13-летний вундеркинд стремится стать доктором наук

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Эллиотт Таннер закончил колледж в 11 лет, бакалавриат - в 13. Теперь он собирается стать магистром и защитить докторскую диссертацию по физике.
Родители Эллиотта Таннера всегда знали, что когда-нибудь им придется платить за образование сына. Они просто не знали, что этот день наступит так быстро.
В 3 года, Эллиотт Таннер из Миннесоты уже умел читать и считать. Мама, Мишель Робб Таннер несколько лет занималась домашним обучением Эллиотта, и к тому времени, когда ему исполнилось 8 лет, он уже освоил всю школьную программу. Следующим логическим шагом было поступление в колледж, поэтому Эллиот поступил в Миннесотский университет.
«Он поступил в колледж в 9 лет, а в 11 лет получил первую степень по математике в муниципальном колледже Нормандейла, — рассказала Мишель. - 12 мая 2022 года Эллиотт закончил Университет Миннесоты со степенью бакалавра в области физики и математики в возрасте 13 лет. Он стал одним из самых молодых обладателей степени бакалавра в мире!»
В 3 года, Эллиотт Таннер из Миннесоты уже умел читать и считать. Мама, Мишель Робб Таннер несколько лет занималась домашним обучением Эллиотта, и к тому времени, когда ему исполнилось 8 лет, он уже освоил всю школьную программу. Следующим логическим шагом было поступление в колледж, поэтому Эллиот поступил в Миннесотский университет.
«Он поступил в колледж в 9 лет, а в 11 лет получил первую степень по математике в муниципальном колледже Нормандейла, — рассказала Мишель. - 12 мая 2022 года Эллиотт закончил Университет Миннесоты со степенью бакалавра в области физики и математики в возрасте 13 лет. Он стал одним из самых молодых обладателей степени бакалавра в мире!»
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Несмотря на степень бакалавра, в душе Эллиотт все еще ребенок. «Люди, которые слышали историю Эллиотта, говорят, что он слишком быстро вырос, — говорит Мишель. - Но он все еще ребенок, и единственная разница в том, что он ходит в другую школу».
Когда Эллиотт заканчивал колледж, семья раздумывала о том, как достигнуть его следующую цель. Эллиот стремится стать физиком-теоретиком в сфере высоких энергий. Когда-нибудь он надеется стать профессором физики в Университете Миннесоты, альма-матер, которая до сих пор полностью поддерживала его начинания.
Недавно он был принят в Университет Миннесоты на докторскую программу по физике. Единственная проблема - у его родителей не было денег, чтобы заплатить учебу практически сразу же после того, как они заплатили за обучение на степень бакалавра. В итоге они запустили компанию на сайте GoFundMe в надежде, что люди услышат историю Эллиотта и помогут ему финансово.
Когда Эллиотт заканчивал колледж, семья раздумывала о том, как достигнуть его следующую цель. Эллиот стремится стать физиком-теоретиком в сфере высоких энергий. Когда-нибудь он надеется стать профессором физики в Университете Миннесоты, альма-матер, которая до сих пор полностью поддерживала его начинания.
Недавно он был принят в Университет Миннесоты на докторскую программу по физике. Единственная проблема - у его родителей не было денег, чтобы заплатить учебу практически сразу же после того, как они заплатили за обучение на степень бакалавра. В итоге они запустили компанию на сайте GoFundMe в надежде, что люди услышат историю Эллиотта и помогут ему финансово.
«Мы невероятно благодарны Университету Миннесоты за то, что он принял его в программу! - написала Мишель. - Но мы были так же потрясены, узнав, что университет не предоставил Эллиотту финансовую помощь. Только 3% поступающих студентов-физиков в США не получают освобождение от платы за обучение или финансовую поддержку. Мы никогда не думали, что нам придется профинансировать образование Эллиотта в 13 лет».
Взрослые докторанты часто работают в кампусе или берут на себя оплачиваемую работу помощников преподавателей, но Эллиот слишком молод для этого. Мишель говорит, что они изучили все стипендиии гранты, которые смогли найти, но не обнаружили ничего, что могло бы подойти в их случае.
К счастью, интернет поддержал их. На данный момент GoFundMe собрал 31 500 долларов — этого достаточно для первого года обучения Эллиотта.
Взрослые докторанты часто работают в кампусе или берут на себя оплачиваемую работу помощников преподавателей, но Эллиот слишком молод для этого. Мишель говорит, что они изучили все стипендиии гранты, которые смогли найти, но не обнаружили ничего, что могло бы подойти в их случае.
К счастью, интернет поддержал их. На данный момент GoFundMe собрал 31 500 долларов — этого достаточно для первого года обучения Эллиотта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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