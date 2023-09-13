Эксперты развеяли миф о вреде арбузных семечек

Черные семечки полезно есть, но они не имеют особого вкуса, и их гораздо труднее жевать, чем незрелые белые семена в "бессемянных" арбузах.

Диетолог Тэмми Лакатос Шеймс говорит: "И белые, и черные семечки безопасны. Однако черные выплевывают, поскольку их трудно жевать, и они мешают есть мякоть арбуза".