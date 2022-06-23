Железная лаборатория. Как работает диагностический поезд в московском метро

"Синергию-2" запустили в московской подземке в 2015 году. Состав оборудован специальными датчиками, которые позволяют фиксировать неисправности во время движения.
В составе пять вагонов: в двух первых установлены компьютеры, а еще три необходимы для тяги. На головном вагоне закреплены датчики пространственного сканирования, камера обзорного видеонаблюдения и тепловизионная камера. Поезд также оснащен устройством ультразвукового контроля.
Тепловизор при помощи инфракрасного излучения контролирует температуру объектов в тоннеле, а оборудование ультразвукового контроля позволяет находить дефекты на рельсах. Такая конструкция установлена под вторым вагоном и представлена в форме лыжи, в которую встроены пьезоэлектрические преобразователи. С их помощью ультразвук загоняют в рельс и по его отражению устанавливают, есть ли там дефект.
Пока датчики и камеры работают снаружи, за компьютерами в первых двух вагонах трудится команда специалистов - 10 человек. Это начальник поезда и его заместитель, два наладчика и шесть инженеров.
Каждый сотрудник следит за работой конкретного оборудования. Так, подключенный к тепловизору компьютер позволяет отследить температуру устройств и оборудования в тоннеле и даже на уличных участках маршрута.
При обнаружении отклонений сотрудники незамедлительно сообщают об этом причастным службам для организации работ по их устранению.
Диагностический поезд отправляется из электродепо "Красная Пресня". На маршрут "Синергия-2" выезжает чаще в первой половине дня (с 10:00 до 12:00), когда трафик пассажирских поездов ниже. Курсирует по всем линиям столичного метро, включая вновь открытые участки БКЛ. Не встретишь комплекс лишь на МЦК.
Каждую линию метро состав проверяет трижды в месяц, а за одну смену может обследовать сразу несколько линий. Кольцевую и Калининскую линии состав проезжает примерно за 4,5 часа, а вот Арбатско-Покровскую линию (самую длинную в столичном метро) за 6 часов. Состав двигается в среднем со скоростью 50 км/ч. Это чуть медленнее, чем пассажирские поезда, но именно такая скорость оптимальна для проведения диагностики.
Сегодня поезд продолжает дежурить на линиях столичного метрополитена. А это значит, что одна из главных транспортных систем города под надежной защитой.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Чего навсегда лишились россияне с уходом McDonald’s
- На дачном участке в Беларуси стоит заброшенный вагон Московского метро
- Рыба-робот поможет очистить океан от пластика
- Устройство станций первой очереди
- Фильтры и фейки: в Adobe придумали как восстановить фото и видео после редактирования