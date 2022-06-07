FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12310 постов • 1321 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Кот Степан нервно курит в сторонке: кошка, которую можно найти на страницах учебников

Кот Степан нервно курит в сторонке: кошка, которую можно найти на страницах учебников

Автор:
07 июня 2022 23:29
Сообщество : Животные
Метки: Мемы   Популярность   известность   интересно   интернет   кот   кошка   купер   
634
5

Пожалуй, самый известный кот в интернете — это вовсе не Степан, который не так давно получил какую-то "важную" награду.

Речь идет не о коте Шредингера, а о кошке по кличке Купер, хотя физика в этом тоже замешана. Купер прославилась из-за снимка с прилипшим упаковочным пенопластом. Общеизвестная любовь к коробкам сыграла с хвостатой злую шутку: она разворошила коробку с пенопластом и была поймана с поличным.

×
×

Фотография завирусилась в сети, и в итоге фото кошки можно найти в статьях Википедии и многих научных работах. Все пошло куда дальше, кошку можно найти на страницах частных учебников по физике.

В поисках фотографии-исходника журналисты провели целое расследование. Журналисты выяснили, что кошка принадлежала канадцу Шону МакГрату, который не имел собственного кота, но, как и многие, фанател от фотографий с котами. Спустя некоторое время, они с женой завели маленького котенка, которого увидели у своих общих знакомых.

Застенчивого полосатика назвали в честь енота Купером, который был у друга детства МакГрата. И хотя Купер оказалась девочкой, имя в итоге осталось за питомцем. Как-то раз, когда кошке было три года, она залезла в коробку из-под аквариума, где лежал пенопласт. Без присмотра хозяев Купер устроила внутри коробки "пенопластовую вечеринку", после которой Шон и сделал памятное фото.

Увы, но Купер не дожила до наших дней, умерев в 2016 году.

Кошка не только влюбила в себя миллионы людей, став наглядным примером для научных работ по физике, но стала любимицей всей семьи МакГратов. После нее у них было три кошки и хомяк, а сын Шона ежегодно жертвует на рождество в международное сообщество по защите животных.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Мемы   Популярность   известность   интересно   интернет   кот   кошка   купер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30314



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей - барыгам грозит 10 лет тюрьмы
Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей -...
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
События на Украине 7- 8 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 7- 8 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Владелец «Макдоналдс» подал заявку на регистрацию нового логотипа сети
Владелец «Макдоналдс» подал заявку на регистрацию нового логотипа сети
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решила сменить фамилию
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решила сменить фамилию
От первого знакомства до постели. Русские мужчины глазами иностранок (11 фото)
От первого знакомства до постели. Русские мужчины глазами иностранок (11 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#история#автомир#дтп#люди#интересное#смертельное дтп#дети
#фото#интересно#подборка#автомобили#в мире#забавно#авто аварии#маразм#кот#женщины
#животные#картинки#Разное#Приколы#аварии#кино#Жизнь#комментарии#авария дня#интересные факты
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства «Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов 5 кошек, которым удалось построить бизнес 5 кошек, которым удалось построить бизнес Интернет захлестнула волна живых меховых "шапок" Интернет захлестнула волна живых меховых "шапок" 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках

На что жалуетесь?

Вернуться