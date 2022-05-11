Художница нарисовала персонажей видеоигр с их инвентарём

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Французская художница Линда Будербала (Linda Bouderbala) люби видеоигры. Однажды она задумалась: в игре персонаж всегда переносит с собой тысячи предметов и самый разный инвентарь - а как бы это выглядело в реальной жизни? Она решила проиллюстрировать игровых персонажей со всем их инвентарём, и получилось очень любопытно.
Свои рисунки художница выполняет акварелью, и вырисовывание некоторых деталей и сложных персонажей занимает у неё по несколько часов, вплоть до 7 часов на создание одной работы. Она также специально играет в игру заново, чтобы вспомнить некоторые детали и воссоздать их в рисунке. Но результат определённо стоит того. Каждому любителю игр интересно посмотреть на персонажей, вспомнить некоторые игры или словить ностальгию.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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