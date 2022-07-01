Художник рисует на фотографиях и показывает мир под другим углом

Вам не хватает вдохновения для реализации своих творческих идей? Осмотритесь вокруг! Красота — в глазах смотрящего. Турецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается этой позиции. Молодой парень использует собственное богатое воображение, чтобы погрузиться в мир, в котором всё работает несколько иначе, чем у остальных. Робин берёт реальные фотографии каких-либо мест, предметов и просто рисует поверх них, создавая таким образом крайне забавные иллюстрации.

Очаровательная Мэрилин Монро