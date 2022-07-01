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Художник рисует на фотографиях и показывает мир под другим углом

Художник рисует на фотографиях и показывает мир под другим углом

Автор:
01 июля 2022 08:49
Сообщество : Искусство
Метки: дизайнер   иллюстратор   интересно   подборка   творчество   художник   
924
18

Турецкий дизайнер и иллюстратор Робин Яйла создает креативные иллюстрации, показывающие мир под новым углом. Он даёт волю бурной фантазии и дополняет реальные фотографии каких-либо мест мультяшными рисунками.

Вам не хватает вдохновения для реализации своих творческих идей? Осмотритесь вокруг! Красота — в глазах смотрящего. Турецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается этой позиции. Молодой парень использует собственное богатое воображение, чтобы погрузиться в мир, в котором всё работает несколько иначе, чем у остальных. Робин берёт реальные фотографии каких-либо мест, предметов и просто рисует поверх них, создавая таким образом крайне забавные иллюстрации.

Очаровательная Мэрилин Монро

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Фредди Меркьюри решил исполнить свой хит


Робин Яйла занимается иллюстрацией с детства. По словам художника, он всегда хотел путешествовать и изучать новые места. С возрастом парень смог объединить эти две составляющие и создать свой неповторимый творческий стиль.

Инструмент дантиста


Неожиданное появление Халка


Здесь могла бы поместиться гигантская пицца


Это же Сид!


Человек-паук спешит спасти мир от злодеев


Ням


Элвис Пресли и одна из его знаменитых поз


Работы художника привлекли в его аккаунты в социальных сетях тысячи подписчиков. Поклонникам нравится рассматривать получившиеся творения и удивляться тому, как много всё-таки значит правильная перспектива.

Желток вместо купола


Вот это фигура


Укладка феном


Любопытные жирафы


Мардж хвастается причёской

С 2017 года Робин живёт в Милане. Он активно занимается творческой деятельностью и планирует дальше развиваться в своём направлении.

Матрица


Нешуточная схватка


Тайная вечеря

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дизайнер   иллюстратор   интересно   подборка   творчество   художник   
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2  комментария
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3k
Motorola 53 минуты назад
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324
Александр Зотов Полчаса назад
прикольно
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