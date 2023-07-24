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Милое чудище со дна озера Титикака

Милое чудище со дна озера Титикака

Автор:
24 июля 2023 14:05
Сообщество : Животные
Метки: Животное   земноводное   лягушка   медицина   метаболизм   озеро   питание   сходство   титикакский свистун   
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Титикака – это южноамериканское озеро, известное самыми большими запасами пресной воды на континенте. Названием, породившим массу шуток. И необычными обитателями.

С необычными же названиями. Это создание местные саркастично именуют водяной мошонкой. В общем и целом определённое сходство с органом, которым может похвастаться большая часть теплокровных самцов, у титикакской лягушки имеется. При взгляде на это земноводное создаётся ощущение, что жабка торопилась с выбором комбеза в магазине, который уже закрывался. Поэтому цапнула первый попавшийся, на пару размеров больше, нацепила и ускакала в Титикака.

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Впрочем, титикакскому свистуну (так официально именуется сие земноводное на языке зоологов) по подиуму не ходить. И обвисшая шкурка наоборот способствует выживанию.

А потому что днём озеро хорошо прожаривает солнышко, а по ночам в воде откровенный дубак. К тому же и с кислородом по причине высокогорного расположения водоёма проблемы.

Кожные складки свистуны используют для дыхания. Прячутся себе на дне, сидят тихонько и дышат полной кожей. Заодно ловко поедая всякую мелкую глупость, необдуманно рискнувшую проплыть мимо.

Титикакский свистун считается самой большой в мире водоплавающей лягушкой. На поверхности её не встретить. Да и зачем? Плюс к способности дышать кожей у земноводных повышенный уровень содержания эритроцитов, ответственных за перенос кислорода. И очень медленный метаболизм. Поэтому жизнь лягушки однообразна и стабильна и полностью соответствует принципу «поели – теперь можно и поспать».

Слопав червячка или рыбку, свистун разместится на дне и будет несколько дней просто тупить и дышать. Дышать и тупить. Пока не проголодается и не совершит очередную вылазку в более высокие слои воды.

Чем они руководствуются при выборе пары – неизвестно. Не исключено, что один из основных показателей – уровень складчатости. Но озёрный шарпейчик, кстати, отличный отец. После появления икринок образ прекрасной дамы улетучивается из складчатой головы. И папаша бросается на защиту будущего потомства. Правда, забывшись, может закусить выводящимися головастиками. Но кто не без греха?

Не повезло беднягам в том плане, что аборигены по причине высокого интеллекта наделили земноводных кучей сверхъестественных способностей. То, что они дождь вызывают и ума придают – ещё ладно.

Прореживать популяции придонных бедолаг местные кинулись, когда прошёл слушок, что мошонки способствуют небывалому повышению мужской силы. Надо свежепойманную тушку измельчить, добавить еще 100500 каких-то компонентов типа мёда и алоэ и выпить полученную жижу. От такого любовника не уйдёт ни одна женщина.

Понятно, что на байку о чудодейственном коктейле из лягушачьих мук ведутся преимущественно туристы. И не особо молодого возраста, которым надо доказывать себе и дамам, что они ещё о-го-го.

Так что адепты нетрадиционной медицины сворачивают кровь и методично истребляют это титикакское чудо, доставая складчатые мешочки с замедленным метаболизмом со дна озера и вообще изрядно доставая.

Поэтому, граждане, не ведитесь на дурацкие обещания и дайте свистунам возможность и дальше тупить на дне, периодически шевеля лапками и тихонечко попискивая. Ведь жизнь свистунов и так слишком  коротка и однообразна, чтобы в её конце бездарно и бессмысленно сгинуть в желудке легковерного туриста.

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Метки: Животное   земноводное   лягушка   медицина   метаболизм   озеро   питание   сходство   титикакский свистун   
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