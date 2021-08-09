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Как снимали фильм "Цельнометаллическая оболочка"

Как снимали фильм "Цельнометаллическая оболочка" (9 фото)

Автор:
09 августа 2021 09:56
Сообщество : Кино
Метки: Как снимали   Цельнометаллическая оболочка   интересно   кино   факты   фильм   фото   
417
9

Тема войны была близка для Стэнли Кубрика. К началу 80-х, в его фильмографии уже было несколько военных лент. Режиссёр планировал снять кино о холокосте, но вдруг, ему в руки попал роман "Старики".

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Метки: Как снимали   Цельнометаллическая оболочка   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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−39
Андрей Полчаса назад
Фильм-шедевр! Смотреть только в перебоде Гоблина
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22k
Ваня 6 минут назад
я оценил его сразу, как только появился у нас на видео...
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13k
куджо 16 минут назад
Книга то конечно вообще жесть, кто не читал совету.ю.
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25k
Ashabad 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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