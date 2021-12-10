Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу

Выглядит лет на 40, а на деле ему 24 года. Как он сам о себе пишет: «Учу греко-римской борьбе, кроссфиту, физкультуре и обещаю сделать вас отличным вольником».

Вот только с деньгами у него туго.

Сегодня он сделал заказ на 2 пиццы, общая стоимость - 1700 рублей. А когда приехал курьер, борцун вместо денег врезал ему по лицу, отобрал пиццу и закрылся у себя в квартире.

Курьер сразу обратился в полицию. И вытаскивать борцуху пришлось целому наряду сотрудников. Когда доставили в отделение, выяснилось, что у него неоплаченная пачка штрафов за мелкое хулиганство, просрочка за вождение и неподчинение сотрудникам.

Теперь внимание: за 2 пиццы в 1700 рублей и нападение на курьера, на борцуна завели уголовное дело по статье «Грабеж». И ближайшие годы он может совершать броски с прогибом на зоне. Понятно, что у него много всего накопилось, поэтому и хотят угомонить. Но сам факт: 2 пиццы, и из-за них «каникулы» в лагере.

Это для тех, кто считает, что можно безнаказанно ураганить и избивать людей. Пусть хотя бы иногда включают голову.