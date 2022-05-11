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Художница нарисовала персонажей видеоигр с их инвентарём

Художница нарисовала персонажей видеоигр с их инвентарём

Автор:
11 мая 2022 21:06
Сообщество : Игромир
Метки: видеоигра   видеоигры   игра   игры   искусство   подборка   рисунки   творчество   фото   художник   
1452
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Французская художница Линда Будербала (Linda Bouderbala) люби видеоигры. Однажды она задумалась: в игре персонаж всегда переносит с собой тысячи предметов и самый разный инвентарь - а как бы это выглядело в реальной жизни? Она решила проиллюстрировать игровых персонажей со всем их инвентарём, и получилось очень любопытно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видеоигра   видеоигры   игра   игры   искусство   подборка   рисунки   творчество   фото   художник   
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3  комментария
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16k
Valiko 22 минуты назад
требую визуализации инвентаря Fallout!
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697
H- MER Полчаса назад
Не хватает Сэма с его умением изящно извлекать все свои громадные пушки из правого заднего кармана (одного!!!1) джинс.
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