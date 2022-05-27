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Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом

Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом

Автор:
27 мая 2022 20:13
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   красиво   креатив   подборка   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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Работы французского художника Луи Гибиара (Louis Gibiard) - необычные и иногда даже странные. В каждом рисунке скрыт свой смысл и сюжет, вложенный полётом фантазии автора. Больше всего поражает, что он делает свои рисунки только обычной шариковой ручкой, или же простым карандашом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   красиво   креатив   подборка   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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3  комментария
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20k
Егор 6 часов назад
Капельки - прикольно. Остальное - к доктору.
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9k
Vacony 5 часов назад
хочется узнать, сколько же по времени уходит на такую работу ? И как ручкой передать полутона и тени ? вот не понимаю...
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