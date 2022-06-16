13-летний вундеркинд стремится стать доктором наук

Несмотря на степень бакалавра, в душе Эллиотт все еще ребенок. «Люди, которые слышали историю Эллиотта, говорят, что он слишком быстро вырос, — говорит Мишель. - Но он все еще ребенок, и единственная разница в том, что он ходит в другую школу».

Когда Эллиотт заканчивал колледж, семья раздумывала о том, как достигнуть его следующую цель. Эллиот стремится стать физиком-теоретиком в сфере высоких энергий. Когда-нибудь он надеется стать профессором физики в Университете Миннесоты, альма-матер, которая до сих пор полностью поддерживала его начинания.

Недавно он был принят в Университет Миннесоты на докторскую программу по физике. Единственная проблема - у его родителей не было денег, чтобы заплатить учебу практически сразу же после того, как они заплатили за обучение на степень бакалавра. В итоге они запустили компанию на сайте GoFundMe в надежде, что люди услышат историю Эллиотта и помогут ему финансово.