Поклонница фильмов ужасов рисует культовых персонажей на необычных предметах

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24-летняя художница-татуировщица Лейла Карис Бальфур является давней поклонницей фильмов ужасов. Она совместила свое хобби и профессиональные навыки и радует пользователей сети необычными работами.
Ее работы, превращающие обычные предметы в сцены из культовых фильмов ужасов, восхищают тысячи поклонников
Лейла занялась необычным творчеством после того, как тату-студия, в которой она проработала два года, была вынуждена закрыться во время карантина
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«Все свободное время я тратила на то, чтобы совершенствоваться, как татуировщик, пока не началась пандемия Covid. Наша студия была закрыта почти на год, и у меня не было работы. Мне пришлось думать о других способах заработать деньги».
Лейла сказала, что ее работы получили большую поддержку, в том числе от актеров из фильмов, которые она нарисовала
«Роберт Инглунд, Джеймс Джуд Кортни, Кейт Лимон, Скит Ульрих, Билл Мозли, Билл Джонсон - вот лишь некоторые из тех, кто нашел время, чтобы похвалить мою работу», - сказала она,
«Я так благодарна за это».
«Я так благодарна за это».
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