Кот Степан нервно курит в сторонке: кошка, которую можно найти на страницах учебников

Застенчивого полосатика назвали в честь енота Купером, который был у друга детства МакГрата. И хотя Купер оказалась девочкой, имя в итоге осталось за питомцем. Как-то раз, когда кошке было три года, она залезла в коробку из-под аквариума, где лежал пенопласт. Без присмотра хозяев Купер устроила внутри коробки "пенопластовую вечеринку", после которой Шон и сделал памятное фото.

Увы, но Купер не дожила до наших дней, умерев в 2016 году.