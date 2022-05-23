Культурная отмена всего русского нашла сопротивление

Культурная отмена всего российского в мире встретила первые серьезные протесты среди деятелей искусства. Не все так просто убирают российских артистов и отказываются от произведений искусства русских авторов.
Вместо того, чтобы поступить как директор Баварской оперы, музыкальный оркестр из Италии FVG решил бойкотировать международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера «Lipizer».
Руководитель оркестра Паоло Петициол заявил, что его коллектив не собирается принимать участие в конкурсе, организаторы которого отстранили российских участников по политическим мотивам. Несмотря на сложившуюся традицию музыкального сопровождения мероприятия и заключительного выступления совместно с отличившимися участниками.
"Нельзя дискриминировать за место рождения. Это безумие: завтра мы начнем притеснять кого-то за то, что он христианин, еврей… Так мы возвращаемся в Средние века", — заявил Петициол.
Помимо музыкантов, отстраненных россиян поддержал мэр Гориции и местные власти. Если организаторы конкурса не изменят своей позиции по российским музыкантам, то им придется искать новый оркестр, что выльется в копеечку и хотя до самого конкурса осталось несколько месяцев, сделать это будет проблематично.
Мэр Гориции Родольфо Дзиберна отметил, что исключение по национальному признаку участников "противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы".
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. Даже не догадывался, что такое слово есть.