Несмотря на лапки: истории котов, официально трудоустроенных в России

Мирно дрыхнущий кот и грустный хозяин, которому надо топать на работу… Такие фото давно стали мемами. Но, несмотря на способность спать до 20 часов в сутки, есть в нашей стране существа с лапками, которые сами себе добывают средства на корма, прививки и аксессуары.
И, надо сказать, вполне успешно.
Очевидно, что главные враги музейных ценностей – это грызуны. Мыши и крысы издревле портили экспонаты, поэтому о наличии зубастого воинства, если верить легенде, позаботились еще в эпоху Петра I. Смысл идеи уже несколько иной.
Но есть люди, которые приходят посмотреть именно на котов, обитающих на довольствии в «Эрмитаже». Понравившееся животное можно забрать с собой и подарить ему дом и заботу.
При покупке билетов в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» за процессом будет наблюдать чёрный кот Борис. И он не просто символ, а официальный сотрудник, занимающий пост менеджера. Есть и другие котики, но официального трудоустройства был удостоен только этот. Произошло это по чистой случайности: зверёк попал на фото, привлек внимание и повысил продажи. При обилечивании усатый кассир присутствует с 10 до 15, а затем отправляется передохнуть или патрулирует территорию.
Рыжий котейка Марай тоже попал на работу в Серпуховский историко-художественный музей случайно. Во всем виноват дразнящий аромат мяса, раздававшийся из соседней лавки. Сперва котик сидел возле мясного магазина, а потом подошел к сотрудникам музея, пытаясь попросить еды. Вскоре он прочно обосновался на крыльце учреждения, встречая посетителей радостным мурлыканьем. Марай давно уже стал чуть ли не самым знаменитым экспонатом, ждет сотрудников по утрам и провожает их вечером с работы, привлекая гостей и становясь неизменным объектом интересных фото.
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АНТИФИШКИ
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