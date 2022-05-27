Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом

203
40
Работы французского художника Луи Гибиара (Louis Gibiard) - необычные и иногда даже странные. В каждом рисунке скрыт свой смысл и сюжет, вложенный полётом фантазии автора. Больше всего поражает, что он делает свои рисунки только обычной шариковой ручкой, или же простым карандашом.
Французский художник Луи Гибиар (Louis Gibiard) рисует и публикует свои работы под ником vladinsk. Для создания рисунков он использует самые простые материалы - шариковую синюю ручку, или же простой карандаш. Парень рисует с самого детства. На фото ниже он сравнил свои рисунки в шесть лет и сейчас, в 18 лет:
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Не отличить от фото: художник рисует реалистичных больших кошек
- Художница мастерит огромные скульптуры из картона
- Китаец "сливается" с окружением с помощью боди-арта
- Художница нарисовала персонажей видеоигр с их инвентарём
- Израильская художница делает жуткие рисунки на своей руке
Новости партнёров
Почитайте историю, почему Уолт Дисней не выпустил мульт Сальвадора Дали еще в до ЛСДшных временах.