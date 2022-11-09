Женщина нашла в постели соседскую змею

«Я не знаю, как ей удалось сбежать, - говорит 37-летняя Джейд. - С тех пор прошло почти три месяца. Мы практически разобрали дом, пытаясь найти ее, сняли весь плинтус внизу — и примерно через три недели сдались. Так что для нас это был полный шок. Мой сын был счастлив, что мы нашли ее, ведь с момента, когда мы ее потеряли, он так и не смог с этим смириться».

«Несмотря на то, что Таша сильно испугалась, она рада, что питомец воссоединился со своей семьей.

«Сейчас мне уже смешноо, - говорит она. - Я рада, что они вернули его. Он принадлежит их маленькому мальчику. Они еще раньше писали о пропаже в соцсетях, но это совершенно вылетело из моей головы».