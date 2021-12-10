Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу

И теперь из-за заказа в 1700 рублей он может отправиться на зону.
Арсен Мелкумян - матерый борцуха и тренер.
Выглядит лет на 40, а на деле ему 24 года. Как он сам о себе пишет: «Учу греко-римской борьбе, кроссфиту, физкультуре и обещаю сделать вас отличным вольником».
Вот только с деньгами у него туго.
Сегодня он сделал заказ на 2 пиццы, общая стоимость - 1700 рублей. А когда приехал курьер, борцун вместо денег врезал ему по лицу, отобрал пиццу и закрылся у себя в квартире.
Курьер сразу обратился в полицию. И вытаскивать борцуху пришлось целому наряду сотрудников. Когда доставили в отделение, выяснилось, что у него неоплаченная пачка штрафов за мелкое хулиганство, просрочка за вождение и неподчинение сотрудникам.
Теперь внимание: за 2 пиццы в 1700 рублей и нападение на курьера, на борцуна завели уголовное дело по статье «Грабеж». И ближайшие годы он может совершать броски с прогибом на зоне. Понятно, что у него много всего накопилось, поэтому и хотят угомонить. Но сам факт: 2 пиццы, и из-за них «каникулы» в лагере.
Это для тех, кто считает, что можно безнаказанно ураганить и избивать людей. Пусть хотя бы иногда включают голову.
Источник:
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Получили по ПЯТЬ лет за грабеж!
Как сказал прокурор,что дело не в сумме награбленного,а в факте грабежа!
Какой прок России от республик, где мужики все как на подбор борцуны, охранники, таксисты, а в большей своей части, вообще без определённого занятия?
На спиртное денег хватило, а вот с закуской не подросло.
Сбегали до соседнего частного дома и в ограде захватили трофей.
Первый дурачок украл кастрюлю супа, а второй банку соленых огурцов!
Сидят оба в отделении, огрызаются, пальцы гнут, что-то из разряда:
- Мол, зря стараешься начальник, мы в дом то не проникали! А за украденную еду максимум условка! А по факту штраф! Ты нас запомни начальник, мы еще не раз тут отметимся! Хи-хи! Ха-ха!
А дальше было не до смеха, когда выяснилось что в доме ограда крытая, и чтобы в нее попасть эти два товарища дверь сломали. А это уже ПРОНИКНОВЕНИЕ СО ВЗЛОМОМ В ГРУППЕ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ.
Срок конкретно реальный!
Ох, что там началось!
Когда горе-грабители осознали, что их точно закроют, они запели по-другому:
- Да вы чего мужики! – вопил один из дерзких «воров». – Вы хоть напишите, что серьезное что-то украли! Меня же братва засмеёт! За банку огурцов срок схлопотать, это же позор!
Но больший казус произошел, когда добрались до второго «вора в законе».
Мы всем отделением никак не могли понять, как же нам оценивать суп в денежном эквиваленте?
На продукты же были затрачены средства, так? А стало быть, у супа есть стоимость!
Когда дело дошло до суда, суп исключили, и оставили лишь кражу КАСТРЮЛИ.
И с тех пор их так и кличут «КОНСЕРВА» и «КАСТРЮЛЯ».
P.S. - Эти "воры в законе" получили по 3 года каждый.
Второй вопрос. Сколько сообщений с "чемпион по бесправилам и вообще по всему где убивают всё что попало под руку" вам попадало на глаза? Если можно в процентном соотношении.
Я к единоборствам отношусь с большим почтением. Самому приходилось в некоторой мере быть причастным, сын занимался, сейчас племянник. Я занимался айкидо и кэндо. Наш наставник, по кличке Маэстро, человек один нескольких, которому МЕАФА дала разрешение на преподавание в любой точке мира, так он однажды сказал "Я вам даю оружие. Надеюсь, что это оружие никогда не попадёт в ненужные руки". А теперь посмотрите. Сколько оружия выпустили на улицы.