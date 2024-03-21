Древние медицинские средства – неоднозначные и беспощадные

Медицина представляет собой некий сплав науки и искусства. А в искусстве, чтобы прославиться, надо мыслить свободно и проявлять креатив. Вот эскулапы древности и проявляли его, используя для
извращения лечения пациентов самые неожиданные способы, методики и субстанции.
В середине XVII века король Карл II, лёжа на смертном одре (после того как кровопускание, вдувание в нос чемерицы, нанесение порезов на кожу головы не помогли), пил отвар из измельчённого человеческого черепа и спирта, названный не иначе как «Королевскими каплями».
За несколько веков до этого, в XII веке, порошок мумий использовался для лечения головной, желудочных болей и язв. Порошок изготавливался из мумий, похищенных в Египте.
Подобных примеров масса. Но своего рода вишенка на торте – это применение для лечения различных болезней не чего-нибудь, а экскрементов различных созданий.
И их описания представлены не в каком-то сборнике анекдотов, а во вполне себе серьёзном труде 1747 года – книге под названием Pharmacopoeia Universalis: or, A New Universal English Dispensatory (Универсальная фармакопея: или Новая универсальная английская аптека), написанной доктором медицины Р. Джеймсом.
Что примечательно, для лечения использовались не только отходы жизнедеятельности животных, но и самые разные их части, включая голову, глаза, кровь, лёгкие, мозг, сердце, жир, тестикулы, мочу и многое другое. И всё это для того, чтобы люди чувствовали себя лучше.
Считалось, что сухой помёт, подвешенный на шею детям, облегчает их кашель и обеспечивает лёгкое прорезывание зубов.
Растёртый и просеянный, с семенами кресса, голубиный помёт облегчает хронические расстройства, такие как подагра, головокружение, головная боль и другие; внутренне он истощает камень и вызывает мочу.
Плиний считал, что эта птица, зажаренная с вложенными в неё ягодами мирта, лечит дизентерию. Помёт, смешанный с уксусом, удаляет веснушки.
Крысиный помёт считался уникальным средством для подавления менструации.
Навоз обладает охлаждающим и высушивающим действием. Поэтому он очень эффективен при желтухе и других расстройствах. При наружном применении лечит опухоль селезёнки, зоб, мозоли, бородавки и другие кожные опухоли.
Помёт, высушенный и растёртый в порошок и вымоченный ночью в вине, обладает особым свойством излечивать головокружение и эпилепсию.
Человеческие экскременты обладают успокаивающим и укрепляющим действием, поэтому очень полезны для смягчения болей, вызванных чарами, для созревания язвенных карбункулов и для лечения флегмы, особенно горла, как при отёке, и для предотвращения воспаления ран; некоторые даже назначают его внутрь при отёках, для подавления лихорадки и для лечения эпилепсии.
Прошли десятки лет, а в плане применения какашек как средства альтернативной медицины ничего не изменилось. Кое-где народ спокойно использует в качестве терапевтического подручного средства коровьи лепёшки и козьи шарики для устранения отёка при ушибах и ударах.
В Индии коровий навоз используется в лечебных целях уже много веков. Считается, что смесь коровьего навоза и коровьей мочи излечивает диабет, рак и артрит. С учётом того, что медицина в этой стране находится на высоком уровне, это заставляет задуматься.
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