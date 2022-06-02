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Чего навсегда лишились россияне с уходом McDonald’s

Чего навсегда лишились россияне с уходом McDonald’s

Автор:
02 июня 2022 23:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Макдоналдс   Москва   импортозамещение   интересно   мак   меню   новое меню   фастфуд   
2011
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Поклонникам ресторанов быстрого питания не стоит отчаиваться. Хотя Макдональдс и заявил об уходе с российского рынка, но уже 12 июня в Москве планируют открыться минимум пятнадцать точек русифицированного Мака.

Как выяснили журналисты, одной из таких точек будет кафе у станции метро "Пушкинская".

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Что касается меню, то в названиях не будет отсылки к американской сети фастфудов.

"Мак" уберут из названий вовсе. По словам инсайдеров, точно останутся такие блюда как: картофель фри, «Чизбургер», «Цезарь Ролл», «Чикен Премьер», «Наггетс» и бургер «Гранд», но они будут подаваться в упаковках без "фирменной" буквы "М".

Что касается блюд, которые москвичи и россияне вряд ли уже смогут попробовать, то здесь речь идет о Бигмаке и "Макфлури", о судьбе "Биг Тейсти" пока точно не ясно.

Что касается работы самих заведений, то источники журналистов уверяют, что приложения кафе будет работать, а самих сотрудников вернут за несколько дней до открытия первых ресторанов. Систему оплаты труда хотят оставить как минимум на ближайшие несколько лет, а доставка начнет работать в течение недели с момента старта работы ресторанов.

Любителям фастфуда не стоит переживать, так как практически все ингредиенты производились в России, и новые владельцы возобновили сотрудничества с их поставщиками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Макдоналдс   Москва   импортозамещение   интересно   мак   меню   новое меню   фастфуд   
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6  комментариев
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
почему так много об этом пишут? мне кажется большинству насрать на эту рыгаловку и ее крайне вредную жрачку
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10k
Алексей 10 минут назад
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150
Миха Полчаса назад
а цены какие будут?
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2k
Наблюдатель Час назад
Самое интересное, что в Чебоксарах и Кирове макхряк по прежнему работает.
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Александр Невский
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