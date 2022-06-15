Фильтры и фейки: в Adobe придумали как восстановить фото и видео после редактирования

В нашем полностью "пластмассовом" мире уже сейчас сложно отличить реальность от приукрашенного "глянца", который подают в социальных сетях блогеры или не совсем честные медиа.
Компания, которая разрабатывает программы для обработки фото и видео, решила, что нужно сделать возможным показывать какие изменения были сделаны с графическим материалом.
Таким образом Adobe хочет помочь общественности разоблачать фейки и отредактированные фотографии инстаграм*-блогеров и знаменитостей.
В ближайшее время людей больше не смогут дурить инфлюенсеры, но готово ли общество к реальности без прекрас?
Источник:
АНТИФИШКИ
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