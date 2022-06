"У меня здесь нет расовой дискриминации. Вы все одинаково никчёмны": как Стэнли Кубрик мучил актёра на роль сержанта Хартмана

Тим Колсери появляется на экране на полторы минуты. Однако зрителям его роль запомнилась. В своём автобиографическом стэндап-шоу Get some (пулемётчик приговаривает get some - "получи", когда стреляет) Тим рассказывает, что на показе для ветеранов Вьетнамской войны зрители сказали, что самым правдоподобным вышел пулемётчик.