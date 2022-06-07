Кот Степан нервно курит в сторонке: кошка, которую можно найти на страницах учебников

Пожалуй, самый известный кот в интернете — это вовсе не Степан, который не так давно получил какую-то "важную" награду.
Речь идет не о коте Шредингера, а о кошке по кличке Купер, хотя физика в этом тоже замешана. Купер прославилась из-за снимка с прилипшим упаковочным пенопластом. Общеизвестная любовь к коробкам сыграла с хвостатой злую шутку: она разворошила коробку с пенопластом и была поймана с поличным.
Фотография завирусилась в сети, и в итоге фото кошки можно найти в статьях Википедии и многих научных работах. Все пошло куда дальше, кошку можно найти на страницах частных учебников по физике.
В поисках фотографии-исходника журналисты провели целое расследование. Журналисты выяснили, что кошка принадлежала канадцу Шону МакГрату, который не имел собственного кота, но, как и многие, фанател от фотографий с котами. Спустя некоторое время, они с женой завели маленького котенка, которого увидели у своих общих знакомых.
Застенчивого полосатика назвали в честь енота Купером, который был у друга детства МакГрата. И хотя Купер оказалась девочкой, имя в итоге осталось за питомцем. Как-то раз, когда кошке было три года, она залезла в коробку из-под аквариума, где лежал пенопласт. Без присмотра хозяев Купер устроила внутри коробки "пенопластовую вечеринку", после которой Шон и сделал памятное фото.
Увы, но Купер не дожила до наших дней, умерев в 2016 году.
Кошка не только влюбила в себя миллионы людей, став наглядным примером для научных работ по физике, но стала любимицей всей семьи МакГратов. После нее у них было три кошки и хомяк, а сын Шона ежегодно жертвует на рождество в международное сообщество по защите животных.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов
- 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках
- 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой
- 20 снимков котов, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали застать
- Интернет захлестнула волна живых меховых "шапок"