Лиминальные пространства, которые производят странное впечатление

Есть такое интересное явление, как лиминальные пространства. Их ещё называют переходными, ведь зачастую в обычной жизни мы в них особенно и не останавливаемся. Коридоры, парковки, переходы, дворы — когда в них есть люди, всё хорошо. Но стоит им опустеть, как тут же повисает атмосфера нереальности.





В подвале отеля