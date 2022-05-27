Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом

Французский художник Луи Гибиар (Louis Gibiard) рисует и публикует свои работы под ником vladinsk. Для создания рисунков он использует самые простые материалы - шариковую синюю ручку, или же простой карандаш. Парень рисует с самого детства. На фото ниже он сравнил свои рисунки в шесть лет и сейчас, в 18 лет: