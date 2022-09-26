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Сначала мидии, потом хламидии: современные девушки и их способы знакомства

Сначала мидии, потом хламидии: современные девушки и их способы знакомства

Автор:
26 сентября 2022 21:03
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   анкета   девушки   знакомства   намёк   прикол   смех   
1635
18
Молодые и раскрепощенные - вот основной контингент популярных приложений для знакомств. Они пишут в своих анкетах такое, что мама дорогая... Мужчины, есть желание связать свою жизнь с одной из них?
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Источник:

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Метки: Tinder   Юмор   анкета   девушки   знакомства   намёк   прикол   смех   
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11  комментариев
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Мойша 50 минут назад
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кира 20 минут назад
Как хорошо было на фишках, пока снова не начали постить скрины с дебильных женских сайтов. Мальчики, вы лучше, прекращайте маяться дурью.
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Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Хороших девок щенками разбирают, а это просто б.л.я.д.и.
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Тигран Саркисян 37 минут назад
Раз есть такие анкеты значит есть долбоклюи (индивидус идиотикус)
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Мойша 38 минут назад
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Мойша 40 минут назад
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Мойша 42 минуты назад
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Мойша 49 минут назад
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Мойша 51 минуту назад
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Richard

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