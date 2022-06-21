В чем уникальность островов Ратманова и Крузенштерна?

Вид на остров Ратманова с острова Крузенштерна

Допустим, на острове Ратманова у нас 8 часов утра 25 октября. Садимся в катер, едем на остров Крузенштерна – а там 11 часов утра 24 октября! Неудивительно, что местные жители часто называют эти острова «Остров Завтра» и «Остров Вчера».

В этой точке планеты можно встретить самый весёлый в мире Новый Год: 31 декабря в 11 часов вечера садимся за праздничный стол на острове Ратманова. Гуляем, объедаемся, пляшем вокруг ёлочки, ложимся спать, утром 1 января просыпаемся, доедаем оливье... И где-то в 7 часов вечера отправляемся на остров Крузенштерна. А там – бамссс! – 31 декабря, 10 часов вечера! Можно снова усаживаться за праздничный стол!

Хитрость в том, что между островами Ратманова и Крузенштерна проходит так называемая "линия перемены дат":