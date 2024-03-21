Древние медицинские средства – неоднозначные и беспощадные

Подобных примеров масса. Но своего рода вишенка на торте – это применение для лечения различных болезней не чего-нибудь, а экскрементов различных созданий.

И их описания представлены не в каком-то сборнике анекдотов, а во вполне себе серьёзном труде 1747 года – книге под названием Pharmacopoeia Universalis: or, A New Universal English Dispensatory (Универсальная фармакопея: или Новая универсальная английская аптека), написанной доктором медицины Р. Джеймсом.

Что примечательно, для лечения использовались не только отходы жизнедеятельности животных, но и самые разные их части, включая голову, глаза, кровь, лёгкие, мозг, сердце, жир, тестикулы, мочу и многое другое. И всё это для того, чтобы люди чувствовали себя лучше.