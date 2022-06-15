FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9123 поста • 1326 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Фильтры и фейки: в Adobe придумали как восстановить фото и видео после редактирования

Фильтры и фейки: в Adobe придумали как восстановить фото и видео после редактирования

Автор:
15 июня 2022 17:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Instagram   звезды   интересно   интернет   технологии   фотошоп   
1230
8

В нашем полностью "пластмассовом" мире уже сейчас сложно отличить реальность от приукрашенного "глянца", который подают в социальных сетях блогеры или не совсем честные медиа.

Компания, которая разрабатывает программы для обработки фото и видео, решила, что нужно сделать возможным показывать какие изменения были сделаны с графическим материалом.

×
×

Таким образом Adobe хочет помочь общественности разоблачать фейки и отредактированные фотографии инстаграм*-блогеров и знаменитостей.

В ближайшее время людей больше не смогут дурить инфлюенсеры, но готово ли общество к реальности без прекрас?

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Instagram   звезды   интересно   интернет   технологии   фотошоп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
jonnyD 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 3 минуты назад
Думаю что в азиатских странах, где отредактированные фото в соцсетях и всяких сайтах знакомств, без ложной скромности вообще все, начнется паника)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Полчаса назад
Факи - то нормально. Лишь бы презервативы использовали нормальные, перед тем, как факнуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Serg2001 44 минуты назад
Задумался... Вот у нас бабушек называют, например, баба Маня... А у них получается - баба Мадонна... Прикольно!... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30836



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который...
«Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова
«Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Запрещённые методы Макаренко на вооружении других стран
Запрещённые методы Макаренко на вооружении других стран
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Джаз - это очень красиво
Джаз - это очень красиво
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#СССР#картинки#кино#аварии#фотографии#Еда#новости
#Юмор#факты#забавно#Разное#подборка#Россия#Приколы#страна#знаменитости#сатира
#прикол#интересно#история#в мире#дтп#фильм#сарказм#автомобили#истории#шоу бизнес
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота 16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть: "Да ладно!" 16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть: "Да ладно!" Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет Как выглядели бы сегодня покойные знаменитости? Как выглядели бы сегодня покойные знаменитости? То в мини, то в прозрачном платье: 65-летняя Лариса Долина блеснула бельишком на сцене То в мини, то в прозрачном платье: 65-летняя Лариса Долина блеснула бельишком на сцене

На что жалуетесь?

Вернуться