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Лиминальные пространства, которые производят странное впечатление

Лиминальные пространства, которые производят странное впечатление (17 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосфера   лиминальные пространства   подборка   пространства   странно   фото   
770
17

Предлагаю для вас примеры лиминальных пространств, атмосфера которых просто пропитана странностью.

Есть такое интересное явление, как лиминальные пространства. Их ещё называют переходными, ведь зачастую в обычной жизни мы в них особенно и не останавливаемся. Коридоры, парковки, переходы, дворы — когда в них есть люди, всё хорошо. Но стоит им опустеть, как тут же повисает атмосфера нереальности.


В подвале отеля

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Ванная комната бабушки моего друга. Ощущается очень сюрреалистично


Рождественская версия


Вам понравилось бы плавать здесь?


Таинственный лес


Между двумя промышленными зданиями


Этот путь ведёт к пожарной лестнице.

Школьный зал


Я работаю в своей старой школе уборщиком. Обычно, когда я на работе, в школе, кроме меня, никого нет. Это настоящий кладезь лиминальных пространств.

Кинотеатр в маленьком городке


Зловещая пустота


Налево или направо?


Дедушка дал мне одну из своих старых камер, и я нашёл в ней это фото


Посреди ночи путь до моей комнаты кажется довольно странным


Я почувствовал что-то странное, увидев это, поэтому мне пришлось сделать снимок


Друг с Аляски ездил по округе и нашёл это


Почему моя школа похожа на психиатрическую лечебницу?


Чувство нереальности

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Метки: атмосфера   лиминальные пространства   подборка   пространства   странно   фото   
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245
Евгений Эдельштейн Час назад
Хочу быть в лиминальном пространстве почаще...
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495
Predictor 8 минут назад
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4k
mtonaka 12 минут назад
Походу автор поста страдает неимоверным множеством фобий.
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4k
Нескучный сад 55 минут назад
Бывает, что где-нибудь у полярного круга, двигаясь по зимнику, остановишься на дороге. Над головой чёрное небо с ярчайшими звёздами, на улице минус сорок, при этом воздух тягучий и кристально прозрачный. По обочинам выросли снежные брустверы в полтора раза выше тебя, а за ними темной стеной выстроились густые ели. И гробовая тишина! Просто сюрреалистичная тишина какая-то. И тогда ты понимаешь: вот оно - ламинальное пространство. В ту сторону километров на 150 и в обратную ещё на столько-же...
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