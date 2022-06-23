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Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди британской публики

Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди британской публики

Автор:
23 июня 2022 18:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Башкирия   Россия   вундеркинд   известность   интересно   талант   успех   художник   
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Говорят, что молодое поколение — потерянное. На наш взгляд крайне спорное высказывание, которое завязано на проблеме отцов и детей.

К сожалению, такие мнения связаны с тем, что в большинстве своем люди не сильно выделяются в общей массе. А внимание людей концентрируется лучше на чем-то не очень хорошем. Вундеркинды не перестали рождаться и реализовывать свои таланты. Взять к примеру историю юного художника из Башкирии Гордея Тиглева.

Мальчик с ранних лет проявляет успехи в рисовании. Сейчас ему 13 лет, а он уже успел покорить международные выставки, разрушив нынешний тренд на отмену всего русского.

Несмотря на свой паспорт, работы парня были опубликованы в британской галерее Boomer. Картины Гордея срывали овации у местной публики.

Благодаря международному успеху, у башкирского паренька появился стимул и дальше развивать свои навыки. Несмотря на столь юный возраст, его работы уже востребованы среди частных ценителей прекрасного.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкирия   Россия   вундеркинд   известность   интересно   талант   успех   художник   
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