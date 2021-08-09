Как снимали фильм "Цельнометаллическая оболочка"

Тема войны была близка для Стэнли Кубрика. К началу 80-х, в его фильмографии уже было несколько военных лент. Режиссёр планировал снять кино о холокосте, но вдруг, ему в руки попал роман "Старики".
Роман этот был автобиографическим и рассказывал о войне во Вьетнаме. Автором романа был Густав Хэсфорд. Стэнли Кубрика роман так впечатлил, что идею фильма о холокосте он отложил и принялся писать сценарий о другой войне.
Благодаря перфекционизму Кубрика, на написание сценария ушло несколько лет. Режиссёр привлёк к написанию сценария самого Густава Хэсфорда и Майкла Герра, который тоже был писателем на тему вьетнамской войны, участвовавшим в создании сценария к "Апокалипсис сегодня". Хэсфорд и Герр передавали Кубрику свои куски сценария, а он уже изменял их и встраивал в повествование.
Когда сценарий был готов, пришло время подбирать актёров. От громких имён было решено отказаться, звёзды кино не должны были отвлекать зрителя от происходящих событий.
В этом фильме, главную роль мог получить Брюс Уиллис, который на тот момент ещё не был широко известен, но актёр предпочёл сериал "Детективное агентство "Лунный свет".
В итоге, главную роль получил Мэттью Модайн, роль которого в "Птахе" приглянулась Кубрику.
Начинающие актёры, желающие получить роль в фильме, присылали на кастинг видеокассеты. Всего, пришло около трёх тысяч кассет и восемьсот из них Кубрик посмотрел лично.
Стоит отметить актёра, исполнившего роль рядового "Кучи" - Винсента Д’Онофрио. Актёр был парнем крупным, но для своей роли слишком худым. Искусство требует жертв и Винсент набрал 32 килограмма, чтобы соответствовать своему персонажу.
"Цельнометаллическая оболочка" из тех фильмов, в которых роли второго плана затмевают главную роль.
Р. Ли Эрми был приглашён в съёмочную группу как консультант. Ветеран и бывший инструктор должен был отвечать за правдоподобность происходящего на экране. Однако, в процессе, он получил роль сержанта в фильме.
Р. Ли Эрми прекрасно генерировал ругательства, которые так запомнились зрителям. Не смотря на свой перфекционизм, Кубрик охотно дополнял сценарий репликами, придуманными Р. Ли Эрми.
Стэнли Кубрик славился своей нелюбовью к путешествиям, вот и фильм о войне во Вьетнаме он решил снять не покидая Британии.
Американскую тренировочную базу изобразили кембриджширские казармы, а часть фильма, происходящую в вьетнамском городе, сняли на заброшенном газоперерабатывающем заводе. Завод этот предназначался под снос и съёмочной группе позволили делать с ним почти всё, что угодно.
Чтобы заброшенный завод больше походил на вьетнамский город, на его территории расставили специально привезённые пальмы. А чтобы в кадр не попало, что-нибудь из британских пейзажей, по территории расставили побольше контейнеров.
Помимо локаций, для съёмок фильма требовалась и военная техника. США фильм не поддержали и технику, соответственно, не предоставили. Пришлось искать то, что можно было купить или взять в аренду в Европе.
Стэнли Кубрик известен свои перфекционизмом. Даже незначительные, казалось бы, сцены, могли пересниматься множество раз. В итоге, съёмки фильма затянулись почти на полтора года.
Итоговый бюджет составил 30 миллионов долларов, а в кинотеатрах фильм собрал лишь 46 миллионов. Не самый лучший результат.
Зрителей можно понять, фильм сильно отличается от всех остальных военных кинолент, смотреть его тяжело и неудобно. Оценили "Цельнометаллическую оболочку" лишь со временем.
Источник:
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