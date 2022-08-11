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Клофелинщица, продаю девственность: необычные анкеты девушек из приложений для знакомств

Клофелинщица, продаю девственность: необычные анкеты девушек из приложений для знакомств

Автор:
11 августа 2022 19:49
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомство   мамба   прикол   смех   
2071
18
Знакомство через интернет - это сейчас норма, поэтому к различным нестандартным анкетам мы уже привыкли (по крайней мере, так нам казалось). Девушки из данного поста побили все рекорды, заставив глаза потенциальных женихов существенно округлиться.
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Источник:

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Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомство   мамба   прикол   смех   
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11  комментариев
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3k
SandMANn 2 часа назад
С запахом котиковых испражнений?
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ScorpionDS 44 минуты назад
Что она даст в замен всех этих требований?
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2k
Трям 54 минуты назад
Малолетки и парочка просто тупых.
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39k
jonnyD Час назад
Читая между строк ...

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10k
a_komolow Час назад
Комментарий к фото
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6k
Алекс Крайчек Час назад
"Предложения "на одну ночь" отклоняются сразу! Только почасовая оплата...."
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10k
Владимир 2 часа назад
>> Немного философии
Или косоглазия.

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