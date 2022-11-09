Женщина нашла в постели соседскую змею

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23-летняя Таша Лейн и ее бойфренд Рис Парийон крепко спали , когда примерно в 4 утра Таша почувствовала, как что-то извивается в постели рядом с ней.
Как рассказала Таша Лейн, почувствовав рядом какое-то животное, сначала она подумала, что это собака, пока не поняла, что она чувствует не шерсть. Таша включила фонарикна телефоне и заглянула под одеяло. Оттуда на нее смотрели глаза кукурузной змеи. «Я тут же вскочила и закричала. Она была полностью под одеялом. Я кричала: «Там змея! Там змея!», - рассказывает Таша. -
Я подумала: «Боже мой, она укусит меня и я умру». Рис заглянул под одеяло и тоже вскочил. Я никогда не видела, чтобы кто-то прыгал так высоко».
Я подумала: «Боже мой, она укусит меня и я умру». Рис заглянул под одеяло и тоже вскочил. Я никогда не видела, чтобы кто-то прыгал так высоко».
«Это было ужасно. Змей никогда не было в моем списке страхов, но теперь они в нем на самом верху. Она просто лежала под одеялом. Собака была у меня на одной ноге, а змея на другой. До этого я никогда не думула, что здесь мне следует бояться змей», - рассказывает Таша.
Мама Риса ворвалась в комнату, когда услышала крик, и объяснила, что орептилия принадлежала местному жителю и пропала несколько месяцев назад. Она тут же пошла сообщить хозяйке змеи Джейд Форестер, что ее питомец найден.
Таша подозревает, что змея проникла в их дом через люк на чердаке, но сказать наверняка будет сложно.
Мама Риса ворвалась в комнату, когда услышала крик, и объяснила, что орептилия принадлежала местному жителю и пропала несколько месяцев назад. Она тут же пошла сообщить хозяйке змеи Джейд Форестер, что ее питомец найден.
Таша подозревает, что змея проникла в их дом через люк на чердаке, но сказать наверняка будет сложно.
«Я не знаю, как ей удалось сбежать, - говорит 37-летняя Джейд. - С тех пор прошло почти три месяца. Мы практически разобрали дом, пытаясь найти ее, сняли весь плинтус внизу — и примерно через три недели сдались. Так что для нас это был полный шок. Мой сын был счастлив, что мы нашли ее, ведь с момента, когда мы ее потеряли, он так и не смог с этим смириться».
«Несмотря на то, что Таша сильно испугалась, она рада, что питомец воссоединился со своей семьей.
«Сейчас мне уже смешноо, - говорит она. - Я рада, что они вернули его. Он принадлежит их маленькому мальчику. Они еще раньше писали о пропаже в соцсетях, но это совершенно вылетело из моей головы».
«Несмотря на то, что Таша сильно испугалась, она рада, что питомец воссоединился со своей семьей.
«Сейчас мне уже смешноо, - говорит она. - Я рада, что они вернули его. Он принадлежит их маленькому мальчику. Они еще раньше писали о пропаже в соцсетях, но это совершенно вылетело из моей головы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кукурузная змея названа в честь регулярного присутствия вида вблизи зернохранилищ, где он охотится на мышей и крыс, которые едят собранную кукурузу (кукурузу).