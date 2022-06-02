Чего навсегда лишились россияне с уходом McDonald’s

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Как около Москвы хотели вырыть море

"Безопасно, но слишком много русского": американка рассказала о времени, проведенном в России

Дом-бублик - памятник советского брутализма

Как появились и как развивались фастфуды: от Древнего Рима до McDonald’s

Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы