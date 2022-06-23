25 интересных и забавных фактов о Билле Гейтсе

Хорошо это или плохо, но мы живём в мире Билла Гейтса. В конце концов, он помог создать цифровой мир, который мы воспринимаем как должное каждый день. С виду он типичный зануда и сухарь, но эти факты, возможно, изменят ваше представление о нём (или нет).

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1. Билл Гейтс однажды задержал очередь в супермаркете в поисках скидочного купона на 50 центов 0 Источник:

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2. Когда Билл Гейтс женился, он выкупил все доступные гостиничные номера на Ланаи, чтобы там не было репортёров, и нанял все вертолёты на Мауи, чтобы не допустить съёмок с воздуха 0 Источник:

3. Уоррен Баффет, третий в списке богатейших людей мира с состоянием в 75 миллиардов долларов, водил Билла Гейтса в McDonald's и оплачивал его еду с помощью купонов 0 Источник:

4. Билл Гейтс преуспел в своей борьбе с санитарным кризисом во многих частях Африки и Индии. Он создал унитаз, который стоит 350 долларов, получает энергию от червей и не требует подключения к канализационной системе 0 Источник:

5. Билл Гейтс купил Кодекс Леонардо да Винчи за 30 802 500 долларов 0 Источник: Три года спустя он отсканировал его страницы в файлы цифровых изображений, некоторые из которых позже были распространены в виде заставок и файлов обоев на компакт-диске как часть Microsoft Plus! для Windows, чтобы каждый мог ими наслаждаться.

6. 9-летняя пакистанская девочка Арфа Карим была самым молодым сертифицированным специалистом Microsoft (MCP) до 2008 года 0 Источник: Когда в 2011 году у неё случилась остановка сердца, Билл Гейтс собрал международную группу врачей, чтобы дать совет местным врачам, лечащим её, и предложил оплатить лечение в США.

7. У Билла Гейтса есть золотая карта McDonald’s с неограниченным бесплатным фаст-фудом 0 Источник:

8. Билл Гейтс предсказал, что распространение обучающего программного обеспечения приведёт к тому, что постепенно оно заменит учебники 0 Источник: Однако в ходе опроса студентов колледжей, проведенного в 2018 году отраслевым изданием Library Journal, выяснилось, что 75% говорят, что читать печатные книги легче, чем электронные.

9. Прежде чем сделать Мелинде предложение, Билл Гейтс подарил ей доску, на которой были перечислены плюсы и минусы женитьбы 0 Источник:

10. Вскоре после того, как Билл Гейтс решил основать Microsoft, профессор Гарварда, который работал с ним, вспоминал: 0 Источник: «Он переехал в Альбукерке… чтобы руководить небольшой компанией, занимающейся написанием кода для микропроцессоров. Помню, я подумал: «Такой блестящий ум. Какая трата времени и сил»‎.

11. Персонал больницы был ошеломлен, когда в 2010 году Билл Гейтс неожиданно посетил умирающего доктора Эда Робертса, своего первого работодателя и разработчика первого коммерчески успешного персонального компьютера 0 Источник:

12. Когда Стив Джобс обвинил Microsoft в краже идеи для Windows у Mac, Билл Гейтс ответил: 0 Источник: «Ну, Стив… Я думаю, это больше похоже на то, что у нас обоих был богатый сосед по имени Xerox, и я ворвался в его дом, чтобы украсть телевизор и узнал, что ты уже украл его».

13. Билл Гейтс пожертвовал более 50 миллиардов долларов на благотворительность 0 Источник:

14. В 1989 году Билл Гейтс ответил на звонок в службу технической поддержки Microsoft и представился как «Уильям», а затем решил проблему звонящего. Клиент перезвонил позже, специально спрашивая Уильяма 0 Источник:

15. Силуэт в Microsoft Outlook 2010 взят с фотографии молодого Билла Гейтса 0 Источник: Снимок был сделан в 1977 году, когда Гейтса арестовали за неправильное вождение.

16. Билл Гейтс однажды выпустил москитов во время выступления на Ted Talk, заявив, что «бедные люди не должны быть единственными, у кого есть такой опыт» 0 Источник:

17. Мать Билла Гейтса, Мэри, была знакома с Джоном Опелем, генеральным директором IBM, потому что они оба работали в национальном комитете United Way 0 Источник: По просьбе Мэри Опель организовал встречу с Биллом Гейтсом, генеральным директором тогдашней небольшой компании-разработчика программного обеспечения Microsoft, чтобы обсудить возможность использования PC-DOS для ПК IBM, которые вот-вот должны были выйти.

18. Билл Гейтс защищал свой опыт употребления ЛСД так: «Я ни разу не пропустил рабочий день» 0 Источник:

19. Пасьянс был создан стажером Microsoft, которому не заплатили за игру. Биллу Гейтсу идея понравилась, но он пожаловался, что выиграть в ней слишком сложно 0 Источник: В первоначальную версию также входила поддельная электронная таблица Excel, чтобы можно было скрыть игру от вашего босса.

20. Когда Sega прекратила выпуск Dreamcast в 2001 году, президент компании Исао Окава предложил Microsoft свои активы, чтобы Xbox могла иметь обратную совместимость с играми Dreamcast и консоль могла каким-то образом жить 0 Источник: Окава несколько раз встречался с Биллом Гейтсом, прежде чем переговоры провалились.

21. Билл Гейтс занялся благотворительностью после того, как он и его жена случайно наткнулись на крайне бедных людей во время осмотра достопримечательностей. Теперь он говорит, что благотворительность — это «лучшая работа в мире» 0 Источник:

22. Билл Гейтс написал для своей школы компьютерную программу для составления расписания занятий учеников. Он отредактировал расписание так, чтобы в итоге он сидел со студентками 0 Источник:

23. Для входа в Windows использовалось сочетание клавиш Control+Alt+Delete 0 Источник: По словам Билла Гейтса, для такой команды можно было сделать единую кнопку, но дизайнер клавиатуры IBM не хотел давать Microsoft единую кнопку. Поэтому Microsoft решила использовать «Ctrl+Alt+Del» для входа в Windows.

24. Высшая награда Небраски - быть «Адмиралом Небраски», несмотря на то, что это единственный штат США, не имеющий выхода к морю. Эта награда была вручена многочисленным президентам, Биллу Гейтсу и Биллу Мюррею, а также королеве 0 Источник: