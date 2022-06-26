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Продолжения фильмов, в которых изменяли факты и события из предыдущих частей

Продолжения фильмов, в которых изменяли факты и события из предыдущих частей

Автор:
26 июня 2022 10:02
Сообщество : Кино
Метки: Сценарий   кино   сиквел   сюжет   фильм   
764
11
Cиквелы часто уступают оригинальной первой части. Порой сценаристы специально перевирают факты и события из предыдущих частей.
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Источник:

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Метки: Сценарий   кино   сиквел   сюжет   фильм   
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3  комментария
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12k
Majul 2 часа назад
"выжившие вместе с Рипли в конце предыдущей части Ньют и Хикс погибают"

На фото Хадсон, сыгранный, ныне покойным, гениальным Биллом Пэкстоном.
А Хикса играет Майкл Бин (Кайл Риз в Терминаторе 1)

Уже не первый раз путают радикально разных и персонажей и актеров.

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24k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Это разве фильмы? Ну пожалуй кроме "Чужой 3", и то не самый лучший в серии
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