего же собственного ребёнка, сопровождаемая неприятной и болезненной кожной реакцией. Образующиеся на животе волдыри и шишки могут разойтись по всему телу, но, к счастью, подобное заболевание большая редкость.

Не повезло людям и с аллергией на жаркую погоду, особенно, если они родились и живут в тёплом климате. Ведь даже лёгкое тепловое воздействие вызывает крапивницу и жутко зудящие рубцы.

Встречается и аллергия на холод. Конечно, у многих на морозе краснеет кожа, однако у аллергиков она покрывается яркими пятнами. Но и это далеко не всё, ведь человек может словить анафилактический шок, вплоть до летального исхода.

Многие любят запах травы после грозы, однако, у некоторых на эту самую траву аллергия, сопровождаемая сенной лихорадкой или грозовой астмой. Последняя и вовсе может привести к смерти. Чаще же всего реакция проявляется через зуд в глазах, першение в горле и насморк.


Следующая аллергия встречается крайне редко, однако случаи её проявления всё-таки были задокументированы. Речь идёт об аллергической реакции на мужское семя, выраженное отёчностью на месте, куда попала жидкость, и жжением.

Довольно печально тем, кто страдает от анафилаксии, ведь это аллергия на любые физические нагрузки, занятие которыми может закончиться анафилактическим шоком. В лучшем случае человеку предстоит столкнуться с покраснением кожи, крапивницей, хрипами и тошнотой.

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Метки: аллерген   аллергии   анафилактический шок   здоровые   медицина   редкий вид аллергии   
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4  комментария
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Lexx Час назад
У моей жены аллергия на холод. Покрывается волдырями, как будто комары искусали. Но достаточно согреться и всё быстро проходит.
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Alex Djeff Час назад
У меня аллергия на физические нагрузки, проявляется правда только на работе. Уже и с шефом говорил, не верит гад...)
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Антибиотик
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