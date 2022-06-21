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В чем уникальность островов Ратманова и Крузенштерна?

В чем уникальность островов Ратманова и Крузенштерна?

Автор:
21 июня 2022 08:41
Метки: Россия   США   в мире   интересно   осторов   познавательно   факты   
429
8

В Беринговом проливе расположены острова Ратманова и Крузенштерна. На первый взгляд они почти ничем не примечательные. Однако не стоит спешить с выводами.

Удивительнейшая на свете пара островов – расположенные в Беринговом проливе остров Ратманова и остров Крузенштерна. С первого взгляда это ничем не примечательные скалистые северные островочки – более крупный остров Ратманова в длину размером около семи километров, а остров Крузенштерна – вообще три с хвостиком.


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Остров Крузенштерна (слева) и остров Ратманова (справа)


Никаких там экзотических пальм, роскошных пляжей и тропических фруктов, север, холодное море и мокрый ветер... Что там может быть удивительного?

Остров Ратманова


Однако не торопитесь! Остров Ратманова принадлежит России, и является её самой восточной точкой. Остров Крузенштерна принадлежит США, и является одной из самых западных точек этой страны.

Часовой пояс на острове Ратманова – UTC+12, а на острове Крузенштерна – UTC–9. Это означает, что между двумя островками, которые разделяет только неширокий пролив – за 10 минут на катере можно переплыть! – разница во времени 21 час!

Вид на остров Ратманова с острова Крузенштерна


Допустим, на острове Ратманова у нас 8 часов утра 25 октября. Садимся в катер, едем на остров Крузенштерна – а там 11 часов утра 24 октября! Неудивительно, что местные жители часто называют эти острова «Остров Завтра» и «Остров Вчера».

В этой точке планеты можно встретить самый весёлый в мире Новый Год: 31 декабря в 11 часов вечера садимся за праздничный стол на острове Ратманова. Гуляем, объедаемся, пляшем вокруг ёлочки, ложимся спать, утром 1 января просыпаемся, доедаем оливье... И где-то в 7 часов вечера отправляемся на остров Крузенштерна. А там – бамссс! – 31 декабря, 10 часов вечера! Можно снова усаживаться за праздничный стол!

Хитрость в том, что между островами Ратманова и Крузенштерна проходит так называемая "линия перемены дат":

Линия перемены дат проходит примерно посередине Берингова пролива


Это условная линия на поверхности земного шара, проходящая от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается на сутки (или почти на сутки). Линия перемены даты примерно соответствует 180 меридиану, но местами значительно отклоняется от него:

Помните книжку "Приключения капитана Врунгеля"?


"Однажды в ясную ночь Фукс спал, а я, удрученный бессонницей, решил произвести наблюдения. Конечно, без приборов, без таблиц степень точности такого определения весьма относительна, но одно мне удалось установить безусловно: как раз в эту ночь мы пересекли линию дат.

И вот утром я бужу Фукса и после взаимных приветствий говорю ему:

– Вы имейте в виду, Фукс, что у нас сегодня – завтра..."


"Приключения капитана Врунгеля". Иллюстрация Константина Ротова

Источник:

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Метки: Россия   США   в мире   интересно   осторов   познавательно   факты   
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4  комментария
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0
002322 4 минуты назад
Я не поэт , но я скажу стихами
Пошел P Y I на х-ER крупными шагами ...
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5k
heta 6 минут назад
А еще, если построить мост между этими островами, то фактически между США и РФ появится сухопутное сообщение. А если по мосту запустить, скажем трамвай, то еще и железнодорожное.
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Комментарий удален
−3
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
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Себастьян Перейра

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