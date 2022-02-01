Лиминальные пространства, которые производят странное впечатление

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Предлагаю для вас примеры лиминальных пространств, атмосфера которых просто пропитана странностью.
Есть такое интересное явление, как лиминальные пространства. Их ещё называют переходными, ведь зачастую в обычной жизни мы в них особенно и не останавливаемся. Коридоры, парковки, переходы, дворы — когда в них есть люди, всё хорошо. Но стоит им опустеть, как тут же повисает атмосфера нереальности.
В подвале отеля
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Ванная комната бабушки моего друга. Ощущается очень сюрреалистично
Рождественская версия
Вам понравилось бы плавать здесь?
Таинственный лес
Между двумя промышленными зданиями
Этот путь ведёт к пожарной лестнице.
Школьный зал
Я работаю в своей старой школе уборщиком. Обычно, когда я на работе, в школе, кроме меня, никого нет. Это настоящий кладезь лиминальных пространств.
Кинотеатр в маленьком городке
Зловещая пустота
Налево или направо?
Дедушка дал мне одну из своих старых камер, и я нашёл в ней это фото
Посреди ночи путь до моей комнаты кажется довольно странным
Я почувствовал что-то странное, увидев это, поэтому мне пришлось сделать снимок
Друг с Аляски ездил по округе и нашёл это
Почему моя школа похожа на психиатрическую лечебницу?
Чувство нереальности
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