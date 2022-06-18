Мир кинематографа появился в далеком 1895 году. Первые фильмы, которые были сняты и представлены публике, были короткометражными. На сегодняшний день множество режиссеров и продюсеров любят выпускать кинокартины такого типа. Однако какой же фильм является самым коротким в мире? Ответ на данный вопрос можно найти в данной статье.
Фильм продолжительностью в одну секунду
В 2010 году в Нидерландах режиссер по имени Антон Корбейн снял короткометражную кинокартину под названием «Самый короткий фильм». Продолжительность этого фильма составляет всего одну секунду. Действия картины происходят на фоне мельницы. Она является одной из достопримечательностей Нидерландов. Главная героиня этой работы – Карис ван Хаутен. Сюжет фильма достаточно прост: актриса стоит на фоне мельницы, тут появляется рука режиссера Антона Корбейна, и героиня кусает его за палец. Благодаря своей продолжительности эта работа вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий фильм в мире. Нидерландский режиссер Антон Корбейн продолжает заниматься съемками кинопроектов, а также клипов.
Первый фильм короткометражка
Первым короткометражным фильмом является кинокартина «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота», снятая французскими режиссерами братьями Люмьер. Это не только первая короткометражка, но и первый фильм, который был снят в мире. Продолжительность работы составила 49 секунд. В ней было показано, как люди встречают поезд. Это был немой черно-белый фильм, однако он положил начало зарождению кинематографа. В 1896 году состоялся первый показ кинокартины для публики. Зрители были настолько потрясены увиденным, что боялись, что поезд на экране может их сбить.
Самые известные фильмы короткометражки
В настоящее время короткометражные фильмы пользуются большой популярностью у телезрителей. В этих кинокартинах, которые длятся не больше часа, создатели пытаются вместить основную мысль, чтобы передать ее людям. Одним из самых популярных фильмов такого вида является короткометражный кинопроект «Что это?». В нем рассказывается о постаревшем отце и о сыне, который уже стал совсем взрослым. Автор этой истории хотел показать то, что несмотря ни на что, родители будет любить своего ребенка и очень хотят, чтобы им ответили взаимностью. Другой известной работой стал фильм «Страна игрушек». Маленького мальчика и всю его семью отправляют в концлагерь из-за того, что они евреи. Чтобы не разрушать ребенку детство и не наносить травму на всю жизнь, его мать говорит о том, что они отправляются в страну игрушек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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