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Мелинда Гейтс шпионила за бывшим мужем?

Мелинда Гейтс шпионила за бывшим мужем? (6 фото)

Автор:
08 июня 2021 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: билл гейтс   гейтс   измены мужа   развод   расследования   слухи   шоу бизнес   
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Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс, объявив в мае о прекращении своего 27-летнего брака, шокировали общественность. В прессе муссируются слухи о том, что Билл Гейтс систематически изменял жене. Утверждают, что Мелинда наняла частного детектива, однако она это отрицает.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: билл гейтс   гейтс   измены мужа   развод   расследования   слухи   шоу бизнес   
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5  комментариев
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25k
Федор 2 часа назад
Вы меня конечно простите НО - "Однажды он написал своей сотруднице по электронной почте, пригласив ее на ужин, а в другой раз сказал женщине, которая работала в Gates Foundation, что хочет пригласить ее на ужин, когда они были в деловой поездке в Нью-Йорк" Что здесь крамольного?????? Это как в анекдоте - стоя на асфальте в лыжи обутый, толи лыжи не едет, толи я .......)))))) Просто пригласил, понравившуюся женщину на ужин, не принудил, ни затащил, не уговорил, ПРОСТО ПРИГЛАСИЛ! Куда катится мир?????
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Азат Баширов Полчаса назад
Этот развод спланрован ими, богачи специально так делают, что бы активы сберечь
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17k
Robin Hood Час назад
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10k
uutb 2 часа назад
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