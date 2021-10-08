Человеческое тело как предмет искусства

«Я впервые столкнулся с боди-артом в детстве, когда делал аквагрим, а затем через статьи в СМИ о театральном гриме в Голливуде, - говорит художник. - Изобразительное искусство в форме бодиарта - это смешанная техника в чистом виде: отчасти живопись, отчасти скульптура, отчасти сотрудничество, отчасти фотография. При этом она всегда глубоко человечна по своей сути. Каждый боди-арт предлагает обмен творческой энергией между художником и моделью. Благодаря умелому использованию фотографии и видеосъемки, боди-арт может превосходить свою эфемерную сущность и предлагать себя неограниченной и нетерпеливой мировой аудитории".