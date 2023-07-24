Милое чудище со дна озера Титикака

Слопав червячка или рыбку, свистун разместится на дне и будет несколько дней просто тупить и дышать. Дышать и тупить. Пока не проголодается и не совершит очередную вылазку в более высокие слои воды.

Чем они руководствуются при выборе пары – неизвестно. Не исключено, что один из основных показателей – уровень складчатости. Но озёрный шарпейчик, кстати, отличный отец. После появления икринок образ прекрасной дамы улетучивается из складчатой головы. И папаша бросается на защиту будущего потомства. Правда, забывшись, может закусить выводящимися головастиками. Но кто не без греха?