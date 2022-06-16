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13-летний вундеркинд стремится стать доктором наук

13-летний вундеркинд стремится стать доктором наук

Автор:
16 июня 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Эллиотт Таннер   вундеркинд   и так бывает   талант   удивительное рядом   университет   ученый ребенок   физика   
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Эллиотт Таннер закончил колледж в 11 лет, бакалавриат - в 13. Теперь он собирается стать магистром и защитить докторскую диссертацию по физике.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эллиотт Таннер   вундеркинд   и так бывает   талант   удивительное рядом   университет   ученый ребенок   физика   
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