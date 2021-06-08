Мелинда Гейтс шпионила за бывшим мужем?

Недавно другое американское издание, The New York Times, сообщило о том, что Билл Гейтс в бытность главой Microsoft несколько раз был замечен в преследовании женщин-сотрудниц, то есть элементарном харассменте.



Однажды он написал своей сотруднице по электронной почте, пригласив ее на ужин, а в другой раз сказал женщине, которая работала в Gates Foundation, что хочет пригласить ее на ужин, когда они были в деловой поездке в Нью-Йорк.



В 2019 году совет директоров Microsoft начал расследование этих и других инцидентов. Гейтс ушел из совета директоров на следующий год после начала разбирательства. Пресс-секретарь заявил, что его "решение покинуть совет директоров" не имеет ничего общего с этим делом, и сам Гейтс назвал свои действия опрометчивыми и сказал, что все это давно в прошлом.