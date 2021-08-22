Кролик Бани, акула и их друзья подарят улыбку каждому

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У художника-иллюстратора из Чикаго Райана Пегилоу - непревзойденное чувство юмора. Его комиксы о кролике по имени Бани покорилди интернет, да и другие его работы ничуть не хуже! Комиксы Пегилоу - иногда добрые, а иногда совершенно чернушные, но смешные для людей, говорящих на любом языке!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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