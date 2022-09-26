Сначала мидии, потом хламидии: современные девушки и их способы знакомства

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Молодые и раскрепощенные - вот основной контингент популярных приложений для знакомств. Они пишут в своих анкетах такое, что мама дорогая... Мужчины, есть желание связать свою жизнь с одной из них?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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