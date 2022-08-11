Клофелинщица, продаю девственность: необычные анкеты девушек из приложений для знакомств

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Знакомство через интернет - это сейчас норма, поэтому к различным нестандартным анкетам мы уже привыкли (по крайней мере, так нам казалось). Девушки из данного поста побили все рекорды, заставив глаза потенциальных женихов существенно округлиться.
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12. По фотографии сразу видно же, что девушку интересуют исключительно серьезные отношения
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или косоглазия.