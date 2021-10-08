Человеческое тело как предмет искусства

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Крейг Трейси сделал человеческое тело главным предметом своего искусства. Он стал первым художником, открывшим галерею, посвященную росписи по телу. Трейси специализируется в этом жанре в течение 20 лет и за это время нарисовал сотни тел с изображениями животных, бриллиантами, живописными видами и даже северным сиянием. Но заметить тело на его работах бывает непросто.
Крейг из Нового Орлеана, штат Луизиана, может потратить до восьми часов на роспись тела, а если у картины есть фон, он проведет еще два дня за созданием своего шедевра. Многие из его работ были проданы, наиболее популярная из них - «Скорость»: гепард, нарисованный на боку женщины, выкрашенной полностью в белый цвет.
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«Я впервые столкнулся с боди-артом в детстве, когда делал аквагрим, а затем через статьи в СМИ о театральном гриме в Голливуде, - говорит художник. - Изобразительное искусство в форме бодиарта - это смешанная техника в чистом виде: отчасти живопись, отчасти скульптура, отчасти сотрудничество, отчасти фотография. При этом она всегда глубоко человечна по своей сути. Каждый боди-арт предлагает обмен творческой энергией между художником и моделью. Благодаря умелому использованию фотографии и видеосъемки, боди-арт может превосходить свою эфемерную сущность и предлагать себя неограниченной и нетерпеливой мировой аудитории".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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