Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди британской публики

Говорят, что молодое поколение — потерянное. На наш взгляд крайне спорное высказывание, которое завязано на проблеме отцов и детей.
К сожалению, такие мнения связаны с тем, что в большинстве своем люди не сильно выделяются в общей массе. А внимание людей концентрируется лучше на чем-то не очень хорошем. Вундеркинды не перестали рождаться и реализовывать свои таланты. Взять к примеру историю юного художника из Башкирии Гордея Тиглева.
Мальчик с ранних лет проявляет успехи в рисовании. Сейчас ему 13 лет, а он уже успел покорить международные выставки, разрушив нынешний тренд на отмену всего русского.
Несмотря на свой паспорт, работы парня были опубликованы в британской галерее Boomer. Картины Гордея срывали овации у местной публики.
Благодаря международному успеху, у башкирского паренька появился стимул и дальше развивать свои навыки. Несмотря на столь юный возраст, его работы уже востребованы среди частных ценителей прекрасного.
Источник:
АНТИФИШКИ
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