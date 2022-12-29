Холод, дети и вибрации: самые странные аллергии, способные удивить

В следующие аллергии трудно поверить, однако они есть, да и доставляют своим носителям немало проблем.

Например, аллергия на всё вибрирующее. У людей появляется крапивница от контакта с газонокосилкой или заведённым мотоциклом. Кроме того, всё это сопровождается зудом, отёком тела, ухудшением зрения и головной болью.