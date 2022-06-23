FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6015 постов • 736 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
25 интересных и забавных фактов о Билле Гейтсе

25 интересных и забавных фактов о Билле Гейтсе

Автор:
23 июня 2022 14:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Факты о людях   билл гейтс   гейтс   знаменитости   исторические личности. интересные факты   майкрософт   шоу бизнес   
2081
26
Хорошо это или плохо, но мы живём в мире Билла Гейтса. В конце концов, он помог создать цифровой мир, который мы воспринимаем как должное каждый день. С виду он типичный зануда и сухарь, но эти факты, возможно, изменят ваше представление о нём (или нет).
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Факты о людях   билл гейтс   гейтс   знаменитости   исторические личности. интересные факты   майкрософт   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Александр 2 часа назад
Работал на червях и без канализации ещё до изобретения канализации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Green Полчаса назад
А ещё "забавный билли" - главный спонсор наВОЗа.
И ему следует быть обязанными за весь беспредел с факцинами, локдаунами и прочей хренью.
Также билли в ноябре посетило "озарение" по поводу обезьянней оспы и он предсказал её появление в мае 2022. Гений!!!
И факцину уже подогнали.
Сколько он угробил народа в "Африках" поставляя свои говновакцины, одному богу известно.
А ещё он, будучи ярым "зелёным", открыто заявляет, что при помощи вакцин планирует уменьшить население планеты на 17%. С себя начинать не хочет.
Кроме этого есть подозрение, что он всё-таки осуществил свой план по охлаждению земли при помощи алюминия, распыляемого а атмосфере.
У нас тут в конце июня температура +15 днём и +9 ночью.
Глобальное потепление млять!
Вот тебе "благодетель и филантроп".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ Полчаса назад
Билл Гей (т-с-с-с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KoToBuBeN 47 минут назад
Торт какого-то дебила
Долетел до рожи Билла,
Так ему скоту и надо
Только жалко шоколада... ©
Торт какого-то дебила Долетел до рожи Билла, Так ему скоту и надо Только жалко шоколада... ©Посмотреть
Торт какого-то дебила Долетел до рожи Билла, Так ему скоту и надо Только жалко шоколада... ©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 51 минуту назад
если б меня в юности водил в макдак миллиардер, в моей жизни всё было бы иначе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Hunson Abadeer 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
БАРАТ Час назад
Занятие благотворительностью в Америке, помогает избавится от многих налогов....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Час назад
Небраска единственный штат без выхода к морю? Странно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Небраска - единственный штат, не имеющий выхода к морю? Вот это открытие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wadim 2 часа назад
В смысле представился Уильям? Его так и зовут, вообще-то)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Rus77 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 2 часа назад
Ник автора многое объясняет..
В частности - принадлежность к пиндосянским "дочкам офицеров".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 2 часа назад
Забавно будет когда эту МРАЗЬ повесит международный трибунал за преступления против человечества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SerGProS 3 часа назад
Пошел он в на в п и много еще куда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Bill 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74164



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Натуральные и естественные: девушки лихих 90-х
Натуральные и естественные: девушки лихих 90-х
Три класса образования: пост о безграмотности
Три класса образования: пост о безграмотности
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
А у вас какие лучшие воспоминания об отпуске?
А у вас какие лучшие воспоминания об отпуске?
«Думали из Украины не выпускают мужчин»: Сердючка спела в Амстердаме «Раша, гудбай»
«Думали из Украины не выпускают мужчин»: Сердючка спела в Амстердаме «Раша, гудбай»
О спорт! Ты жизнь и мир
О спорт! Ты жизнь и мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он так и планировал

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#факты#аварии#автомобили#авто аварии#знаменитости#позитив#Еда
#прикол#фото#в мире#интересное#Ynews#фотографии#автомир#картинки#СССР#Приколы
#интересно#животные#люди#Разное#дтп#шоу бизнес#маразм#новости#Жизнь#ностальгия
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Космический ковбой: 25 любопытных фактов о Харрисоне Форде Космический ковбой: 25 любопытных фактов о Харрисоне Форде Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш" Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш" 25 добрых историй о встречах со знаменитостями 25 добрых историй о встречах со знаменитостями Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды 10 пар актеров, которые отказываются работать вместе 10 пар актеров, которые отказываются работать вместе

На что жалуетесь?

Вернуться