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Кролик Бани, акула и их друзья подарят улыбку каждому

Кролик Бани, акула и их друзья подарят улыбку каждому (30 фото)

Автор:
22 августа 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Райан Пегилоу   забавно   иллюстратор   искуксство   комиксы   смешно   творчество   художник   
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У художника-иллюстратора из Чикаго Райана Пегилоу - непревзойденное чувство юмора. Его комиксы о кролике по имени Бани покорилди интернет, да и другие его работы ничуть не хуже! Комиксы Пегилоу - иногда добрые, а иногда совершенно чернушные, но смешные для людей, говорящих на любом языке!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Райан Пегилоу   забавно   иллюстратор   искуксство   комиксы   смешно   творчество   художник   
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