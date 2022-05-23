Культурная отмена всего русского нашла сопротивление

Помимо музыкантов, отстраненных россиян поддержал мэр Гориции и местные власти. Если организаторы конкурса не изменят своей позиции по российским музыкантам, то им придется искать новый оркестр, что выльется в копеечку и хотя до самого конкурса осталось несколько месяцев, сделать это будет проблематично.

Мэр Гориции Родольфо Дзиберна отметил, что исключение по национальному признаку участников "противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы".