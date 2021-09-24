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Поклонница фильмов ужасов рисует культовых персонажей на необычных предметах

Поклонница фильмов ужасов рисует культовых персонажей на необычных предметах (8 фото)

Автор:
24 сентября 2021 08:12
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   креатив   необычно   подборка   творчество   фильм ужасов   художник   
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24-летняя художница-татуировщица Лейла Карис Бальфур является давней поклонницей фильмов ужасов. Она совместила свое хобби и профессиональные навыки и радует пользователей сети необычными работами.
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Метки: искусство   креатив   необычно   подборка   творчество   фильм ужасов   художник   
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
Это с каких пор Ворон и Рокки фильмы ужасов?
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