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Человеческое тело как предмет искусства

Человеческое тело как предмет искусства (32 фото)

Автор:
08 октября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Крейг Трейси   интересно   искусство   необычно   роспись по телу   творчество   тело человека   художник   
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Крейг Трейси сделал человеческое тело главным предметом своего искусства. Он стал первым художником, открывшим галерею, посвященную росписи по телу. Трейси специализируется в этом жанре в течение 20 лет и за это время нарисовал сотни тел с изображениями животных, бриллиантами, живописными видами и даже северным сиянием. Но заметить тело на его работах бывает непросто.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Крейг Трейси   интересно   искусство   необычно   роспись по телу   творчество   тело человека   художник   
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6k
klop 58 минут назад
Что только не придумаешь чтобы баб по лапать.
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Nikolay 9 минут назад
Хорошее хобби! Сам бы с удовольствием занялся, вот только как жену убедить, что это именно хобби, а не "кобелизм"?
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39k
dima423 36 минут назад
Хорошая работа, мне нравится) Это кстати не очередная профессия лысого из браззерс?
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