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Культурная отмена всего русского нашла сопротивление

Культурная отмена всего русского нашла сопротивление

Автор:
23 мая 2022 16:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Культура   Россия   интересно   италия   конкурс   отмена   политика   
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Культурная отмена всего российского в мире встретила первые серьезные протесты среди деятелей искусства. Не все так просто убирают российских артистов и отказываются от произведений искусства русских авторов.

Вместо того, чтобы поступить как директор Баварской оперы, музыкальный оркестр из Италии FVG решил бойкотировать международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера «Lipizer».

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Руководитель оркестра Паоло Петициол заявил, что его коллектив не собирается принимать участие в конкурсе, организаторы которого отстранили российских участников по политическим мотивам. Несмотря на сложившуюся традицию музыкального сопровождения мероприятия и заключительного выступления совместно с отличившимися участниками.

"Нельзя дискриминировать за место рождения. Это безумие: завтра мы начнем притеснять кого-то за то, что он христианин, еврей… Так мы возвращаемся в Средние века", — заявил Петициол.

Помимо музыкантов, отстраненных россиян поддержал мэр Гориции и местные власти. Если организаторы конкурса не изменят своей позиции по российским музыкантам, то им придется искать новый оркестр, что выльется в копеечку и хотя до самого конкурса осталось несколько месяцев, сделать это будет проблематично.

Мэр Гориции Родольфо Дзиберна отметил, что исключение по национальному признаку участников "противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы".

Источник:

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Метки: Культура   Россия   интересно   италия   конкурс   отмена   политика   
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11  комментариев
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1k
Pioner76 8 часов назад
Етот хохло идиотизм и все против Российи из того самого кабинета, что и пландемия. Раньше с утра до вечера показывали палаты с умирающими, сейчас опущенными хохлами зомбят.
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8k
Летучий Мыш 2 часа назад
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22k
weiter 3 часа назад
Как-то очень быстро их толерантность переросла в толерастию.
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1k
Leonid 5 часов назад
Хоть у кого-то есть принципы
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31k
russger 7 часов назад
Был уже один, определённые национальности недолюбливал. Что с ним там стало?
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27k
Ashabad 7 часов назад
"Так мы возвращаемся в Средние века"... А это уже происходит.

Ссылка www.youtube.com
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1k
Vadim Balabanov 8 часов назад
Совсем я запутался в этой новой системе. Я плюсанул. Ладно, есть минусы... Но кого это, бл-ть, "насмешило"?
P.S. Даже не догадывался, что такое слово есть.
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228
Andrew Belaks 9 часов назад
К счастью искусство и политика совсем разные вещи, хороший пример показали!
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6k
Нестерин Сергей 9 часов назад
У нас ежегодно проходит международный фестиваль "Серебряные трубы Поволжья". Главными гостями всегда были французы. Один год как-то (после Крыма что-ли), ввели санкции и французов не пустило их правительство. В этом году будет что- то подобное. Обидно.
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