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Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу

Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу (2 фото)

Автор:
10 декабря 2021 16:53
Сообщество : Криминал
Метки: грабеж   избиение   курьер   пицца   полиция   тренер   
2043
2

И теперь из-за заказа в 1700 рублей он может отправиться на зону.

Арсен Мелкумян - матерый борцуха и тренер.

Выглядит лет на 40, а на деле ему 24 года. Как он сам о себе пишет: «Учу греко-римской борьбе, кроссфиту, физкультуре и обещаю сделать вас отличным вольником».

Вот только с деньгами у него туго.

Сегодня он сделал заказ на 2 пиццы, общая стоимость - 1700 рублей. А когда приехал курьер, борцун вместо денег врезал ему по лицу, отобрал пиццу и закрылся у себя в квартире.

Курьер сразу обратился в полицию. И вытаскивать борцуху пришлось целому наряду сотрудников. Когда доставили в отделение, выяснилось, что у него неоплаченная пачка штрафов за мелкое хулиганство, просрочка за вождение и неподчинение сотрудникам.

Теперь внимание: за 2 пиццы в 1700 рублей и нападение на курьера, на борцуна завели уголовное дело по статье «Грабеж». И ближайшие годы он может совершать броски с прогибом на зоне. Понятно, что у него много всего накопилось, поэтому и хотят угомонить. Но сам факт: 2 пиццы, и из-за них «каникулы» в лагере.

Это для тех, кто считает, что можно безнаказанно ураганить и избивать людей. Пусть хотя бы иногда включают голову.

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Метки: грабеж   избиение   курьер   пицца   полиция   тренер   
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56  комментариев
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36k
kalinser 2 часа назад
Помнится во времена т.Андропова,двое обшманали пацана и забрали 20 копеек...
Получили по ПЯТЬ лет за грабеж!
Как сказал прокурор,что дело не в сумме награбленного,а в факте грабежа!
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253
Аккаунт удален Минуту назад
шта, опять безнациональная вешалка для бороды кижфси вбр и красных макасин?
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62k
parallax 2 минуты назад
Опять борцун. Хоть бы раз увидеть горца-слесаря, горца-инженера, горца-художника.
Какой прок России от республик, где мужики все как на подбор борцуны, охранники, таксисты, а в большей своей части, вообще без определённого занятия?
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1k
Денис Ануфриев 5 минут назад
а в Москве еще остались москвичи?или только безнациональнные вешалки для бороды
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13k
Владислав Грецов 5 минут назад
бородатый решил что для него закон не писан...ошибся однако...
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17k
Александр 15 минут назад
Вот вы смеётесь неучи, а перед вами не признанный гений финансовых наук- этот, не побоюсь такого слова, красаучик, АУУФФФ! Только что нагнул всю систему, пожрал two pizza, на халяву, и что самое главное будет и дальше жрать на халяву, 3-4 года, затратив при этом всего один суплекс с прогибом жИ!
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−2
Александр Панькин 21 минуту назад
И опять тот, чью национальность нельзя называть...
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39
Аль Берт Эйнн 22 минуты назад
Очередная обезьяна , опять без намордника...Разрешите Россгвардии на отстрел этих П,И.Д.А.Р.О.Б.Р.А.З.Н.Ы.Х животных... У них РОЖА - на П.И,З.Д.У похожа... Дайте закон - или Е.Б.И.Т.Е или сразу отстреливайте,чтобы не размножались
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Да извинится и всё.
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26k
Григорий Полчаса назад
Откинулись из тюрьмы два закоренелых "зека", ну и решили по этому случаю устроить гулянку.
На спиртное денег хватило, а вот с закуской не подросло.
Сбегали до соседнего частного дома и в ограде захватили трофей.
Первый дурачок украл кастрюлю супа, а второй банку соленых огурцов!
Сидят оба в отделении, огрызаются, пальцы гнут, что-то из разряда:
- Мол, зря стараешься начальник, мы в дом то не проникали! А за украденную еду максимум условка! А по факту штраф! Ты нас запомни начальник, мы еще не раз тут отметимся! Хи-хи! Ха-ха!
А дальше было не до смеха, когда выяснилось что в доме ограда крытая, и чтобы в нее попасть эти два товарища дверь сломали. А это уже ПРОНИКНОВЕНИЕ СО ВЗЛОМОМ В ГРУППЕ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ.
Срок конкретно реальный!
Ох, что там началось!
Когда горе-грабители осознали, что их точно закроют, они запели по-другому:
- Да вы чего мужики! – вопил один из дерзких «воров». – Вы хоть напишите, что серьезное что-то украли! Меня же братва засмеёт! За банку огурцов срок схлопотать, это же позор!
Но больший казус произошел, когда добрались до второго «вора в законе».
Мы всем отделением никак не могли понять, как же нам оценивать суп в денежном эквиваленте?
На продукты же были затрачены средства, так? А стало быть, у супа есть стоимость!
Когда дело дошло до суда, суп исключили, и оставили лишь кражу КАСТРЮЛИ.
И с тех пор их так и кличут «КОНСЕРВА» и «КАСТРЮЛЯ».
P.S. - Эти "воры в законе" получили по 3 года каждый.
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29k
АнтонПолднев 36 минут назад
Вообще ни на что не намекаю. Просто вопрос. Сколько раз за существование интернета вы слышали фразу "выпускник педагогического института избил в магазине кассиршу, за то, что она вместо рубля дала на сдачу два",? Или "оператор газовой котельной напал в баре на посетителей и отмудохал их стульями"? Или "старший научный сотрудник кафедры философии вышел в невменеямом состоянии из ресторана и начал избивать прохожих, нескольких ранив ножом"? Или "сотрудник издательства вышел из бара и убил культуриста"?
Второй вопрос. Сколько сообщений с "чемпион по бесправилам и вообще по всему где убивают всё что попало под руку" вам попадало на глаза? Если можно в процентном соотношении.
Я к единоборствам отношусь с большим почтением. Самому приходилось в некоторой мере быть причастным, сын занимался, сейчас племянник. Я занимался айкидо и кэндо. Наш наставник, по кличке Маэстро, человек один нескольких, которому МЕАФА дала разрешение на преподавание в любой точке мира, так он однажды сказал "Я вам даю оружие. Надеюсь, что это оружие никогда не попадёт в ненужные руки". А теперь посмотрите. Сколько оружия выпустили на улицы.
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3k
Горожанин 38 минут назад
Арменикум мозга. Посольство США. Недорого.
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8k
Barachek_Obachek 39 минут назад
Нужно в день хотя-бы штук по 5 таких борцух отлавливать, слишком много их накопилось
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8k
Ntvl 39 минут назад
это лицо без национальности мне напоминает обезьяну
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−45
User_1843265 45 минут назад
Кому ети борцовские движухи интересны акромя бункерному обнуленушу Отправить обратно в армению !
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39
Аль Берт Эйнн Андрей 17 минут назад
А ты пасть свою от спермы отстирай, дырявая чушка, чёрт [мат]....й
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4k
Владимир 47 минут назад
и он с таким букетом на свободе спокойно кого то тренировал?
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14k
uutb 54 минуты назад
Иногда, складывается такое впечатления, что лица борцовской национальности, прямо стремятся в тюрьму! Или у них: "Не сидел- не мужик!"?
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347
trancer001 57 минут назад
Что ему включать? Головы то нету
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38k
Alex 58 минут назад
Какая отвратительная обезьяна
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12k
Великий Кормчий 59 минут назад
Очередное животное.
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20k
Мерзавец... Час назад
Опять лицо неоп..., да ЧУРКА ёпть горная!
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