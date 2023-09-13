Эксперты развеяли миф о вреде арбузных семечек

Кто не слышал байку о том, что если съесть арбузную семечку, то она прорастет в животе. Конечно, в наши дни мало кто в это верит. Однако многих волнует вопрос, не вредны ли семена полосатой ягоды.
Исследования показывают, что арбуз обладает многими полезными свойствами: он способен снять боль в мышцах, улучшить состояние кожи и даже снизить риск развития рака.
Эксперты, в их числе врач-диетолог Лорен Манакер, рассказали, что семечки не только безопасны, но и богаты питательными веществами.
"Семена арбуза - природный источник марганца, фосфора, калия, белка, фолатов, незаменимых жирных кислот, железа и цинка, - рассказывает Манакер. - Эти питательные вещества, марганец например, способствуют правильной работе мозга и нервной системы, а фосфор укрепляет кости и улучшает пищеварение".
По словам профессора Кристины Мейер-Джакс из Северо-Западного медицинского университета Миннесоты, плод содержит "важнейшие антиоксиданты, которые способствуют профилактике заболеваний и общему хорошему самочувствию".
Черные семечки полезно есть, но они не имеют особого вкуса, и их гораздо труднее жевать, чем незрелые белые семена в "бессемянных" арбузах.
Диетолог Тэмми Лакатос Шеймс говорит: "И белые, и черные семечки безопасны. Однако черные выплевывают, поскольку их трудно жевать, и они мешают есть мякоть арбуза".
После обжаривания арбузные семечки напоминают тыквенные и являются полезной закуской.
Содержащийся в этом продукте магний играет ключевую роль в работе нервной системы и поддержании стабильного кровяного давления. А жирные кислоты снижают уровень холестерина и риски инфаркта или инсульта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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