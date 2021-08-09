Как снимали фильм "Цельнометаллическая оболочка"

Когда сценарий был готов, пришло время подбирать актёров. От громких имён было решено отказаться, звёзды кино не должны были отвлекать зрителя от происходящих событий.

В этом фильме, главную роль мог получить Брюс Уиллис, который на тот момент ещё не был широко известен, но актёр предпочёл сериал "Детективное агентство "Лунный свет".

В итоге, главную роль получил Мэттью Модайн, роль которого в "Птахе" приглянулась Кубрику.