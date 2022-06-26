Продолжения фильмов, в которых изменяли факты и события из предыдущих частей

Сегодня мы обратимся к примерам использования в кино такого литературного приёма как ретроактивный континуитет. Звучит лихо, не правда ли? Механизм его работы таков: продолжения произведений (в нашем случае фильмов) вдруг берут и игнорируют, нарушают, дополняют или в целом всячески видоизменяют правила, факты и сюжетные повороты из предыдущих частей.



То есть, в первой части говорилось одно, а в сиквеле нас убеждают в том, что всё было не так. Например, в оригинале какой-то персонаж погибает, но во второй части говорится, что он вовсе не погиб, а просто прилёг. Да, так делают, и вы наверняка с таким сталкивались.



Очевидно, что, когда такое происходит с важными сюжетными ветками и героями, зрителям это чаще всего очень даже не по душе. Но всё же это не всегда плохой ход! Давайте рассмотрим те известные случаи из большого кино, когда этот самый реткон отрицательно влиял на показываемые истории и когда он был вполне уместен. Тут уж решать вам.



Итак, что же внезапно выяснилось в продолжениях известных фильмов, и как эта новая информация повлияла на наше восприятие этих знаменитых сюжетов в целом?