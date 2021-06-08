Мелинда Гейтс шпионила за бывшим мужем?

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Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс, объявив в мае о прекращении своего 27-летнего брака, шокировали общественность. В прессе муссируются слухи о том, что Билл Гейтс систематически изменял жене. Утверждают, что Мелинда наняла частного детектива, однако она это отрицает.
В американском журнале Vanity Fair вышла большая статья о чете Гейтсов, которая 4 мая объявила о своем разводе. В частности, там утверждается, что Билл давно и систематически изменял жене, а она, в свою очередь, наняла частного сыщика.
В статье говорится о том, что Билл Гейтс иногда куда-то уезжал с работы, хотя никаких деловых встреч у него назначено не было. При этом он приезжал в офис Microsoft на своем "Мерседесе", а потом уезжал на автомобиле "Порше", который ему привозил помощник. Это, как утверждают бывшие сотрудники Гейтса, было его системой для встреч с женщинами, а смена машин нужна была для того, чтобы "замести следы".
В статье говорится о том, что Билл Гейтс иногда куда-то уезжал с работы, хотя никаких деловых встреч у него назначено не было. При этом он приезжал в офис Microsoft на своем "Мерседесе", а потом уезжал на автомобиле "Порше", который ему привозил помощник. Это, как утверждают бывшие сотрудники Гейтса, было его системой для встреч с женщинами, а смена машин нужна была для того, чтобы "замести следы".
"Мы все предполагали, что это происходило, когда он встречался с женщинами, - сказал журналистам один из сотрудников компании Microsoft. - Я знал, что у него было много выездных встреч, которые не были отмечены в его рабочем календаре".
Однако другой сотрудник опроверг эту информацию, указав, что Гейтс всегда тщательно планировал свой день, разделив свое время на пятиминутные блоки, и смена автомобилей нужна была для удобства передвижения.
Однако другой сотрудник опроверг эту информацию, указав, что Гейтс всегда тщательно планировал свой день, разделив свое время на пятиминутные блоки, и смена автомобилей нужна была для удобства передвижения.
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По информации из двух источников, Мелинда Гейтс или кто-то из ее окружении работал с частным детективом перед подачей заявления о разводе, и выводы расследования сыщика станут частью бракоразводного процесса.
Представитель Мелинды Гейтс назвал это заявление абсолютной ложью и заявил, что ни Мелинда, ни кто-либо другой по ее указанию никогда не нанимали частного детектива.
Представитель Мелинды Гейтс назвал это заявление абсолютной ложью и заявил, что ни Мелинда, ни кто-либо другой по ее указанию никогда не нанимали частного детектива.
Недавно другое американское издание, The New York Times, сообщило о том, что Билл Гейтс в бытность главой Microsoft несколько раз был замечен в преследовании женщин-сотрудниц, то есть элементарном харассменте.
Однажды он написал своей сотруднице по электронной почте, пригласив ее на ужин, а в другой раз сказал женщине, которая работала в Gates Foundation, что хочет пригласить ее на ужин, когда они были в деловой поездке в Нью-Йорк.
В 2019 году совет директоров Microsoft начал расследование этих и других инцидентов. Гейтс ушел из совета директоров на следующий год после начала разбирательства. Пресс-секретарь заявил, что его "решение покинуть совет директоров" не имеет ничего общего с этим делом, и сам Гейтс назвал свои действия опрометчивыми и сказал, что все это давно в прошлом.
Однажды он написал своей сотруднице по электронной почте, пригласив ее на ужин, а в другой раз сказал женщине, которая работала в Gates Foundation, что хочет пригласить ее на ужин, когда они были в деловой поездке в Нью-Йорк.
В 2019 году совет директоров Microsoft начал расследование этих и других инцидентов. Гейтс ушел из совета директоров на следующий год после начала разбирательства. Пресс-секретарь заявил, что его "решение покинуть совет директоров" не имеет ничего общего с этим делом, и сам Гейтс назвал свои действия опрометчивыми и сказал, что все это давно в прошлом.
В статье Vanity Fair сообщается также, что многих сотрудников Microsoft заставили подписать соглашения о неразглашении информации (NDA), чтобы они не распространялись о стиле управления Билла Гейтса. Говорят, что он, как и многие технические руководители, часто бывал нетерпеливым и требовательным. И если какая-то работа не была выполнена в срок, ответственный исполнитель отправлялся "на ковер" непосредственно к Гейтсу.
Один из бывших сотрудников Microsoft назвал Билла Гейтса "безжалостным" и "презрительным", добавив: "Он задавал вам вопрос, а когда вы отвечали, он смотрел на вас и говорил: "Это НЕ правильный ответ".
Один из бывших сотрудников Microsoft назвал Билла Гейтса "безжалостным" и "презрительным", добавив: "Он задавал вам вопрос, а когда вы отвечали, он смотрел на вас и говорил: "Это НЕ правильный ответ".
Также в статье говорится о том, что Мелинда Гейтс наняла адвокатов по разводам в 2019 году после того, как Гейтс провел несколько встреч с Джеффри Эпштейном и они стали достоянием общественности.
Эпштейн, которому в начале 2000-х было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над десятками молодых девушек, покончил жизнь самоубийством, находясь под стражей в 2019 году.
Говорят, что Мелинда Гейтс чувствовала себя очень неловко в присутствии Эпштейна и после первой же встречи с ним призвала мужа держаться от этого человека подальше. Но Гейтс, к ее огорчению, ее не послушал и провел несколько встреч с финансистом-педофилом.
Эпштейн, которому в начале 2000-х было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над десятками молодых девушек, покончил жизнь самоубийством, находясь под стражей в 2019 году.
Говорят, что Мелинда Гейтс чувствовала себя очень неловко в присутствии Эпштейна и после первой же встречи с ним призвала мужа держаться от этого человека подальше. Но Гейтс, к ее огорчению, ее не послушал и провел несколько встреч с финансистом-педофилом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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