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Древние медицинские средства – неоднозначные и беспощадные

Древние медицинские средства – неоднозначные и беспощадные

Автор:
21 марта 2024 12:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Животное   древность   книга   лечение   медицина   навоз   описание   подход   помёт   терапия   
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Медицина представляет собой некий сплав науки и искусства. А в искусстве, чтобы прославиться, надо мыслить свободно и проявлять креатив. Вот эскулапы древности и проявляли его, используя для извращения лечения пациентов самые неожиданные способы, методики и субстанции.

В середине XVII века король Карл II, лёжа на смертном одре (после того как кровопускание, вдувание в нос чемерицы, нанесение порезов на кожу головы не помогли), пил отвар из измельчённого человеческого черепа и спирта, названный не иначе как «Королевскими каплями».

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За несколько веков до этого, в XII веке, порошок мумий использовался для лечения головной, желудочных болей и язв. Порошок изготавливался из мумий, похищенных в Египте.

Подобных примеров масса. Но своего рода вишенка на торте – это применение для лечения различных болезней не чего-нибудь, а экскрементов различных созданий.

И их описания представлены не в каком-то сборнике анекдотов, а во вполне себе серьёзном труде 1747 года – книге под названием Pharmacopoeia Universalis: or, A New Universal English Dispensatory (Универсальная фармакопея: или Новая универсальная английская аптека), написанной доктором медицины Р. Джеймсом.

Что примечательно, для лечения использовались не только отходы жизнедеятельности животных, но и самые разные их части, включая голову, глаза, кровь, лёгкие, мозг, сердце, жир, тестикулы, мочу и многое другое. И всё это для того, чтобы люди чувствовали себя лучше.

Считалось, что сухой помёт, подвешенный на шею детям, облегчает их кашель и обеспечивает лёгкое прорезывание зубов.

Растёртый и просеянный, с семенами кресса, голубиный помёт облегчает хронические расстройства, такие как подагра, головокружение, головная боль и другие; внутренне он истощает камень и вызывает мочу.

Плиний считал, что эта птица, зажаренная с вложенными в неё ягодами мирта, лечит дизентерию. Помёт, смешанный с уксусом, удаляет веснушки.

Крысиный помёт считался уникальным средством для подавления менструации.

Навоз обладает охлаждающим и высушивающим действием. Поэтому он очень эффективен при желтухе и других расстройствах. При наружном применении лечит опухоль селезёнки, зоб, мозоли, бородавки и другие кожные опухоли.

Помёт, высушенный и растёртый в порошок и вымоченный ночью в вине, обладает особым свойством излечивать головокружение и эпилепсию.

Человеческие экскременты обладают успокаивающим и укрепляющим действием, поэтому очень полезны для смягчения болей, вызванных чарами, для созревания язвенных карбункулов и для лечения флегмы, особенно горла, как при отёке, и для предотвращения воспаления ран; некоторые даже назначают его внутрь при отёках, для подавления лихорадки и для лечения эпилепсии.

Прошли десятки лет, а в плане применения какашек как средства альтернативной медицины ничего не изменилось. Кое-где народ спокойно использует в качестве терапевтического подручного средства коровьи лепёшки и козьи шарики для устранения отёка при ушибах и ударах.

В Индии коровий навоз используется в лечебных целях уже много веков. Считается, что смесь коровьего навоза и коровьей мочи излечивает диабет, рак и артрит. С учётом того, что медицина в этой стране находится на высоком уровне, это заставляет задуматься.

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Метки: Животное   древность   книга   лечение   медицина   навоз   описание   подход   помёт   терапия   
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11  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Я просто напомню, что мумиё можно купить по сей день. А трепанация была известна и практиковалась ещё у египтян и ацтеков, правда последние иной раз делали посмертно, дабы изготовить этакий брелок и носили на поясе черепушку.
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
ГЕНИАЛЬНО!!!
Ссылка www.youtube.com
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344
dasn7 Полчаса назад
То есть бабушка-краевед из "Федота стрельца" Филатова рекомендовала заячий помёт неспроста? Вот бы изучить её библиотеку...
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Vacony 49 минут назад
ну что странно то ладно. Вот вопрос - как это помогало ? Ведь не могли приживаться такие средства, если они не помогали, а и того хуже.
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36k
Teodor Час назад
Это вы еще про современную традиционную китайскую медицину не заговорили - вот где атас...
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Gatsby
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  • 2274 поста (2011 в горячем)

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