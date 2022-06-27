"У меня здесь нет расовой дискриминации. Вы все одинаково никчёмны": как Стэнли Кубрик мучил актёра на роль сержанта Хартмана

У Колсери не менее интересная биография, чем у Эрми. Он тоже был морским пехотинцем, 13 месяцев провёл во Вьетнаме. Он был профессиональным гольфистом, но травма мизинца заставила его сменить занятие. Он работал бортпроводником и официантом, а потом по совету друзей стал ходить на пробы и брать уроки актёрского мастерства.





И вот начинающего актёра заметил сам Стэнли Кубрик. Тим Колсери знал, что мэтр мучит актёров бесконечным числом дублей, но его это не страшило, он был готов на всё, чтобы сыграть в новом фильме мастера. На первой встрече с Кубриком в Англии (режиссёр боялся летать и все фильмы снимал в Англии) Колсери заявил: "Если вы захотите, чтобы я сделал 1000 дублей, я готов сделать 1001". Кубрик оценил энтузиазм американца и оставил его учить текст и репетировать со своим помощником Леоном Витали, а сам отправился снимать "вьетнамскую" половину фильма. Режиссёр считал, что исполнителю роли сержанта не стоит присутствовать на съёмках тех сцен, где его нет. Пусть другие актёры не будут с ним знакомы и впервые его повстречают только на съёмках казарменных сцен.