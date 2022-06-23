Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди британской публики

К сожалению, такие мнения связаны с тем, что в большинстве своем люди не сильно выделяются в общей массе. А внимание людей концентрируется лучше на чем-то не очень хорошем. Вундеркинды не перестали рождаться и реализовывать свои таланты. Взять к примеру историю юного художника из Башкирии Гордея Тиглева.