25 интересных и забавных фактов о Билле Гейтсе

1. Билл Гейтс однажды задержал очередь в супермаркете в поисках скидочного купона на 50 центов
2. Когда Билл Гейтс женился, он выкупил все доступные гостиничные номера на Ланаи, чтобы там не было репортёров, и нанял все вертолёты на Мауи, чтобы не допустить съёмок с воздуха
3. Уоррен Баффет, третий в списке богатейших людей мира с состоянием в 75 миллиардов долларов, водил Билла Гейтса в McDonald's и оплачивал его еду с помощью купонов
4. Билл Гейтс преуспел в своей борьбе с санитарным кризисом во многих частях Африки и Индии. Он создал унитаз, который стоит 350 долларов, получает энергию от червей и не требует подключения к канализационной системе
5. Билл Гейтс купил Кодекс Леонардо да Винчи за 30 802 500 долларов
6. 9-летняя пакистанская девочка Арфа Карим была самым молодым сертифицированным специалистом Microsoft (MCP) до 2008 года
8. Билл Гейтс предсказал, что распространение обучающего программного обеспечения приведёт к тому, что постепенно оно заменит учебники
9. Прежде чем сделать Мелинде предложение, Билл Гейтс подарил ей доску, на которой были перечислены плюсы и минусы женитьбы
10. Вскоре после того, как Билл Гейтс решил основать Microsoft, профессор Гарварда, который работал с ним, вспоминал:
11. Персонал больницы был ошеломлен, когда в 2010 году Билл Гейтс неожиданно посетил умирающего доктора Эда Робертса, своего первого работодателя и разработчика первого коммерчески успешного персонального компьютера
12. Когда Стив Джобс обвинил Microsoft в краже идеи для Windows у Mac, Билл Гейтс ответил:
14. В 1989 году Билл Гейтс ответил на звонок в службу технической поддержки Microsoft и представился как «Уильям», а затем решил проблему звонящего. Клиент перезвонил позже, специально спрашивая Уильяма
15. Силуэт в Microsoft Outlook 2010 взят с фотографии молодого Билла Гейтса
16. Билл Гейтс однажды выпустил москитов во время выступления на Ted Talk, заявив, что «бедные люди не должны быть единственными, у кого есть такой опыт»
17. Мать Билла Гейтса, Мэри, была знакома с Джоном Опелем, генеральным директором IBM, потому что они оба работали в национальном комитете United Way
18. Билл Гейтс защищал свой опыт употребления ЛСД так: «Я ни разу не пропустил рабочий день»
19. Пасьянс был создан стажером Microsoft, которому не заплатили за игру. Биллу Гейтсу идея понравилась, но он пожаловался, что выиграть в ней слишком сложно
20. Когда Sega прекратила выпуск Dreamcast в 2001 году, президент компании Исао Окава предложил Microsoft свои активы, чтобы Xbox могла иметь обратную совместимость с играми Dreamcast и консоль могла каким-то образом жить
21. Билл Гейтс занялся благотворительностью после того, как он и его жена случайно наткнулись на крайне бедных людей во время осмотра достопримечательностей. Теперь он говорит, что благотворительность — это «лучшая работа в мире»
22. Билл Гейтс написал для своей школы компьютерную программу для составления расписания занятий учеников. Он отредактировал расписание так, чтобы в итоге он сидел со студентками
23. Для входа в Windows использовалось сочетание клавиш Control+Alt+Delete
24. Высшая награда Небраски - быть «Адмиралом Небраски», несмотря на то, что это единственный штат США, не имеющий выхода к морю. Эта награда была вручена многочисленным президентам, Биллу Гейтсу и Биллу Мюррею, а также королеве
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И ему следует быть обязанными за весь беспредел с факцинами, локдаунами и прочей хренью.
Также билли в ноябре посетило "озарение" по поводу обезьянней оспы и он предсказал её появление в мае 2022. Гений!!!
И факцину уже подогнали.
Сколько он угробил народа в "Африках" поставляя свои говновакцины, одному богу известно.
А ещё он, будучи ярым "зелёным", открыто заявляет, что при помощи вакцин планирует уменьшить население планеты на 17%. С себя начинать не хочет.
Кроме этого есть подозрение, что он всё-таки осуществил свой план по охлаждению земли при помощи алюминия, распыляемого а атмосфере.
У нас тут в конце июня температура +15 днём и +9 ночью.
Глобальное потепление млять!
Вот тебе "благодетель и филантроп".
Долетел до рожи Билла,
Так ему скоту и надо
Только жалко шоколада... ©
В частности - принадлежность к пиндосянским "дочкам офицеров".