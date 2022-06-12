50 главных русских изобретений

Антивирусные программы сегодня есть практически на каждом гаджете. Но еще в начале 90-х столкновение с вредоносными программами представляло нешуточную угрозу для компьютеров.

В 1993-м сотрудник НПО «Ленинец» Игорь Данилов создал программу Dr.Web, которая впервые в истории смогла не только обнаружить, но и устранить полиморфный вирус, который, заражая файл, шифровал свой код. В 1996-м российский антивирус на сравнительном тестировании определил 100% подобных вирусов. Его эвристический анализатор, который по различным признакам выявляет опасные программы, которые еще неизвестны антивирусу, успешно распознал «заразу».

3. Игра «Тетрис», 1984

В 1984-м программист Алексей Пажитнов попробовал перенести в компьютер головоломку «тетрамино». Головоломка была усовершенствована и запрограммирована для компьютера «Электроника-60». Поначалу «Тетрис» выглядел весьма примитивно: фигурки состояли из текстовых символов вроде скобок и черточек. Чуть позже юный программист Вадим Герасимов перепишет игру для компьютеров IBM в уже привычном всем виде. «Тетрис», ходивший по рукам на дискетах, стал хитом среди компьютерщиков в СССР и вскоре вышел в большой свет. «Тетрис» и его клоны по сей день можно встретить в любом гаджете.

4. Лечение глаукомы, 1973

У человека, страдающего от глаукомы, повышается внутриглазное давление, что приводит к снижению остроты зрения. Перспективы неутешительны - слепота. Инновационный метод борьбы с этим недугом придумал офтальмолог Святослав Федоров. В 1973 году он провел операцию, во время которой сформировал путь для оттока внутриглазной жидкости. После непроникающей глубокой склерэктомии давление постепенно приходит в норму, а воздействие на глазной нерв уменьшается. Методику Федорова сегодня используют во всем мире, она до сих пор считается одной самых нетравматичных и эффективных в лечении глаукомы.

5. Персональный компьютер, 1968

В 1968 году инженер Арсений Горохов запатентовал программирующий прибор для выполнения чертежей. В нем были клавиатура, системный блок и монитор. Увы, должного внимания интеллектор так и не получил: в НИИ, где работал Горохов, сказали, что его разработка слишком проста, чтобы существовать на самом деле. Сам автор рассказывал, что, тем не менее, отдачу от своего патента получил: в виде удовлетворения и 50 рублей премии. А «слишком простая идея» спустя несколько десятков лет стала обыденным явлением, ведь компьютер есть едва ли не у каждого.

6. Полупроводниковые гетероструктуры, 1968