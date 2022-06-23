Железная лаборатория. Как работает диагностический поезд в московском метро

При обнаружении отклонений сотрудники незамедлительно сообщают об этом причастным службам для организации работ по их устранению.



Диагностический поезд отправляется из электродепо "Красная Пресня". На маршрут "Синергия-2" выезжает чаще в первой половине дня (с 10:00 до 12:00), когда трафик пассажирских поездов ниже. Курсирует по всем линиям столичного метро, включая вновь открытые участки БКЛ. Не встретишь комплекс лишь на МЦК.