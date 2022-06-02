Чего навсегда лишились россияне с уходом McDonald’s

Поклонникам ресторанов быстрого питания не стоит отчаиваться. Хотя Макдональдс и заявил об уходе с российского рынка, но уже 12 июня в Москве планируют открыться минимум пятнадцать точек русифицированного Мака.
Что касается меню, то в названиях не будет отсылки к американской сети фастфудов.
"Мак" уберут из названий вовсе. По словам инсайдеров, точно останутся такие блюда как: картофель фри, «Чизбургер», «Цезарь Ролл», «Чикен Премьер», «Наггетс» и бургер «Гранд», но они будут подаваться в упаковках без "фирменной" буквы "М".
Что касается блюд, которые москвичи и россияне вряд ли уже смогут попробовать, то здесь речь идет о Бигмаке и "Макфлури", о судьбе "Биг Тейсти" пока точно не ясно.
Что касается работы самих заведений, то источники журналистов уверяют, что приложения кафе будет работать, а самих сотрудников вернут за несколько дней до открытия первых ресторанов. Систему оплаты труда хотят оставить как минимум на ближайшие несколько лет, а доставка начнет работать в течение недели с момента старта работы ресторанов.
Любителям фастфуда не стоит переживать, так как практически все ингредиенты производились в России, и новые владельцы возобновили сотрудничества с их поставщиками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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