Самый короткий фильм в мире

В настоящее время короткометражные фильмы пользуются большой популярностью у телезрителей. В этих кинокартинах, которые длятся не больше часа, создатели пытаются вместить основную мысль, чтобы передать ее людям. Одним из самых популярных фильмов такого вида является короткометражный кинопроект «Что это?». В нем рассказывается о постаревшем отце и о сыне, который уже стал совсем взрослым. Автор этой истории хотел показать то, что несмотря ни на что, родители будет любить своего ребенка и очень хотят, чтобы им ответили взаимностью. Другой известной работой стал фильм «Страна игрушек». Маленького мальчика и всю его семью отправляют в концлагерь из-за того, что они евреи. Чтобы не разрушать ребенку детство и не наносить травму на всю жизнь, его мать говорит о том, что они отправляются в страну игрушек.