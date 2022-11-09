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Женщина нашла в постели соседскую змею

Женщина нашла в постели соседскую змею

Автор:
09 ноября 2022 16:14
Сообщество : Животные
Метки: Животное   домашний любимец   змея   неприятная неожиданность   ну вы даете!   потеряшка   соседи   чрезвычайное происшествие   
141
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23-летняя Таша Лейн и ее бойфренд Рис Парийон крепко спали , когда примерно в 4 утра Таша почувствовала, как что-то извивается в постели рядом с ней.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Животное   домашний любимец   змея   неприятная неожиданность   ну вы даете!   потеряшка   соседи   чрезвычайное происшествие   
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12  комментариев
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26k
Юрьевич 3 часа назад
"23-летняя Таша Лейн и ее бойфренд Рис Парийон крепко спали , когда примерно в 4 утра Таша почувствовала, как что-то извивается в постели рядом с ней."

Гусары! Молчать!
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315
Stes 9 минут назад
Что она нашла в соседской постели?)))))))
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3k
pinbalist 14 минут назад
Да такая не то что змею, она и мужика раздавит и не заметит
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9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Это самая добрая змея, покупают детям таких, а вот жрать нужно поменьше
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25k
Юрий Полчаса назад

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1k
Росомаха Час назад
Ну змея , ну и ладно( в Австралии это сплошь и рядом)... Вот постель у неё прикольная!!!
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59k
pynh 2 часа назад
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32k
ACU900 2 часа назад
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Кукурузная змея (Маисовая змея) - североамериканский вид крысиных змей, который усмиряет свою мелкую добычу путем сжатия. Хотя внешне она напоминает ядовитую медноголовку и часто погибает в результате этой ошибочной идентификации, кукурузные змеи лишены функционального яда и безвредны. Кукурузные змеи полезны для людей, помогая контролировать популяции диких грызунов-вредителей, которые повреждают посевы и распространяют болезни.

Кукурузная змея названа в честь регулярного присутствия вида вблизи зернохранилищ, где он охотится на мышей и крыс, которые едят собранную кукурузу (кукурузу).
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49k
dima423 3 часа назад
Женщина нашла в постели соседского питона ....и давай его душииить))
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161
Серега 3 часа назад
И ни слова ,о том ядовитая она или нет.Или тут все герпетологи собрались по вашему?
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Viktor 3 часа назад
А вот ядовитая она или нет - осталось тайной, пришлось гуглить, не ядовитая!
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