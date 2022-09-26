Сначала мидии, потом хламидии: современные девушки и их способы знакомства

Молодые и раскрепощенные - вот основной контингент популярных приложений для знакомств. Они пишут в своих анкетах такое, что мама дорогая... Мужчины, есть желание связать свою жизнь с одной из них?

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1. Читаю книжки, чешу подмышки 0 Источник:

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2. Анкета и одна очень актуальная тема 0 Источник:

3. Когда предупредила сразу 0 Источник:

4. Как вам такая характеристика? 0 Источник:

5. С - самокритика 0 Источник:

6. Приготовьтесь, сейчас из ваших глаз польётся кровь 0 Источник:

7. Перейдём к традиционным запросам современных девушек 0 Источник:

8. Айфон требует каждая вторая 0 Источник:

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10. Они точно знают, чего хотят 0 Источник:

12. Времени всё меньше 0 Источник:

11. Лучшая защита - это нападение 0 Источник:

13. Снова эта самокритика 0

14. И в номинации "Лучшая история о себе" побеждает... 0 Источник:

15. Богини намёков вошли в чат 0 Источник:

16. Обратите внимание, что ей всего 21 год 0 Источник: